Tribunal de Haia: a história da corte internacional que julga crimes contra a humanidade

Entre os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional estão o genocídio, caracterizado pela tentativa deliberada de destruir grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos; os crimes contra a humanidade, que incluem assassinatos, perseguições e deportações sistemáticas contra populações civis; os crimes de guerra, ligados a infrações graves das leis e costumes que regem conflitos armados; e o crime de agressão, relacionado a invasões ou ataques militares Foto: Vincent van Zeijst/Wikimédia Commons