'Moças do Yakult' entregam probióticos e ajudam a combater solidão de pessoas idosas no Japão

Redação Flipar
    Elas visitam casas diariamente para vender a popular bebida probiótica, mas acabam funcionando também como um importante ponto de contato humano.

     Foto: Divulgac?a?o/Yakult Honsha
    O trabalho das "Moças do Yakult" já se expandiu para o mundo inteiro e hoje conta com cerca de 80 mil representantes em 14 países — inclusive o Brasil.

     Foto: Divulgac?a?o/Yakult
    Em suma, os probióticos são microrganismos vivos — principalmente bactérias e algumas leveduras — que, quando consumidos em quantidades adequadas, podem trazer benefícios à saúde.

     Foto: Wikimedia Commons/Hadassa Loth de Oliveira
    Eles atuam principalmente no sistema digestivo, ajudando a equilibrar a microbiota intestinal, que é o conjunto de trilhões de microrganismos que vivem no intestino humano.

     Foto: Antônio Augusto - Flickr
    Esse ecossistema é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo digestão, metabolismo, imunidade e até aspectos relacionados ao humor e ao bem-estar.

     Foto: Freepik
    O conceito de probiótico começou a ganhar forma no início do século 20, quando cientistas passaram a observar que certas bactérias presentes em alimentos fermentados pareciam trazer efeitos positivos à saúde.

     Foto: CDC/Unsplash
    Um dos pesquisadores pioneiros nesse campo foi o microbiologista japonês Minoru Shirota, que na década de 1930 isolou uma bactéria benéfica do grupo dos lactobacilos e a utilizou no desenvolvimento da bebida probiótica Yakult. Foto: Domínio Público

    Seu objetivo era combater doenças infecciosas comuns na época, fortalecendo o intestino por meio da ingestão de bactérias consideradas positivas para o organismo humano.

     Foto: Freepik/macrovector
    A definição científica moderna de probiótico foi estabelecida por organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 

     Foto: Davi Mendes/Unsplash
    Eles descrevem esses microrganismos como "organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro".

     Foto: Unsplash/National Institute of Allergy and Infectious Diseases
    Essa definição reforça dois pontos importantes: os microrganismos precisam estar vivos e precisam ser ingeridos em quantidade suficiente para produzir efeito.

     Foto: Daily Nouri/Unsplash
    Entre as bactérias probióticas mais conhecidas estão espécies dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces (uma levedura) e algumas linhagens de Streptococcus e Enterococcus.

     Foto: Freepik/mego-studio
    Cada cepa pode ter funÃ§Ãµes especÃ­ficas, por isso diferentes probiÃ³ticos podem produzir efeitos distintos no organismo, desde ajuda na digestÃ£o de alimentos, equilÃ­brio da flora intestinal, e atÃ© reduÃ§Ã£o de certos problemas gastrointestinais.

     Foto: Freepik/asierromero
    A principal área de atuação dos probióticos é o intestino. Eles ajudam a manter o equilíbrio entre bactérias benéficas e potencialmente prejudiciais, competindo por espaço e nutrientes dentro do trato digestivo.

     Foto: Elias/Pixabay
    Além disso, muitos probióticos produzem substâncias que ajudam a regular o pH intestinal e estimulam o funcionamento do sistema imunológico.

     Foto: Nastya Dulhiier/Unsplash
    Os probióticos podem ser encontrados tanto em suplementos quanto em alimentos naturalmente fermentados. Entre os alimentos mais conhecidos estão o iogurte, o kefir, o Foto: Joshua Fernandez/Unsplash

    Apesar dos potenciais benefícios, os efeitos dos probióticos podem variar bastante entre indivíduos, dependendo da composição da microbiota intestinal, da dieta, da idade e do estado geral de saúde.

     Foto: Freepik/nensuria
