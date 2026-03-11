Charme, história e clima ‘europeu’: a encantadora cidade paranaense de Morretes
-
Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
Rio Nhundiaquara.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/17-Morretes_Brazil.jpg?20260311151844" width="1114" height="626">
Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila em torno do Rio Nhundiaquara.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, garantindo a proteção de igrejas e casarões que hoje abrigam restaurantes, lojinhas e espaços culturais.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
-
Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé.Foto: Duda Vasconcellos/Arquivo pessoal
-
Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Morretes_Brazil.jpg?20260311151846" width="1114" height="626">
Outro dos principais pontos é a Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local.Foto: Reprodução do Flickr Alessandro Silva
-
O próprio Rio Nhundiaquara, que corta o centro da cidade, é uma atração local.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
-
O rio é ideal tanto para contemplação quanto para o lazer, incluindo banhos e atividades como boia-cross ou caiaques.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetaÃ§Ã£o exuberante.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Estrada-da-Graciosa-e1771281057638.jpg?20260311151849" width="1114" height="626">
Nos arredores, a histÃ³rica Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetaÃ§Ã£o exuberante.Foto: Flickr - OtÃ¡vio Nogueira
-
Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ekoa-Park.jpg?20260311151849" width="1114" height="626">
Além disso, o Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre.Foto: Divulgação
-
-
A identidade de Morretes também se expressa pela gastronomia. O prato-símbolo é o barreado, preparado lentamente em panelas de barro vedadas, até que a carne atinja uma textura desfiada e extremamente macia.Foto: Reprodução/TV TEM
-
Servido com farinha de mandioca, banana e cachaÃ§a artesanal, o prato segue um ritual prÃ³prio que faz parte da vivÃªncia local.Foto: Bruno Tadashi/Senac PR
-
No centro histórico, os restaurantes competem com versões do prato, às vezes acompanhadas de frutos-do-mar frescos do litoral próximo.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
-
A vegetação de Morretes é sempre vívida devido ao clima subtropical, mas as temperaturas são extremas: já registraram picos de 42°C no verão de 2022 e mínimas de 3°C no inverno de 2025.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
-
O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos.Foto: Flickr - Otávio Nogueira
-
Serra Verde Express é a alternativa mais popular.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Morretes_Brazil.jpg?20260311151851" width="1114" height="626">
Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem da Serra Verde Express é a alternativa mais popular.Foto: Divulgação
-
-
A viagem, com duração média de três a quatro horas, cruza pontes, túneis e viadutos escavados na serra e está entre os percursos ferroviários mais belos do mundo.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Com uma infraestrutura de pousadas charmosas e serviços de qualidade, Morretes é o destino ideal para quem quer desacelerar.Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes