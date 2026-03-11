Assine
Charme, história e clima ‘europeu’: a encantadora cidade paranaense de Morretes

  • <p>Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila em torno do <span class=Rio Nhundiaquara.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/17-Morretes_Brazil.jpg?20260311151844" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, garantindo a proteção de igrejas e casarões que hoje abrigam restaurantes, lojinhas e espaços culturais.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé.</p>

     Foto: Duda Vasconcellos/Arquivo pessoal
  • <p>Outro dos principais pontos é a <span class=Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Morretes_Brazil.jpg?20260311151846" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução do Flickr Alessandro Silva
  • <p>O próprio Rio Nhundiaquara, que corta o centro da cidade, é uma atração local.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>O rio é ideal tanto para contemplação quanto para o lazer, incluindo banhos e atividades como boia-cross ou caiaques.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>Nos arredores, a histÃ³rica <span class=Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetaÃ§Ã£o exuberante.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Estrada-da-Graciosa-e1771281057638.jpg?20260311151849" width="1114" height="626">

     Foto: Flickr - OtÃ¡vio Nogueira
  • <p>Além disso, o <span class=Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ekoa-Park.jpg?20260311151849" width="1114" height="626">

     Foto: Divulgação
  • <p>A identidade de Morretes também se expressa pela gastronomia. O prato-símbolo é o barreado, preparado lentamente em panelas de barro vedadas, até que a carne atinja uma textura desfiada e extremamente macia.</p>

     Foto: Reprodução/TV TEM
  • <p>Servido com farinha de mandioca, banana e cachaÃ§a artesanal, o prato segue um ritual prÃ³prio que faz parte da vivÃªncia local.</p>

     Foto: Bruno Tadashi/Senac PR
  • <p>No centro histórico, os restaurantes competem com versões do prato, às vezes acompanhadas de frutos-do-mar frescos do litoral próximo.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>A vegetação de Morretes é sempre vívida devido ao clima subtropical, mas as temperaturas são extremas: já registraram picos de 42°C no verão de 2022 e mínimas de 3°C no inverno de 2025.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • <p>O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos.</p>

     Foto: Flickr - Otávio Nogueira
  • <p>Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem da <span class=Serra Verde Express é a alternativa mais popular.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Morretes_Brazil.jpg?20260311151851" width="1114" height="626">

     Foto: Divulgação
  • <p>A viagem, com duração média de três a quatro horas, cruza pontes, túneis e viadutos escavados na serra e está entre os percursos ferroviários mais belos do mundo.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Com uma infraestrutura de pousadas charmosas e serviços de qualidade, Morretes é o destino ideal para quem quer desacelerar.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
