A vida debaixo da terra: conheça animais de diferentes espécies que vivem em tocas
Essas tocas podem ser escavadas pelos próprios animais ou aproveitadas de estruturas já existentes no solo, em troncos ocos, rochas ou barrancos.Foto: Sebastian/Pixabay
Esse comportamento é comum em diferentes grupos da fauna, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e até algumas aves e insetos. Conheça alguns animais que vivem em tocas!Foto: Wikimedia Commons/iNaturalist/Flickr
Coelho – Escavam sistemas complexos de túneis com várias entradas e saídas para se protegerem de predadores. Nessas tocas, eles criam os filhotes.Foto: Sincerely Media/Unsplash
Tatu – Escava tocas profundas usando suas garras fortes. Essas galerias servem como abrigo contra predadores e contra o calor, já que a temperatura no interior da toca costuma ser mais estável.Foto: Myléne/Pixabay
Toupeira – Um verdadeiro mestre da escavação que passa quase toda a vida debaixo da terra, criando galerias para caçar insetos e minhocas.Foto: Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay
Suricato â?? Vive em colÃŽnias em tocas profundas que possuem mÃºltiplas saÃdas de emergÃªncia para fugas rÃ¡pidas e tambÃ©m para descansar durante o calor em dias de sol.Foto: Benjamin Riedl/Unsplash
Texugo – É um excelente escavador e constrói sistemas extensos de túneis subterrâneos. Algumas dessas tocas podem durar décadas e ser usadas por várias gerações.Foto: Lyn Bratton/Pixabay
Coruja-buraqueira: Ao contrário de outras corujas, esta espécie tem hábitos diurnos e vive em buracos no solo, muitas vezes aproveitando tocas abandonadas por outros animais.Foto: Flickr - Bernard DUPONT
Cão-da-pradaria – Esse roedor vive em grandes colônias formadas por inúmeras tocas interligadas. Esses sistemas funcionam como verdadeiras “cidades subterrâneas”, com áreas específicas para descanso e vigilância.Foto: Moritz Kindler/Unsplash
grandes esquilos terrestres — constroem sistemas de túneis extremamente organizados que podem chegar a ter 20 metros de comprimento!
Marmota – As marmotas — que nada mais são do que grandes esquilos terrestres — constroem sistemas de túneis extremamente organizados que podem chegar a ter 20 metros de comprimento!Foto: Jörg Möller/Pixabay
Esquilo-terrestre – Diferente dos esquilos que vivem em árvores, essa espécie faz túneis no solo que servem de abrigo e local para armazenar alimento.Foto: Wikimedia Commons/John J. Mosesso, NBII
Lagartos escavadores – Algumas espécies , como o lagarto-de-cauda-espinhosa, fazem túneis para procurar alimento, se esconder, fazer abrigo ou buscar locais mais úmidos para colocar seus ovos.Foto: Wikimedia Commons/Johan Fredriksson
-
Sapos escavadores – Certas espécies de sapos passam parte do tempo enterradas ou em pequenas tocas úmidas no solo, o que ajuda a evitar a perda de água e a sobreviver em ambientes secos.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Ornitorrinco – Escava tocas nas margens dos rios com entradas camufladas, servindo tanto para o descanso quanto para a incubação dos ovos — nesse caso, constroem tocas mais profundas.Foto: Colorado State University Libraries
Doninha – Esse predador ágil não cria suas próprias tocas, mas costuma ocupar tocas de roedores ou cavidades no solo para descansar e criar seus filhotes.Foto: iNaturalist/Colorado Front Range National Wildlife Refuge Complex
