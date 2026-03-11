Assine
Animais

Camaleões impressionam com sua incrível capacidade de camuflagem

Redação Flipar
  Camaleão é o nome dado aos animais pertencentes à Família Chamaeleonidae, que possuem cerca de 150 a 160 espécies diferentes.

     Foto:
  O mais comum é da Chamaeleo chamaeleon, uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia.

     Foto: Imagem de Jan Jakubowski por Pixabay
  Esses animais apresentam uma cabeça angulosa, onde estão presentes olhos que se movimentam independentemente, e uma língua expandida e coberta por muco. Já o seu corpo é estreito e apresenta uma cauda preênsil (capaz de prender).

     Foto: de Gleb Korovko por Pixabay
  Uma das características desses animais que mais chamam atenção é a sua capacidade de mudar de cor, o que lhes permite camuflar-se no ambiente (mimetismo).

     Foto: chameleon-384957_1280
  Nesse sentido, a família teve origem há mais de 100 milhões de anos, quando se separou da Agamidae, de acordo com o registro fóssil.

     Foto: Imagem de AQgraphy por Pixabay
  Dessa forma, o nome camaleão é derivado das palavras gregas significante a "leão da terra" Chamai (na terra, no chão) e leon (leão).

     Foto: Imagem de Robert Balog por Pixabay
  Eles possuem até 60 centímetros de comprimento, com uma língua muito grande para pegar suas presas (mariposas, besouros, joaninhas, gafanhotos, moscas e algumas folhas secas).

     Foto: Imagem de Frank Winkler por Pixabay
  No momento de seu ataque, tem o costume de movimentar-se com lentidão para não ser notado. Em seguida, com agilidade, consegue estender a língua quase um metro e capturar as presas.

     Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
  Os seus olhos podem ser movidos independentemente para qualquer direção, o que lhe confere aparência curiosa. Quando um camaleão vê uma presa, pode fixá-la com um olho e utilizar o outro para verificar se não há predadores nas redondezas.

     Foto: Imagem de PollyDot por Pixabay
  O camaleão é coberto por escamas. Afinal, sua pele possui queratina, o que apresenta uma série de vantagens. como a resistência. Diferentes espécies são capazes de variar a sua coloração por meio de combinações de rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, etc.

     Foto: Imagem de Pavan Prasad por Pixabay
  O camaleão precisa fazer a "mudança" de pele durante seu crescimento (a pele antiga descama, dando lugar a outra), assim como fazem as serpentes e outros lagartos. Eles têm duas camadas sobrepostas, dentro de sua pele, que controlam a cor e a termorregulação.

     Foto: Imagem de Krahulic por Pixabay
  A maior parte dos camaleões vive na África e em Madagascar, embora algumas espécies também sejam encontradas em Portugal, em Espanha, Sri Lanka, Índia e até na Ásia Menor.

     Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
  As diferentes espécies habitam diferentes ambientes, como montanhas, florestas pluviais, savanas e às vezes desertos e estepes. Os camaleões têm como habitat, em sua maior parte, as árvores, porém também são achados em alguns arbustos.

     Foto: Imagem de Tim Hart por Pixabay
  A capacidade dos camaleões de mudar de cor é uma adaptação incrível que lhes permite se camuflar e se proteger de predadores, enganar presas e marcar território.

     Foto: Imagem de Marcel Langthim por Pixabay
  As células de pigmento especializadas na pele deste animal são conhecidas como cromatóforos. Elas permitem que eles mudem de cor para combinar com o ambiente ao seu redor.

     Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
  Eles são animais selvagens e precisam de um ambiente adequado e cuidados especiais. Apesar disso, são mantidos como animais de estimação em alguns lugares.

     Foto: Imagem de petruchino80 por Pixabay
  No Brasil, a posse de camaleões como animais de estimação é regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para adotar legalmente, é necessário obter autorização.

     Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
  Na Amazônia e na Região Nordeste do Brasil, o lagarto conhecido como iguana (Iguana iguana) é por vezes chamado de camaleão, embora pertença a uma família diferente (família Iguanidae).

     Foto: Sabine/Pixabay
  Todos os camaleões são animais diurnos, com atividade pela manhã e no entardecer. No entanto, não são caçadores ativos, ficando horas imóveis, esperando uma presa passar por eles.

     Foto: Imagem de Dan Sudermann por Pixabay
  Em cativeiro, também comem frutas como mamão, banana, pequenos pedaços de maçã, mas essa dieta só é válida para animais adultos: filhotes são quase exclusivamente insectívoros.

     Foto: Imagem de Anita por Pixabay
  Os camaleões vivem a maior parte de suas vidas solitariamente e são bastante agressivos contra outros membros de sua mesma espécie, mesmo que sejam fêmeas.

     Foto: Hans Bernhard wikimedia commons
  O hábito solitário só é abandonado na época de acasalamento, quando o macho desce das árvores à procura de fêmeas. Os camaleões mordem se forem provocados, mas a mordida não causa dores muito fortes

     Foto: Imagem de DomenicBlair por Pixabay
  Na simbologia de algumas tribos africanas, o camaleão é um animal sagrado, visto como o criador dos primeiros homens. Nunca é morto, e quando é encontrado no caminho, tiram-no com precaução, com medo de maldições

     Foto: Imagem de H. B. por Pixabay
  No cinema, Rango, personagem protagonista de um filme de animação, do ano de 2011, dirigido por Gore Verbinski, é um camaleão.

     Foto: Divulgação
