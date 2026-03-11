Conhece? Maxixe regula a glicose e favorece a imunidade
Originário da África, mais especificamente da parte Oriental deste continente, a hortaliça foi introduzida no Brasil pelos escravos. Além disso, este tipo de alimento pertence à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino e da melancia.Foto: Flickr Armazém do Campo/Reinaux SiLVA
Cientificamente conhecido como Cucumis anguria, é uma planta que se adaptou bem ao clima tropical brasileiro, sendo bastante cultivada nas regiões Norte e Nordeste.Foto: Eugenio Hansen/Wikimédia Commons
Este alimento é um ingrediente versátil na culinária, sendo valorizado por suas propriedades nutricionais e gama de vitaminas, minerais e fibras.Foto: Flickr Caroline Pedreira
Desse modo, ele é um ingrediente importante na culinária nordestina, sendo usado em pratos como a maxixada, que geralmente inclui carne (de sol, boi, frango ou peixe) e outros legumes como cenoura e batata-doce.Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe, então, carrega um forte legado cultural, sendo um ingrediente presente em comunidades afro-brasileiras e nas regiões onde a influência africana é mais marcante.Foto: Flickr Agnaldo Severo
É um fruto ovalado, com casca verde e espinhos moles na superfície, que possui um sabor levemente amargo e textura crocante.Foto: Reprodução do Youtube
Pode ser consumido cru, em saladas, cozido em pratos como a maxixada ou em conserva. Seu sabor levemente amargo se harmoniza com outros vegetais e temperos, tornando-o uma adição interessante e nutritiva às refeições.Foto: Reprodução do Youtube
Estudos indicam que o Maxixe pode desempenhar um papel importante na prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, devido aos seus nutrientes essenciais.Foto: Reprodução do Youtube
Nesse sentido, o maxixe Ã© fonte notÃ¡vel de vitamina C, um antioxidante vital que ajuda a fortalecer o sistema imunolÃ³gico e a proteger o corpo contra infecÃ§Ãµes.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Além disso, ele é rico em fibras, que são cruciais para manter a saúde digestiva, promovem um trânsito intestinal regular e previnem a constipação. Essa hortaliça também ajuda na saciedade e possui propriedades diuréticas que eliminam líquidos do corpo.Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe é rico em minerais como cálcio e magnésio, que são fundamentais para a saúde óssea e ajudam a prevenir a osteoporose.Foto: Reprodução do Youtube
É uma escolha saudável para pessoas com diabetes. Afinal, os nutrientes do maxixe podem melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a manter os níveis de glicose sob controle.Foto: Flickr Erly Miranda
É ideal para quem busca emagrecer ou manter o peso, pois fornece poucos nutrientes e calorias. Cerca de 95% do maxixe é composto por água, contribuindo para a hidratação do corpo.Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe previne o envelhecimento precoce por ter boas quantidades de vitamina C e clorofila. Esses nutrientes possuem ação antioxidante que protegem as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres.Foto: Reprodução do Youtube
A vitamina C presente no maxixe melhora a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando a prevenir a anemia. A vitamina A, por sua vez, é fundamental para uma visão saudável e auxilia na prevenção de doenças como cegueira noturna e degeneração macular.Foto: Flickr pedacinho -de -pano
É essencial lavar bem o maxixe antes do consumo para remover quaisquer resíduos de pesticidas ou sujeira. Entre os cuidados, é melhor optar por produtos orgânicos, que podem minimizar a exposição a produtos químicos.Foto: Flickr +Russ
Os diferentes tipos de maxixe são o do reino, ou peruano, o paulista ou o do Pará, que se diferenciam principalmente quanto às suas cascas, que são lisas ou espinhosas.Foto: Flickr vick_solive
Esse alimento pode ser utilizado para fazer conservas, que são ótimas como aperitivo ou acompanhamento. Ele também pode ser refogado com temperos como alho e cebola, servido como acompanhamento.Foto: Flickr Brocco Lee
Nesse sentido, o maxixe pode ser adicionado em saladas, cru ou refogado, com outros vegetais. Além disso, é possível adicioná-lo em sopas ou no feijão, para enriquecer o sabor e os nutrientes das preparações.Foto: Reprodução do Youtube
-
O maxixe também pode ser usado em sucos, adicionando outros ingredientes como limão e hortelã. Torna-se, então, uma bebida nutritiva e saborosa, com potenciais benefícios para a saúde.Foto: Konstantin Kolosov por Pixabay
Pessoas com alergia a frutos da família das cucurbitáceas (como pepino e melancia), indivíduos com distúrbios gastrointestinais e pessoas com dificuldades de mastigação ou deglutição não devem consumir maxixe.Foto: Reprodução do Youtube
Da mesma forma, o maxixe não é indicado para bebês antes dos seis meses de idade e pessoas com diverticulite devem evitar seu consumo.Foto: Reprodução do Youtube
