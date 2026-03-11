Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Sabores que surpreendem: conheça cervejas fora da curva

RF
Redação Flipar
  • <p>Geralmente, a cerveja é pilsen (leve), Pale Ale (encorpada) ou Bock (preta). A cevada é o grande ingrediente e o teor alcoólico varia.</p>

    Geralmente, a cerveja é pilsen (leve), Pale Ale (encorpada) ou Bock (preta). A cevada é o grande ingrediente e o teor alcoólico varia.

     Foto: DesignDrawArtes pixabay
  • <p>Mas, além do sabor tradicional, a cerveja tem versões com toques exóticos que transformam o paladar e surpreendem os consumidores. Veja algumas cervejas que têm misturas exóticas e, para muitos, impensáveis.</p>

    Mas, além do sabor tradicional, a cerveja tem versões com toques exóticos que transformam o paladar e surpreendem os consumidores. Veja algumas cervejas que têm misturas exóticas e, para muitos, impensáveis.

     Foto: StockSnap por Pixabay
  • <p>A cervejaria Elbers, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro.</p>

    A cervejaria Elbers, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro.

     Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
  • <p>A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, que a empresa apresenta como a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo.</p>

    A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, que a empresa apresenta como a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo.

     Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
  • <p>A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia – fruta cítrica da Mata Atlântica.</p>

    A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia – fruta cítrica da Mata Atlântica.

     Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
  • <p>Cerveja de bacon – Voodoo Bacon Maple – A cervejaria Rogue produziu a cerveja com bacon e xarope de bordo, usado como condimento para panquecas.</p>

    Cerveja de bacon – Voodoo Bacon Maple – A cervejaria Rogue produziu a cerveja com bacon e xarope de bordo, usado como condimento para panquecas.

     Foto: Credito Divulgação Cervejaria Rogue
  • <p>Cerveja de rapadura – Colorado Indica – Feita com rapadura artesanal, faz parte da linha de cervejas especiais em que a Colorado prestigia sabores regionais. Também a uma versão com rapadura mais tostada, a Vixnu.</p>

    Cerveja de rapadura – Colorado Indica – Feita com rapadura artesanal, faz parte da linha de cervejas especiais em que a Colorado prestigia sabores regionais. Também a uma versão com rapadura mais tostada, a Vixnu.

     Foto: divulgação Cervejaria Colorado
  • <p>Cerveja de formiga – Lamas – A ideia de juntar saúvas à fórmula se deve ao sabor cítrico das formigas. Também recebe figo e tucupi negro.</p>

    Cerveja de formiga – Lamas – A ideia de juntar saúvas à fórmula se deve ao sabor cítrico das formigas. Também recebe figo e tucupi negro.

     Foto: cervejaria Lamas Reprodução Youtube
  • <p>Cerveja de maconha – Hemp Ale – Resultado da legalização da erva em países como Canadá e Uruguai.</p>

    Cerveja de maconha – Hemp Ale – Resultado da legalização da erva em países como Canadá e Uruguai.

     Foto: Divulgação Cervejaria Nectar Ale.
  • <p>Cerveja de Whisky – MacQueen’s Nessie – Feita com malte escocês, seu nome homenageia o mítico monstro do Lago Ness, chamado de Nessie.</p>

    Cerveja de Whisky – MacQueen’s Nessie – Feita com malte escocês, seu nome homenageia o mítico monstro do Lago Ness, chamado de Nessie.

     Foto: credito Cervejaria Brauerei Schloss Eggenberg
  • <p>Cerveja de frutos do mar – Marooned on Hog Island – O objetivo foi “salgar” um pouco a bebida usando água onde ostras são cultivadas.</p>

    Cerveja de frutos do mar – Marooned on Hog Island – O objetivo foi “salgar” um pouco a bebida usando água onde ostras são cultivadas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Cerveja de erva mate – Dado Bier – Cerveja de baixa fermentação e alto teor alcoólico (7%), que usa a erva mate, base do chimarrão popular no sul do país, para uma fórmula que também atrai consumidores desse tipo de chá na Argentina e no Uruguai.</p>

    Cerveja de erva mate – Dado Bier – Cerveja de baixa fermentação e alto teor alcoólico (7%), que usa a erva mate, base do chimarrão popular no sul do país, para uma fórmula que também atrai consumidores desse tipo de chá na Argentina e no Uruguai.

     Foto: divulgação Cervejaria Dado Bier
  • <p>Cerveja de pimenta – Labareda – O nome procede. Esse tipo de cerveja tem um sabor picante, aroma pronunciado e gera calor.</p>

    Cerveja de pimenta – Labareda – O nome procede. Esse tipo de cerveja tem um sabor picante, aroma pronunciado e gera calor.

     Foto: Divulgação Cerveja Coruja
  • <p>Cerveja de mandioca – Colorado Cauim – Combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada holandesa e a brasileiríssima mandioca.</p>

    Cerveja de mandioca – Colorado Cauim – Combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada holandesa e a brasileiríssima mandioca.

