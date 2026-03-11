Carambola nutre e hidrata, mas possui contraindicações
-
A carambola é um alimento da Averrhoa carambola (caramboleira), uma espécie de árvore, da família Oxalidaceae, nativa do Sudeste Asiático tropical.Foto:
-
A fruta comestível tem cristas distintas descendo pelos lados (geralmente cinco ou seis). Quando cortada em seção transversal, ela assemelha-se a uma estrela, dando-lhe o nome de fruta-estrela.Foto:
-
É comumente consumida no Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Pacífico Sul, Micronésia, partes do Leste Asiático, Estados Unidos, partes da América Latina e Caribe.Foto:
-
Foi introduzida no subcontinente indiano e no Sri Lanka por comerciantes e cultivos austronésios, como cocos, langsat, noni e santol.Foto: Imagem de FabioRibeiro por Pixabay
-
-
Eles são cultivados comercialmente na Índia, sudeste da Ásia, sul da China, Taiwan e sul dos Estados Unidos. Além disso, aparecem na América Central, América do Sul e no estado americano do Havaí, no Caribe.Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
-
A carambola possui sabor agridoce, com coloração variando do verde ao amarelo, dependendo do grau de maturação. Ela também é rica em sais minerais (entre eles estão cálcio, fósforo e ferro) e contém vitaminas A, C e do complexo B.Foto:
-
É considerada uma fruta de quintal, pois seu cultivo não é feito em escala, sendo produzida essencialmente em sítios, quintais, granjas e pomares de fazendas.Foto:
-
-
Começa a produzir em torno de quatro anos de existência, dando em média duzentos frutos, podendo durar de cinquenta a setenta anos.Foto: Imagem de Paresh Biswas por Pixabay
-
Por outro lado, é necessário um alerta, pois pessoas portadoras de insuficiência renal crônica devem evitar o consumo de carambola. Afinal, esta fruta possui uma toxina natural, a caramboxina, que não é filtrada pelos rins destas pessoas, o que acarreta problemas de saúde.Foto: Imagem de Simon por Pixabay
-
O fruto maduro possui um tom amarelo levemente esverdeado. A época boa para encontrar a carambola na feira ou no mercado acontece duas vezes ao ano, um logo no início e outro na metade desse período.Foto: Imagem de jianfeng tan por Pixabay
-
-
A carambola chegou ao Brasil no século XVIII. Inicialmente, o seu cultivo era mais comum no Nordeste, mas com o tempo espalhou-se por outras regiões do país, sendo que o interior de São Paulo se tornou um importante centro de produção.Foto: Imagem de Maya A. P por Pixabay
-
De forma contextualizada, ela foi introduzida no Brasil em 1818, pelo agrônomo francês Paul Germain, que a levou ao Nordeste, de forma específica em Pernambuco.Foto:
-
A carambola é rica em fibras e sais minerais como o potássio. Ela também tem compostos de ação antioxidante, especialmente a vitamina C e outros menos conhecidos, como os fenólicos e os carotenóides.Foto: Imagem de Suanpa por Pixabay
-
-
A carambola tem altas quantidades de fibras, que contribuem para a reduÃ§Ã£o da absorÃ§Ã£o de gordura dos alimentos, controlando os nÃveis de colesterol.Foto:
-
Diante disso, as fibras, presentes em ótimas quantidades na carambola, ajudam a prolongar o tempo de digestão dos alimentos, controlando a fome e ajudando no emagrecimento.Foto: Imagem de Suanpa por Pixabay
-
Para quem se preocupa em manter o peso ou emagrecer, outra boa notícia: 100 gramas de carambola têm apenas 29 calorias.Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
A carambola é um ótimo enfeite para drinks, principalmente por causa da sua forma característica que, quando fatiada, lembra uma estrela. É uma opção popular para adicionar um toque de cor e frescor a coquetéis e bebidas refrescantes.Foto: Imagem gerada por i.a
-
Pode ser consumida ao natural ou no preparo de geleias, caldas, sucos e conservas. Cortada em fatias e deixada no fogo brando com açúcar, fica quase da mesma consistência e sabor do doce de ameixa-preta.Foto: Imagem gerada por i.a
-
Refrescante, suculenta e durável, a carambola é encontrada com facilidade nas feiras ao ar livre e nos supermercados, e seu consumo oferece uma série de vantagens para a saúde.Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
Por ter boas quantidades de fibras, a carambola ajuda a diminuir a velocidade de absorção do carboidrato dos alimentos, controlando os níveis de glicose no sangue.Foto: PixabayKenzoPhan
-
As fibras da carambola também atuam como um probiótico, fortalecendo as bactérias benéficas do intestino e melhorando o trânsito intestinal.Foto: Pixabay/Paresh85