Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Salame, na área há séculos, tem grande legado gastronômico; saiba

RF
Redação Flipar
  • <p>Os primeiros embutidos surgiram como uma forma de conservar a carne por longos períodos, aproveitando a técnica de misturar o alimento e temperos e guardá-los em tripas.</p>

    Os primeiros embutidos surgiram como uma forma de conservar a carne por longos períodos, aproveitando a técnica de misturar o alimento e temperos e guardá-los em tripas.

     Foto:
  • <p>Charcutaria, então, é a arte milenar de preparar e conservar carnes através de métodos tradicionais como salga, cura, defumação e fermentação, que pode resultar em produtos como salames, presuntos, salsichas, bacon e patês.</p>

    Charcutaria, então, é a arte milenar de preparar e conservar carnes através de métodos tradicionais como salga, cura, defumação e fermentação, que pode resultar em produtos como salames, presuntos, salsichas, bacon e patês.

     Foto: Divulgação
  • <p>Desde os primórdios da civilização, a ideia de preservar carne com sal, tempo e ar circulando acompanha a história humana. Entretanto, foram os produtores italianos que transformaram o salame em um produto importante na culinária.</p>

    Desde os primórdios da civilização, a ideia de preservar carne com sal, tempo e ar circulando acompanha a história humana. Entretanto, foram os produtores italianos que transformaram o salame em um produto importante na culinária.

     Foto: Pixabay
  • <p>A palavra “salame” deriva do verbo italiano “salare”, que significa salgar, um ingrediente essencial para a conservação da carne.</p>

    A palavra “salame” deriva do verbo italiano “salare”, que significa salgar, um ingrediente essencial para a conservação da carne.

     Foto: Imagem de Philipp Kleindienst por Pixabay
  • <p>Na Idade Média, comunidades na Itália, como as da Lombardia e do Piemonte, aprimoraram as técnicas de cura e secagem, dando origem a diferentes tipos de salame.</p>

    Na Idade Média, comunidades na Itália, como as da Lombardia e do Piemonte, aprimoraram as técnicas de cura e secagem, dando origem a diferentes tipos de salame.

     Foto: Pixabay
  • <p>Nas fábricas, cada etapa é pensada para concretizar algo que começou de forma artesanal. Entre elas, escolher o animal certo, equilibrar gordura e carne magra, cuidar da fermentação e controlar a cura.</p>

    Nas fábricas, cada etapa é pensada para concretizar algo que começou de forma artesanal. Entre elas, escolher o animal certo, equilibrar gordura e carne magra, cuidar da fermentação e controlar a cura.

     Foto: Pixabay
  • <p>A tradição do salame foi trazida ao Brasil por imigrantes italianos, especialmente no final do século XIX e início do século XX, que a adaptaram às condições locais.</p>

    A tradição do salame foi trazida ao Brasil por imigrantes italianos, especialmente no final do século XIX e início do século XX, que a adaptaram às condições locais.

     Foto: Imagem de Sr. M. Jutta por Pixabay
  • <p>A produção se industrializou no século XIX, tornando o salame um embutido popular em todo o país e no mundo, com variações regionais.</p>

    A produção se industrializou no século XIX, tornando o salame um embutido popular em todo o país e no mundo, com variações regionais.

     Foto: Pixabay
  • <p>Atualmente, é um alimento global, apreciado em tábuas de frios e receitas, com versões em outros países, como China e Oriente Média, e até versões doces, como o salame de chocolate.</p>

    Atualmente, é um alimento global, apreciado em tábuas de frios e receitas, com versões em outros países, como China e Oriente Média, e até versões doces, como o salame de chocolate.

     Foto: Pixabay
  • <p>A fermentação natural e o mofo Penicillium na superfície são cruciais para o sabor, desenvolvidos em caves escuras e úmidas.</p>

    A fermentação natural e o mofo Penicillium na superfície são cruciais para o sabor, desenvolvidos em caves escuras e úmidas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Surgiram salames com características distintas, como os do tipo genovês, milano e lombardo, com sabores suaves, condimentados ou defumados.</p>

    Surgiram salames com características distintas, como os do tipo genovês, milano e lombardo, com sabores suaves, condimentados ou defumados.

     Foto: Pixabay
  • <p>No passado, era alimento dos camponeses, sendo um substituto vital para a carne fresca, armazenável por meses, sendo um alimento para o povo.</p>

    No passado, era alimento dos camponeses, sendo um substituto vital para a carne fresca, armazenável por meses, sendo um alimento para o povo.

     Foto:
  • <p>O salame italiano é extremamente versátil e pode ser apreciado de diversas formas. Entre elas, in natura, sendo fatiado finamente para tábuas de frios com queijos e pães artesanais.</p>

    O salame italiano é extremamente versátil e pode ser apreciado de diversas formas. Entre elas, in natura, sendo fatiado finamente para tábuas de frios com queijos e pães artesanais.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ele também pode ser consumido como aperitivo, pois combina bem com azeitonas, nozes e frutas secas. Além disso, para um toque gourmet, sirva com mel e geleias de frutas vermelhas.</p>

    Ele também pode ser consumido como aperitivo, pois combina bem com azeitonas, nozes e frutas secas. Além disso, para um toque gourmet, sirva com mel e geleias de frutas vermelhas.

     Foto:
  • <p>Dessa forma, o salame é excelente em paninis, baguetes e focaccias, combinado com queijo provolone, rúcula e azeite de oliva.</p>

    Dessa forma, o salame é excelente em paninis, baguetes e focaccias, combinado com queijo provolone, rúcula e azeite de oliva.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em pratos quentes, o salame pode adicionar sabor a massas, risotos e pizzas. Assim, experimente em omeletes e frittatas para um toque especial.</p>

    Em pratos quentes, o salame pode adicionar sabor a massas, risotos e pizzas. Assim, experimente em omeletes e frittatas para um toque especial.

     Foto: Pixabay
  • <p>No Brasil, este alimento se destaca no Sul, com influência italiana e alemã. Além de variedades como o Cracóvia e o italiano tradicional, feito de carne suína com maturação e temperos específicos como alho, pimenta e vinho, presente em petiscos, sanduíches e pizza.</p>

    No Brasil, este alimento se destaca no Sul, com influência italiana e alemã. Além de variedades como o Cracóvia e o italiano tradicional, feito de carne suína com maturação e temperos específicos como alho, pimenta e vinho, presente em petiscos, sanduíches e pizza.

     Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay