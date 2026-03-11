Os animais mais rápidos do planeta
Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.Foto: pixabay
Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.Foto: Khendon wikimedia commons
Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.Foto: Henry from Arizona, wikimedia commons
Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.Foto: Pixabay
Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.Foto: Andreas Trepte wikimedia commons
Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.Foto: Ron Knight wikimedia commons
Os gnus migram em grupo por longas distâncias pela savana, em busca de alimentos e água. Eles são herbívoros. e vivem em média 20 anos, mas existem casos relatados em que chegaram aos 40 anos.Foto: Derek Keats wikimedia commons
Leoas- CaÃ§adoras natas, atingem 80 km/h em curtas distÃ¢ncias. Isso porque muitas de suas presas sÃ£o Ã¡geis. As fÃªmeas sÃ£o mais leves para corridas rÃ¡pidas em comparaÃ§Ã£o aos leÃµes.Foto: Falense wikimedia commons
As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Gazela-de-thomson- Pequena e ágil, atinge cerca de 80 km/h, aproveitando seu pequeno porte(pesa 25 kg e mede 60 cm), para fazer curvas eficientes e escapar de predadores como o guepardo.Foto: Thomas Fuhrmann - wikimedia commons
São facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloração e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.Foto: Stig Nygaard wikimedia commons
Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.Foto: Alan D. Wilson wikimedia commons
É facilmente encontrado na América do Norte, após sobreviver ao risco de extinção da espécie. Hoje divide seu habitat natural com predadores como linces e coiotes, entre outros.Foto: Yathin S Krishnappa wikimedia commons
Agulhão-vela- Mais conhecido como peixe-espada, o agulhão-vela alcança 110 km/h, utilizando uma extremidade longa e pontiaguda, o que aumenta a sua velocidade na água e facilita seu deslocamento para fugir de predadores.Foto: Reprodução doTwitter @taviao
Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.Foto: reprodução youtube
Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.Foto: DrZoltan pixabay
E seu habitat natural é a savana Africana, península Arábica e o sudoeste Asiático. O guepardo é um animal carnívoro que se alimenta de pequenos mamíferos. Pode viver cerca de 17 anos, e hoje vive sob o risco de extinção.Foto: Domínio público / pxhere.com
Falcão peregrino- A ave de rapina é considerada o animal mais rápido do planeta, atingindo até 320 km/h durante a caça, utilizando um mergulho para aproveitar a gravidade. Pode ser encontrada em todos os continentes, com exceção da Antártida.Foto: Falcão Azul wikimedia commons
O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.Foto: Renata Mascareñas / commons wikimedia
