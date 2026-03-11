Veja estilos e padronagens de diferentes países em trajes típicos
Kilt – Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.Foto: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay
Kimono — JapãoFoto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.
Sari — ÍndiaFoto: Joy prokash roy/Wikimédia Commons
Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.
Keffiyeh â?? ArÃ¡bia SauditaFoto: Remy Steinegger/WikimÃ©dia Commons
LenÃ§o tradicional masculino, usado na cabeÃ§a para proteÃ§Ã£o contra sol e areia. Tornou-se sÃmbolo cultural e identitÃ¡rio em vÃ¡rios paÃses Ã¡rabes.
Sombrero charro — MéxicoFoto: - Reprodução do Flickr Victor Muruet
Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.
Lederhosen — AlemanhaFoto: Imagem de -Rita-????????? und ???? mit ? por Pixabay
Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.
Tam o’ shanter — EscóciaFoto: Divulgação
Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.
Clogs (tamancos de madeira) — Países BaixosFoto: OXLAEY.com/Wikimédia Commons
Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.
Poncho andino — PeruFoto: Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas
Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.
Boubou — SenegalFoto: Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine
Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes.
Dirndl — ÁustriaFoto: Florian Schott/Wikimédia Commons
Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.
Djellaba — MarrocosFoto: Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons
Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.
Kokoshnik — RússiaFoto: Reprodução do Facebook Helene Helenita
Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.
Fustanella — GréciaFoto: Reprodução do Flickr Eschi46
Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.
Áo dài — VietnãFoto: Reprodução do Flickr Luan.Pham
Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.
Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.Foto: William Murphy/Wikimédia Commons