     Foto: Divulgação Cervejaria Colorado
  • <p>Cerveja de abóbora – Seu Abóbora Pumpkin Ale – Leva dois tipos de abóbora: moranga e japonesa. E recebe adições de canela, cravo e gengibre. Cerveja sazonal, produzida principalmente na época do Halloween (Dia das Bruxas), em outubro.</p>

    Cerveja de abóbora – Seu Abóbora Pumpkin Ale – Leva dois tipos de abóbora: moranga e japonesa. E recebe adições de canela, cravo e gengibre. Cerveja sazonal, produzida principalmente na época do Halloween (Dia das Bruxas), em outubro.

     Foto: crédito Divulgação CRULS Cervejaria
  • <p>Cerveja de café – Colorado Demoiselle – A combinação do grão de café com o malte dá um aroma especial.</p>

    Cerveja de café – Colorado Demoiselle – A combinação do grão de café com o malte dá um aroma especial.

     Foto: Divulgação Cervejaria Colorado
  • <p>Cerveja mista de vinho – Weinbier 58 – É uma pilsen que leva vinho da Serra Gaúcha.</p>

    Cerveja mista de vinho – Weinbier 58 – É uma pilsen que leva vinho da Serra Gaúcha.

     Foto: Divulgação Cervejaria Wienbier
  • <p>Cerveja de coco – Mongozo Coconut – Leve doÃ§ura no paladar e no aroma com caracterÃ­sticas frutadas da Ã¡gua de coco.</p>

    Cerveja de coco – Mongozo Coconut – Leve doÃ§ura no paladar e no aroma com caracterÃ­sticas frutadas da Ã¡gua de coco.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o Cevejaria Mongozo Beers
  • <p>Cerveja de banana – Wells – Tem teor alcoÃ³lico de 5,2% e combina o amargor da cerveja tradicional com o dulÃ§or da banana.</p>

    Cerveja de banana – Wells – Tem teor alcoÃ³lico de 5,2% e combina o amargor da cerveja tradicional com o dulÃ§or da banana.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o Cerevjaria Wells
  • <p>Cerveja de crème brulée- A cervejaria Southern Tier decidiu sofisticar a produção adicionando o sabor da sobremesa francesa.</p>

    Cerveja de crème brulée- A cervejaria Southern Tier decidiu sofisticar a produção adicionando o sabor da sobremesa francesa.

     Foto: Divulgação Cervejaria Southern Tier Brewing Company
  • <p>Cerveja de abacate – Gratissima Avocado Ale – A cerveja também leva pimenta e alho que, associados ao abacate, tornam a cerveja uma espécie de guacamole alcoólica.</p>

    Cerveja de abacate – Gratissima Avocado Ale – A cerveja também leva pimenta e alho que, associados ao abacate, tornam a cerveja uma espécie de guacamole alcoólica.

     Foto: credito Divulgação Cerveceria Cupatizio
  • <p>Cerveja de priprioca – Amazon Beer – A priprioca é uma erva aromática natural da Amazônia. E aqui dá um toque especial à cerveja.</p>

    Cerveja de priprioca – Amazon Beer – A priprioca é uma erva aromática natural da Amazônia. E aqui dá um toque especial à cerveja.

     Foto: credito cervejaria Amazon Beer
  • <p>Cerveja de pizza – Mamma Mia – A cerveja, que geralmente acompanha a pizza, agora recebe alho, tomate e ervas na própria composição.</p>

    Cerveja de pizza – Mamma Mia – A cerveja, que geralmente acompanha a pizza, agora recebe alho, tomate e ervas na própria composição.

     Foto: divulgação
  • <p>A produção de cerveja é tão antiga que fazia parte do Código de Hamurabi, a mais antiga lei da história.</p>

    A produção de cerveja é tão antiga que fazia parte do Código de Hamurabi, a mais antiga lei da história.

     Foto: alexas fotos pixabay
  • <p>Na Estela de Hamurabi, que data de 1.760 a.C, uma norma estabelecia uma volume diário de cerveja: 2 litros para trabalhadores em geral, 3 para funcionários públicos e 5 para administradores e o sumo sacerdote.</p>

    Na Estela de Hamurabi, que data de 1.760 a.C, uma norma estabelecia uma volume diário de cerveja: 2 litros para trabalhadores em geral, 3 para funcionários públicos e 5 para administradores e o sumo sacerdote.

     Foto: saiko wikimedia commons
  • <p>É claro que a produção evoluiu com o passar dos séculos e cada país tem peculiaridades na fabricação da bebida.</p>

    É claro que a produção evoluiu com o passar dos séculos e cada país tem peculiaridades na fabricação da bebida.

     Foto: Luca Galuzzi wikimedia commons
  • <p>E, além da tradicional, sabores exóticos também são bem-vindos.</p>

    E, além da tradicional, sabores exóticos também são bem-vindos.

     Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay