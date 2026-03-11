Assine
Animais

Bicos das aves têm engenhosidade da natureza; veja os maiores

Redação Flipar
    Pelicano-branco – 47 cm – Regiões costeiras e interiores do Hemisfério Norte; Bico com bolsa que ajuda a capturar peixes. Expectativa de vida: 10 a 25 anos

     Foto: Imagem de Steve Bidmead por Pixabay
    Calau – 40 cm – África e Ásia (florestas tropicais); Bico enorme e curvado, usado para romper frutas e defesa. Expectativa de vida: 30 a 40 anos

     Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
    Marabu-africano – 35 cm – África subsaariana (savanas e pântanos); Bico longo e robusto, usado para limpar carniça. Expectativa de vida: 25 a 30 anos

     Foto: Imagem de Herbert Bieser por Pixabay
    Jabiru – 30 cm – América Central e do Sul (pantanais); Bico grande e preto, usado para capturar presas na água. Expectativa de vida: 30 a 35 anos

     Foto: IImagem de Penny por Pixabay
    Colhereiro – 23 cm – Regiões pantanosas da América do Sul e Austrália; Bico em forma de colher para alimentar-se de peixes e insetos. Expectativa de vida: 10 a 15 anos

     Foto: - Filipo Tardim/Wikimédia Commons
    Tucano-toco – 20 cm – América do Sul (Florestas Tropicais); Bico grande e colorido, usado para controle térmico e alimentação de frutas. Expectativa de vida: 15 a 20 anos

     Foto: Imagem de edmondlafoto por Pixabay
    Albatroz-real – 20 cm – Oceano Antártico e Pacífico Sul; Bico longo, especializado em capturar peixes e lulas em alto-mar. Expectativa de vida: Até 50 anos

     Foto: Antoine Lamielle/Wikimédia Commons
    Cegonha-branca – 20 cm – Europa e África (áreas úmidas); Bico reto e afilado, ideal para capturar pequenos peixes e anfíbios. Expectativa de vida: 25 a 30 anos

     Foto: Imagem de ???? Mabel Amber, who will one day por Pixabay
    Ibis – 20 cm – Ásia, África e Américas (pântanos e campos); Bico curvado para buscar alimentos no lodo. Expectativa de vida: 16 a 20 anos

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
    Garça-branca-grande – 15 cm – Regiões costeiras e interiores em quase todo o mundo; Bico longo e afilado para caçar peixes. Expectativa de vida: 15 a 22 anos

     Foto: Imagem de Pavan Prasad por Pixabay
    Flamingo – 15 cm – América, África e Eurásia (lagoas e áreas salgadas); Bico curvado para filtrar alimentos na água. Expectativa de vida: 20 a 30 anos

     Foto: Imagem de Patricia van den Berg por Pixabay
    Cegonha-de-abdim – 15 cm – África subsaariana (regiões semiáridas); Bico afilado para capturar pequenos invertebrados. Expectativa de vida: 20 a 25 anos

     Foto: Flickr H-J Knuppel
    Fragata – 15 cm – Regiões tropicais de oceanos ao redor do mundo; Bico longo e fino, ideal para capturar peixes enquanto voa. Expectativa de vida: 25 a 30 anos

     Foto: Imagem de René Perrot por Pixabay
    Ave-do-paraíso –10 cm – Nova Guiné (florestas tropicais); Bico longo, usado para alimentação de frutas e pequenos insetos. Expectativa de vida: 5 a 8 anos

     Foto: Reprodução de Rede Social
