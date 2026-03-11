Assine
Stand-up paddle é lazer aquático, mas requer atenção com o clima

RF
Redação Flipar
  • <p>O nome já resume a prática de remar em pé sobre uma prancha na água: “stand up” (ficar em pé) e “paddle” (remo).</p>

     Foto: Walter Röllin/Pixabay
  • <p>Uma das grandes vantagens do SUP é sua versatilidade de locais: ele pode ser praticado com tranquilidade em mares (com ou sem ondas), lagos, rios e até mesmo em piscinas.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Mauricio V. Genta
  • <p>Uma das grandes vantagens do stand up paddle é ser um esporte de baixo impacto, ou seja, adequado para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.</p>

     Foto: Ulrike Mai/Pixabay
  • <p>A prancha pode ser rígida ou inflável, embora a inflável seja mais fácil de transportar e armazenar.</p>

     Foto: Pexels/PNW Production
  • <p>Também é usado um remo, que pode ser cerca de 20 cm maior que a altura do praticante, e o leash — cordinha de segurança que prende a prancha ao tornozelo.</p>

     Foto: Pexels/Kampus Production
  • <p>Recomenda-se que iniciantes comecem ajoelhados para se acostumar com a estabilidade da prancha antes de tentar ficar de pé.</p>

     Foto: Daniela Elena Tentis/Pixabay
  • <p>A prática é benéfica para diversos grupos musculares, principalmente abdômen, pernas, costas e braços, além de melhorar o equilíbrio, a postura e a coordenação motora.</p>

     Foto: Julita/Pixabay
  • <p>O esporte possui diversas modalidades, adaptadas a diferentes perfis de praticantes. O SUP recreativo é o mais comum, voltado apenas para passeios relaxantes.</p>

     Foto: thelester/Pixabay
  • <p>O “SUP race” foca em velocidade e resistência, com pranchas mais longas e estreitas. Já o “SUP surf” combina remadas e manobras em ondas, exigindo mais técnica e equilíbrio.</p>

     Foto: Birgit/Pixabay
  • <p>Há ainda o SUP yoga, modalidade que vem crescendo nos últimos anos e mistura as posturas da ioga com a instabilidade da prancha.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Para praticar com segurança, é essencial utilizar colete salva-vidas. Também é importante observar as condições climáticas e do mar. Assim, evitam-se acidentes.</p>

     Foto: Kookolara/Pixabay
  • <p>Em 7 de outubro de 2025, uma ventania repentina surpreendeu quase 50 praticantes de stand up paddle que estavam na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Eles aguardavam o nascer do sol quando rajadas de vento arrastaram várias pessoas mais de 1 km mar adentro.</p>

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • <p>As condições adversas, causadas pela chegada de uma frente fria que trouxe ventos de até 70 km/h, agitaram o mar e impediram que os esportistas retornassem à orla.</p>

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>O Corpo de Bombeiros mobilizou motos-aquáticas, uma lancha e botes infláveis para o resgate.<br /> As 48 pessoas precisaram ser resgatadas e uma prancha chegou a quebrar.</p>

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Em junho de 2025, um episódio semelhante já havia ocorrido na Praia do Leme, quando mais de 70 praticantes de stand-up paddle também foram resgatados.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
