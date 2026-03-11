‘Moças do Yakult’ entregam probióticos e ajudam a combater solidão de pessoas idosas no Japão
Elas visitam casas diariamente para vender a popular bebida probiótica, mas acabam funcionando também como um importante ponto de contato humano.Foto: Divulgac?a?o/Yakult Honsha
O trabalho das “Moças do Yakult” já se expandiu para o mundo inteiro e hoje conta com cerca de 80 mil representantes em 14 países — inclusive o Brasil.Foto: Divulgac?a?o/Yakult
Em suma, os probióticos são microrganismos vivos — principalmente bactérias e algumas leveduras — que, quando consumidos em quantidades adequadas, podem trazer benefícios à saúde.Foto: Wikimedia Commons/Hadassa Loth de Oliveira
Eles atuam principalmente no sistema digestivo, ajudando a equilibrar a microbiota intestinal, que é o conjunto de trilhões de microrganismos que vivem no intestino humano.Foto: Antônio Augusto - Flickr
Esse ecossistema é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo digestão, metabolismo, imunidade e até aspectos relacionados ao humor e ao bem-estar.Foto: Freepik
O conceito de probiótico começou a ganhar forma no início do século 20, quando cientistas passaram a observar que certas bactérias presentes em alimentos fermentados pareciam trazer efeitos positivos à saúde.Foto: CDC/Unsplash
Um dos pesquisadores pioneiros nesse campo foi o microbiologista japonês Minoru Shirota, que na década de 1930 isolou uma bactéria benéfica do grupo dos lactobacilos e a utilizou no desenvolvimento da bebida probiótica Yakult. Foto: Domínio Público
Seu objetivo era combater doenças infecciosas comuns na época, fortalecendo o intestino por meio da ingestão de bactérias consideradas positivas para o organismo humano.Foto: Freepik/macrovector
A definição científica moderna de probiótico foi estabelecida por organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).Foto: Davi Mendes/Unsplash
Eles descrevem esses microrganismos como “organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro”.Foto: Unsplash/National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Essa definição reforça dois pontos importantes: os microrganismos precisam estar vivos e precisam ser ingeridos em quantidade suficiente para produzir efeito.Foto: Daily Nouri/Unsplash
Entre as bactérias probióticas mais conhecidas estão espécies dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces (uma levedura) e algumas linhagens de Streptococcus e Enterococcus.Foto: Freepik/mego-studio
A principal área de atuação dos probióticos é o intestino. Eles ajudam a manter o equilíbrio entre bactérias benéficas e potencialmente prejudiciais, competindo por espaço e nutrientes dentro do trato digestivo.Foto: Elias/Pixabay
Além disso, muitos probióticos produzem substâncias que ajudam a regular o pH intestinal e estimulam o funcionamento do sistema imunológico.Foto: Nastya Dulhiier/Unsplash
Os probióticos podem ser encontrados tanto em suplementos quanto em alimentos naturalmente fermentados. Entre os alimentos mais conhecidos estão o iogurte, o kefir, o Foto: Joshua Fernandez/Unsplash
Apesar dos potenciais benefícios, os efeitos dos probióticos podem variar bastante entre indivíduos, dependendo da composição da microbiota intestinal, da dieta, da idade e do estado geral de saúde.Foto: Freepik/nensuria