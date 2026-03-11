Saiba origem, tipos e curiosidades da batata frita no Brasil e no mundo
Depois de não levar o Oscar de Melhor Atriz, Demi Moore mostrou, de um jeito descontraído, como lidou com a derrota do maior prêmio do cinema.Foto: Reprodução
Em uma foto postada por sua filha, Moore aparece sentada no chão de roupão, com seu cachorro no colo e com duas tigelas cheias de batata frita ao lado.Foto: Reprodução Instagram
Embora seja um alimento extremamente popular no mundo todo, existem muitas discordÃ¢ncias sobre sua origem e como ela se expandiu na culinÃ¡ria de diversos paÃses.Foto: Pixabay/ MariaGutebring
De acordo com o TasteAtlas, uma delas menciona que o chef George Crum Speck, enquanto trabalhava em 1853 no restaurante Moon’s Lake House, em Saratoga Springs (NY), transformou uma batata na versão conhecida atualmente.Foto: Pixabay/Demiahl
Além disso, há a crença de que a batata frita tenha se originado na Europa no século XIX, tendo registros de um livro (Les Soupers de la Cour) publicado em 1825 sobre culinária francesa.Foto: Pixabay/Cairomoon
Vale destacar que os belgas costumam consumir a batata frita através de cones de papel. Por lá, conta a lenda que no século XVII, após um inverno rigoroso na região de Namur, o rio Meuse congelou e não era possível pescar.Foto: Pixabay/planet_fox
Sendo assim, as batatas foram cortadas em forma de peixinhos e depois fritas, dando assim início à tradição. Atualmente, nas barracas chamadas de fritkot, as pessoas formam filas na hora do almoço para consumí-las.Foto: Pixabay/Pexels
Existe um documento de 29 de novembro de 1626, sobre uma refeição oferecida por índios no Forte de Nascimento, no Chile, para os conquistadores espanhóis, em que relata a presença de batatas fritas no prato dos convidados.Foto: Pixabay/Pexels
Nos Estados Unidos, a batata é o vegetal mais consumido, seja na forma de fritas, chips e outros produtos congelados ou processados. Por lá, ela está presente nas linhas de fast food.Foto: wikimedia commons Dinkun Chen
Foi, portanto, através dos espanhóis que a batata chegou ao Brasil. Ela serviu como alimentação primária para os colonos até o final do século XIX e ao longo das décadas se tornou fenômeno gastronômico.Foto: reprodução br.pinterest.com
A técnica de fritura só foi popularizada no século XIX, quando a batata frita se tornou uma especialidade culinária amplamente consumida na Europa.Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
Além do seu sabor, a batata é rica em vitaminas, fibras, antioxidantes e nutrientes. Ela se destaca por ser um alimento de rápido e fácil preparo, sendo um petisco que agrada o paladar de adultos e crianças.Foto: - Imagem de wang dong por Pixabay
A batata, conhecida também como inglesa, é um tubérculo com ótimas quantidade de fibras e amido resistente. Ela contém boas quantidades de polifenóis, flavonoides e antocianinas, que são compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.Foto: Pixabay/Couleur
Existem diferentes tipos de batata, como lisa, Asterix e bolinha, que variam de acordo com a textura; a cor da polpa, amarela ou branca.Foto: Pixabay/half_rain
No entanto, existem riscos no alto consumo da batata frita em virtude dos óleos utilizados, sobretudo na culinária de rua. Ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão, segundo estudos.Foto: Pixabay/GuillermoVuljevas
Dessa forma, um dos principais motivos para a batata frita ser considerada uma vilã é que qualquer óleo, quando aquecido acima de determinada temperatura, passa por transformações em sua composição química e libera uma substância tóxica chamada acroleína.Foto: Divulgação / Heinz
Além da fritadeira a ar (air fryer), que não utiliza óleo, a batata assada ou até feita no micro-ondas é tão saborosa quanto a versão frita e menos prejudicial à saúde.Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
Outro fato problemático das batatas fritas são os acompanhamentos e molho. Geralmente, ela é consumida com manteiga, alho, queijo cheddar, bacon, carne de sol desfiada, cebola, entre outros.Foto: Divulgação/Rafaelle Chaim
O consumo de batata frita, portanto, deve ser moderado, pois o alimento é rico em calorias e gordura, sobretudo por causa do uso de determinas óleos.Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
Batata chips refere-se ao produto da preparação culinária de fatias finas e onduladas de batata que foram fritas ou cozidas até ficarem crocante.Foto: Pixabay/avantrend
Batatas chips são comumente servidas como petisco, acompanhamento ou aperitivo. As chips básicas são fritas e salgadas; variedades adicionais são fabricadas com vários aromas e ingredientes, incluindo ervas, especiarias, queijos e aditivos artificiais.Foto: Pixabay/Hans
