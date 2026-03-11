Assine
Conhece? Maxixe regula a glicose e favorece a imunidade

  • <p>Originário da África, mais especificamente da parte Oriental deste continente, a hortaliça foi introduzida no Brasil pelos escravos. Além disso, este tipo de alimento pertence à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino e da melancia.</p>

     Foto: Flickr Armazém do Campo/Reinaux SiLVA
  • <p>Cientificamente conhecido como Cucumis anguria, é uma planta que se adaptou bem ao clima tropical brasileiro, sendo bastante cultivada nas regiões Norte e Nordeste.</p>

     Foto: Eugenio Hansen/Wikimédia Commons
  • <p>Este alimento é um ingrediente versátil na culinária, sendo valorizado por suas propriedades nutricionais e gama de vitaminas, minerais e fibras.</p>

     Foto: Flickr Caroline Pedreira
  • <p>Desse modo, ele é um ingrediente importante na culinária nordestina, sendo usado em pratos como a maxixada, que geralmente inclui carne (de sol, boi, frango ou peixe) e outros legumes como cenoura e batata-doce.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O maxixe, então, carrega um forte legado cultural, sendo um ingrediente presente em comunidades afro-brasileiras e nas regiões onde a influência africana é mais marcante.</p>

     Foto: Flickr Agnaldo Severo
  • <p>É um fruto ovalado, com casca verde e espinhos moles na superfície, que possui um sabor levemente amargo e textura crocante.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Pode ser consumido cru, em saladas, cozido em pratos como a maxixada ou em conserva. Seu sabor levemente amargo se harmoniza com outros vegetais e temperos, tornando-o uma adição interessante e nutritiva às refeições.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Estudos indicam que o Maxixe pode desempenhar um papel importante na prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, devido aos seus nutrientes essenciais.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Nesse sentido, o maxixe Ã© fonte notÃ¡vel de vitamina C, um antioxidante vital que ajuda a fortalecer o sistema imunolÃ³gico e a proteger o corpo contra infecÃ§Ãµes.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube
  • <p>Além disso, ele é rico em fibras, que são cruciais para manter a saúde digestiva, promovem um trânsito intestinal regular e previnem a constipação. Essa hortaliça também ajuda na saciedade e possui propriedades diuréticas que eliminam líquidos do corpo.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O maxixe é rico em minerais como cálcio e magnésio, que são fundamentais para a saúde óssea e ajudam a prevenir a osteoporose.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>É uma escolha saudável para pessoas com diabetes. Afinal, os nutrientes do maxixe podem melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a manter os níveis de glicose sob controle.</p>

     Foto: Flickr Erly Miranda
  • <p>É ideal para quem busca emagrecer ou manter o peso, pois fornece poucos nutrientes e calorias. Cerca de 95% do maxixe é composto por água, contribuindo para a hidratação do corpo.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O maxixe previne o envelhecimento precoce por ter boas quantidades de vitamina C e clorofila. Esses nutrientes possuem ação antioxidante que protegem as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>A vitamina C presente no maxixe melhora a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando a prevenir a anemia. A vitamina A, por sua vez, é fundamental para uma visão saudável e auxilia na prevenção de doenças como cegueira noturna e degeneração macular.</p>

     Foto: Flickr pedacinho -de -pano
  • <p>É essencial lavar bem o maxixe antes do consumo para remover quaisquer resíduos de pesticidas ou sujeira. Entre os cuidados, é melhor optar por produtos orgânicos, que podem minimizar a exposição a produtos químicos.</p>

     Foto: Flickr +Russ
  • <p>Os diferentes tipos de maxixe são o do reino, ou peruano, o paulista ou o do Pará, que se diferenciam principalmente quanto às suas cascas, que são lisas ou espinhosas.</p>

     Foto: Flickr vick_solive
  • <p>Esse alimento pode ser utilizado para fazer conservas, que são ótimas como aperitivo ou acompanhamento. Ele também pode ser refogado com temperos como alho e cebola, servido como acompanhamento.</p>

     Foto: Flickr Brocco Lee
  • <p>Nesse sentido, o maxixe pode ser adicionado em saladas, cru ou refogado, com outros vegetais. Além disso, é possível adicioná-lo em sopas ou no feijão, para enriquecer o sabor e os nutrientes das preparações.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O maxixe também pode ser usado em sucos, adicionando outros ingredientes como limão e hortelã. Torna-se, então, uma bebida nutritiva e saborosa, com potenciais benefícios para a saúde.</p>

     Foto: Konstantin Kolosov por Pixabay
  • <p>Pessoas com alergia a frutos da família das cucurbitáceas (como pepino e melancia), indivíduos com distúrbios gastrointestinais e pessoas com dificuldades de mastigação ou deglutição não devem consumir maxixe.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Da mesma forma, o maxixe não é indicado para bebês antes dos seis meses de idade e pessoas com diverticulite devem evitar seu consumo.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
