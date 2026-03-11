Assine
Ilha circular que gira em torno do próprio eixo causa intriga na Argentina

    Chamada de “El Ojo” (“O Olho”, em português), a ilha tem cerca de 118 metros de diâmetro e gira sobre seu próprio eixo.

     Foto: Reprodução
    A formação foi descoberta por meio do uso da ferramenta Google Earth.

     Foto: Reprodução/Google Earth
    O comportamento intrigante da ilha deu origem a teorias envolvendo alienígenas e até divindades sobrenaturais!

     Foto: Reprodução/YouTube
    Houve até quem pensasse que a ilha fosse uma base nazista do passado.

     Foto: Reprodução/YouTube
    No entanto, a explicação para o surgimento da ilha é mais simples do que as teorias apontam.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Apesar dos relatos locais sobre “entidades” no local, cientistas atribuem o fenômeno a processos ecológicos.

     Foto: Reprodução/YouTube
    “O Olho” é uma “ilha flutuante”, formada por vegetação desprendida da margem. O giro em torno do próprio eixo ocorre devido à ação da correnteza e dos ventos.

     Foto: Reprodução/YouTube
    A ilha é registrada e monitorada desde os anos 2000, mas ainda intriga pesquisadores até os dias de hoje.

     Foto: Reprodução
    Próximo ao local, arqueólogos já encontraram vestígios de povos indígenas, como os Querandíes, povos originários que habitaram a área no século 16.

     Foto: Domínio Público
    O Delta do Paraná, onde está localizada a ilha, é uma grande região úmida no nordeste da Argentina, formada pelo rio Paraná ao se aproximar de sua foz no Rio da Prata.

     Foto: Flickr - Martin Terber
    Trata-se de um dos maiores deltas do mundo, mas com uma característica incomum: ao contrário da maioria dos deltas que deságuam no mar, o Delta do Paraná desemboca em um estuário (transição entre um rio e o mar).

     Foto: Reprodução/Google Earth
    O Delta do Paraná se estende por cerca de 14.000 km², abarcando parte das províncias de Entre Ríos, Santa Fe e, principalmente, Buenos Aires.

     Foto: NASA
    A região é composta por milhares de pequenas ilhas, canais, riachos e pântanos, que estão em constante transformação devido ao grande fluxo de sedimentos trazidos pelo rio.

     Foto: Wikimedia Commons/Juan Martín Alfieri Porqueres
    O ambiente é rico em biodiversidade, abrigando uma grande variedade de aves, mamíferos aquáticos, répteis e plantas típicas de zonas úmidas.

     Foto: Reprodução/YouTube
    É também uma área de grande importância ecológica, com diversos parques e reservas naturais, como a Reserva da Biosfera Delta del Paraná, reconhecida pela UNESCO.

     Foto: Reprodução/YouTube
    A cidade de Tigre, localizada na entrada do delta, é um dos principais pontos turísticos da região.

     Foto: Flickr - Dennis G. Jarvis
    Dali partem barcos que levam visitantes para passeios entre os canais, onde é possível observar casas sobre palafitas, escolas flutuantes, pequenas comunidades ribeirinhas, além da própria paisagem em si.

     Foto: Flickr - Dave Lonsdale
    Nem tudo são flores e a região de Delta do Paraná vem sofrendo pressões devido à urbanização desordenada, construção de diques e impactos das mudanças climáticas.

     Foto: Julia Sumangil
    Apesar disso, continua a ser um refúgio de tranquilidade e um tesouro natural da Argentina.

     Foto: Wikimedia Commons/Vlasta x
