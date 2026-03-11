Empresário de São Paulo cria empresa de tapetes ecológicos para cachorros e fatura R$ 250 mil

“Não é só vender tapete. É educar e cuidar do meio ambiente e dos animais ao mesmo tempo. Sempre vale a pena investir em um sonho que nasce com um propósito”, comentou Gustavo.Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
O mercado pet brasileiro é hoje um dos maiores e mais dinâmicos do mundo, impulsionado principalmente pelo número crescente de animais de estimação e pela mudança na forma como os tutores enxergam seus animais.Foto: Pexels/Ilargian Faus
Dados mostram que o Brasil se mantém firme como o 3º maior mercado pet do mundo (atrás apenas de Estados Unidos e China), refletindo a mudança de status dos animais de “bichos de estimação” para membros da família.Foto: Freepik
De acordo com projeções da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação) e do Instituto Pet Brasil, o setor encerrou 2025 com faturamento próximo de R$ 78 bilhões.Foto: Jamie Street/Unsplash
A segmentação de pet food (alimentação) continua sendo o carro-chefe, representando cerca de 53% do faturamento total.Foto: Jamie Street/Unsplash
Além disso, os segmentos que mais vêm crescendo proporcionalmente são serviços veterinários, produtos de saúde animal e serviços gerais, como creches, hotéis e estética para pets.Foto: Divulgac?a?o/Aufabeto
Entre os itens mais consumidos no mercado pet brasileiro, alguns se destacam pela grande demanda, como rações, petiscos, suplementos nutricionais, medicamentos e vacinas.Foto: Imagem Freepik
Os acessórios também não ficam atrás. Coleiras, guias, brinquedos, arranhadores para gatos, camas e caixas de transporte estão entre os mais vendidos.Foto: YouComMedia/Pixabay
A tecnologia também já é muito presente no mercado pet, como por exemplo comedouros automáticos que são programáveis por Wi-Fi, câmeras para monitorar pets à distância e coleiras com GPS.Foto: Divulgac?a?o/Madog
Alguns produtos curiosos também surgiram, como bolos de aniversário, sorvetes próprios para cães e gatos ou até móveis planejados integrados à decoração da casa.Foto: Reprodução/Freepik
Estima-se que atualmente o Brasil tenha uma população de mais de 160 milhões de animais domésticos, incluindo cães, gatos, aves e peixes ornamentais.Foto: Fran • @thisisfranpatel/Pixabay