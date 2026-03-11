Lolita Rodrigues: vida e carreira de uma das pioneiras da televisão no Brasil

Apesar do sucesso como cantora e apresentadora, o grande sonho de Lolita sempre foi a atuaÃ§Ã£o. Essa oportunidade surgiu em 1957, quando foi convidada por Cassiano Gabus Mendes para protagonizar a adaptaÃ§Ã£o televisiva de â??O Corcunda de Notre Dameâ?. Na produÃ§Ã£o, interpretou a cigana Esmeralda, papel que exigia cantar, danÃ§ar e atuar, alÃ©m de tocar castanholas. A experiÃªncia consolidou sua transiÃ§Ã£o definitiva para a dramatur Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube