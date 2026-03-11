Lolita Rodrigues: vida e carreira de uma das pioneiras da televisão no Brasil
-
Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, nome de batismo de Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em 10 de março de 1929. Ela construiu uma carreira no rádio, televisão e música, tornando-se uma das pioneiras da TV no país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/15-Lolita.jpg?20260311080639" width="1114" height="626">
Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, nome de batismo de Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em 10 de março de 1929. Ela construiu uma carreira no rádio, televisão e música, tornando-se uma das pioneiras da TV no país.Foto: Reprodução de Youtube
-
A carreira de Lolita começou cedo. Ainda criança, aos dez anos de idade, passou a participar de radionovelas na Rádio Record, em São Paulo, em 1939. Na década de 1940 consolidou-se no rádio paulista, atuando tanto como intérprete em programas dramatizados quanto como cantora.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/30-Lolita.jpg?20260311080639" width="1114" height="626">
A carreira de Lolita começou cedo. Ainda criança, aos dez anos de idade, passou a participar de radionovelas na Rádio Record, em São Paulo, em 1939. Na década de 1940 consolidou-se no rádio paulista, atuando tanto como intérprete em programas dramatizados quanto como cantora.Foto: - Reprodução do Youtube
-
Ela trabalhou em emissoras como Bandeirantes, Cultura e Tupi, destacando-se como uma das vozes femininas mais populares daquele período.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/20-Lolita.jpg?20260311080639" width="1114" height="626">
Ela trabalhou em emissoras como Bandeirantes, Cultura e Tupi, destacando-se como uma das vozes femininas mais populares daquele período.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Com a chegada da televisão ao Brasil, Lolita tornou-se uma das artistas que ajudaram a construir a nova mídia. Na inauguração da TV Tupi, em 1950, acabou substituindo a amiga Hebe Camargo e interpretou o “Hino da Televisão Brasileira”, composto especialmente para a ocasião com letra do poeta Guilherme de Almeida.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/07-Lolita.jpg?20260311080639" width="1114" height="626">
Com a chegada da televisão ao Brasil, Lolita tornou-se uma das artistas que ajudaram a construir a nova mídia. Na inauguração da TV Tupi, em 1950, acabou substituindo a amiga Hebe Camargo e interpretou o “Hino da Televisão Brasileira”, composto especialmente para a ocasião com letra do poeta Guilherme de Almeida.Foto: Reprodução do Instagram @fclolitarodrigues
-
-
A partir daí, passou a integrar o elenco da emissora, participando de diversos programas, teleteatros e telenovelas ao longo dos anos 1950. Foi também nessa década que dividiu os holofotes com o marido, o apresentador Aírton Rodrigues, com quem se casou em 1951 e teve uma filha, Silvia Regina.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Lolita.jpg?20260311080644" width="1114" height="626">
A partir daí, passou a integrar o elenco da emissora, participando de diversos programas, teleteatros e telenovelas ao longo dos anos 1950. Foi também nessa década que dividiu os holofotes com o marido, o apresentador Aírton Rodrigues, com quem se casou em 1951 e teve uma filha, Silvia Regina.Foto: Reprodução do Instagram @fclolitarodrigues
-
Juntos, os dois comandaram programas de grande popularidade, como “Almoço com as Estrelas” e “Clube dos Artistas”, atrações que se tornaram referência na programação da TV Tupi e permaneceram no ar por muitos anos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Lolita.jpg?20260311080644" width="1114" height="626">
Juntos, os dois comandaram programas de grande popularidade, como “Almoço com as Estrelas” e “Clube dos Artistas”, atrações que se tornaram referência na programação da TV Tupi e permaneceram no ar por muitos anos.Foto: Reprodução do Instagram @fclolitarodrigues
-
Apesar do sucesso como cantora e apresentadora, o grande sonho de Lolita sempre foi a atuaÃ§Ã£o. Essa oportunidade surgiu em 1957, quando foi convidada por Cassiano Gabus Mendes para protagonizar a adaptaÃ§Ã£o televisiva de â??O Corcunda de Notre Dameâ?. Na produÃ§Ã£o, interpretou a cigana Esmeralda, papel que exigia cantar, danÃ§ar e atuar, alÃ©m de tocar castanholas. A experiÃªncia consolidou sua transiÃ§Ã£o definitiva para a dramatur" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/25-Lolita.jpg?20260311080644" width="1114" height="626">
Apesar do sucesso como cantora e apresentadora, o grande sonho de Lolita sempre foi a atuaÃ§Ã£o. Essa oportunidade surgiu em 1957, quando foi convidada por Cassiano Gabus Mendes para protagonizar a adaptaÃ§Ã£o televisiva de â??O Corcunda de Notre Dameâ?. Na produÃ§Ã£o, interpretou a cigana Esmeralda, papel que exigia cantar, danÃ§ar e atuar, alÃ©m de tocar castanholas. A experiÃªncia consolidou sua transiÃ§Ã£o definitiva para a dramatur Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube
-
-
Pouco tempo depois também integrou o elenco de “2-5499 Ocupado”, considerada a primeira telenovela diária da televisão brasileira, formando um triângulo amoroso em cena com Glória Menezes e Tarcísio Meira.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Lolita.jpg?20260311080644" width="1114" height="626">
Pouco tempo depois também integrou o elenco de “2-5499 Ocupado”, considerada a primeira telenovela diária da televisão brasileira, formando um triângulo amoroso em cena com Glória Menezes e Tarcísio Meira.Foto: Reprodução do Instagram @fclolitarodrigues
-
Ao longo dos anos 1960 e 1970, a artista trabalhou em diferentes emissoras, incluindo passagens pela TV Excelsior e pela Record. Na década de 1980, foi contratada pela Rede Globo, onde reforçou sua presença em telenovelas que marcaram a história da teledramaturgia brasileira.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/21-Lolita.jpg?20260311080644" width="1114" height="626">
Ao longo dos anos 1960 e 1970, a artista trabalhou em diferentes emissoras, incluindo passagens pela TV Excelsior e pela Record. Na década de 1980, foi contratada pela Rede Globo, onde reforçou sua presença em telenovelas que marcaram a história da teledramaturgia brasileira.Foto: Reprodução TV Globo
-
Entre os trabalhos mais lembrados estão participações em produções como “Sassaricando”, exibida em 1987, “Rainha da Sucata”, de 1990, “Despedida de Solteiro”, de 1992, e “A Viagem”, de 1994.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/22-Lolita.jpg?20260311080646" width="1114" height="626">
Entre os trabalhos mais lembrados estão participações em produções como “Sassaricando”, exibida em 1987, “Rainha da Sucata”, de 1990, “Despedida de Solteiro”, de 1992, e “A Viagem”, de 1994.Foto: Divulgação
-
-
Mais tarde ainda esteve em “Terra Nostra”, em 1999, “Kubanacan”, em 2003, e em “Viver a Vida”, de 2009, demonstrando longevidade artística rara na televisão.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/24-Lolita.jpg?20260311080646" width="1114" height="626">
Mais tarde ainda esteve em “Terra Nostra”, em 1999, “Kubanacan”, em 2003, e em “Viver a Vida”, de 2009, demonstrando longevidade artística rara na televisão.Foto: Divulgação
-
Paralelamente à carreira, Lolita Rodrigues ficou conhecida também pela amizade com duas outras grandes figuras da TV brasileira: Hebe Camargo e Nair Bello. O trio se tornou célebre pelo humor e pela espontaneidade, rendendo momentos memoráveis em programas de televisão.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-Lolita.jpg?20260311080646" width="1114" height="626">
Paralelamente à carreira, Lolita Rodrigues ficou conhecida também pela amizade com duas outras grandes figuras da TV brasileira: Hebe Camargo e Nair Bello. O trio se tornou célebre pelo humor e pela espontaneidade, rendendo momentos memoráveis em programas de televisão.Foto: Reprodução do Instagram @fclolitarodrigues
-
Um dos episódios mais lembrados ocorreu em abril de 2000, quando as três participaram de uma entrevista no “Programa do Jô”. A conversa, marcada por brincadeiras e gargalhadas, acabou se tornando histórica e, anos depois, voltaria a circular nas redes sociais como um dos registros mais divertidos da televisão brasileira.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/05-Lolita.jpg?20260311080646" width="1114" height="626">
Um dos episódios mais lembrados ocorreu em abril de 2000, quando as três participaram de uma entrevista no “Programa do Jô”. A conversa, marcada por brincadeiras e gargalhadas, acabou se tornando histórica e, anos depois, voltaria a circular nas redes sociais como um dos registros mais divertidos da televisão brasileira.Foto: Reprodução do Instagram @fclolitarodrigues
-
-
Lolita e Nair Bello também dividiram a cena em diversas produções, como nas novelas “A Viagem”, “Uga Uga” e “Kubanacan”, além de participações no humorístico “Zorra Total”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Lolita.jpg?20260311080646" width="1114" height="626">
Lolita e Nair Bello também dividiram a cena em diversas produções, como nas novelas “A Viagem”, “Uga Uga” e “Kubanacan”, além de participações no humorístico “Zorra Total”.Foto: Divulgação
-
Em 2009, a trajetória da atriz ganhou um registro mais aprofundado com o lançamento da biografia “De Carne e Osso”, escrita pela jornalista Eliana Castro e publicada pela Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/29-Lolita.jpg?20260311080648" width="1114" height="626">
Em 2009, a trajetória da atriz ganhou um registro mais aprofundado com o lançamento da biografia “De Carne e Osso”, escrita pela jornalista Eliana Castro e publicada pela Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.Foto: Reprodução do Youtube
-
Depois de encerrar sua participação na novela “Viver a Vida”, em 2010, decidiu se afastar da vida artística. Optou por se mudar para João Pessoa, na Paraíba, cidade onde vivia sua filha, buscando uma rotina mais tranquila após décadas de trabalho intenso na televisão.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Lolita.jpg?20260311080648" width="1114" height="626">
Depois de encerrar sua participação na novela “Viver a Vida”, em 2010, decidiu se afastar da vida artística. Optou por se mudar para João Pessoa, na Paraíba, cidade onde vivia sua filha, buscando uma rotina mais tranquila após décadas de trabalho intenso na televisão.Foto: Reprodução de vídeo CNN
-
-
Lolita Rodrigues morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, em João Pessoa, vítima de pneumonia. Atendendo a um desejo manifestado anteriormente pela atriz, seu corpo foi cremado no crematório Caminho da Paz, na cidade de Cabedelo, também na Paraíba.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/31-Lolita.jpg?20260311080648" width="1114" height="626">
Lolita Rodrigues morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, em João Pessoa, vítima de pneumonia. Atendendo a um desejo manifestado anteriormente pela atriz, seu corpo foi cremado no crematório Caminho da Paz, na cidade de Cabedelo, também na Paraíba.Foto: Reprodução do Youtube
-
Sua trajetória permanece associada aos primórdios da televisão brasileira e à construção de uma carreira marcada pela versatilidade e pela presença constante ao longo de mais de seis décadas de atividade artística.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/12/lolita_rodrigues.jpg?20260311080649" width="1114" height="626">
Sua trajetória permanece associada aos primórdios da televisão brasileira e à construção de uma carreira marcada pela versatilidade e pela presença constante ao longo de mais de seis décadas de atividade artística.Foto: Reprodução