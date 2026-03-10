Um simples limão tem múltiplos benefícios para a saúde; veja só
-
O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária, tanto em pratos doces como salgados, além dos sucos. Ele também serve como base do tempero de muitas receitas e ajuda com tarefas do dia a dia.Foto: Imagem de Markéta Peršínová por Pixabay
-
Vamos começar falando dos benefícios do limão. Ele é fonte de nutrientes importantes para proteger o corpo e melhorar a saúde. Além da vitamina C, ele também é rico em cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio.Foto: Imagem de Lucila Turqueto por Pixabay
-
O limão tem antioxidantes e anti-inflamatórios, com propriedades que melhoram a hidratação do organismo e fortalecem o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo.Foto: Imagem de Izaqueu Alves Prettu Junior por Pixabay
-
Além disso, melhora a aparência da pele, o humor, ajuda a amenizar a ansiedade, previne o mau hálito e acelera o processo de cicatrização do corpo.Foto: Divulgação
-
-
Existem quatro tipos de limão: limão taiti, limão cravo, limão galego ou galeguinho e limão siciliano. Conhece todos?Foto: Divulgação / Andrade Sun Farms
-
Na cozinha, além da versatilidade na alimentação, o limão também serve para tirar odores mais fortes nos pratos. Por causa do cheiro cítrico e muito marcante, ajuda a mascarar ou até mesmo sobrepor o odor mais forte de alguns ingredientes.Foto: Imagem de Markéta Peršínová por Pixabay
-
As sementes do limão contêm uma grande quantidade de limonoide e, por causa disso, podem deixar preparos e bebidas mais ácidos.Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
-
-
Já as cascas são ótimas para fazer adubo natural para plantas. Elas também possuem um óleo especial que pode ser utilizado na indústria de perfumes e produtos de limpeza. Além de ser um conservante natural, ou seja, prolonga a vida útil de outros alimentos.Foto: Youtube Canal Dicas de Saúde Oficial
-
O aroma especial da fruta também é muito utilizado na aromaterapia. Um dos principais efeitos que esse cheiro tem é o de ajudar a clarear a mente, algo muito importante para organização no dia a dia.Foto: Divulgação/TasteAltas
-
O aroma ainda ajuda a combater a exaustão, graças às suas propriedades energizantes. Mas não é só no corpo que ele faz efeito. O ambiente também fica mais purificado quando a aromaterapia utiliza o limão.Foto: Divulgação/AirBNB
-
-
O limão tem um gosto mais suave do que as limas. Outra diferença entre eles é que o limão é geralmente maior do que a lima. Apesar disso, os grupos têm a mesma origem e podem ser usados da mesma maneira.Foto: Wikipedia
-
O limão não corta a gordura dos alimentos, mas em contato com a mucosa intestinal, ocorre a liberação do hormônio secretina, que facilita a digestão.Foto: Imagem de Gabriele Lässer por Pixabay
-
Água com limão não emagrece, mas essa bebida, se consumida principalmente pela manhã, melhora na hidratação. Além disso, ativa os receptores das células S, que estão localizadas no intestino delgado, promovendo a função do pâncreas e ajudando na digestão.Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
-
-
O limão ainda combate a gastrite e ajuda na dor de garganta, mas é mito que seja bom contra a conjuntivite. Nada a ver.Foto: jill wellington pixabay
-
Nos alimentos, é natural você ver uma porção de peixe servido com limão ao lado. Para além do sabor, a deliciosa combinação entre peixe e limão no prato pode ter vantagens nutricionais.Foto: Acarajé da Serra - Flickr
-
O limão fornece acidez e uma grande quantidade de vitamina C, que, combinada com as proteínas animais e os minerais presentes no peixe e no marisco, favorece a assimilação dos nutrientes no nosso organismo.Foto: Imagem de freepik
-
-
Além disso, o ácido cítrico presente neste fruto ajuda o nosso organismo a aproveitar ao máximo o cálcio dos peixes. Portanto, uma combinação deliciosa e útil.Foto: reprodução youtube Churrasqueadas
-
Nos pratos doces, o tradicional é a torta de limão, com o equilíbrio perfeito entre doçura e acidez. Mas também existem outras formas de utilizar o limão em sobremesas como um brigadeiro da fruta.Foto: Youtube/Menino Prendado
-
Pequenas tortinhas de limão são uma opção bastante requisitada em lojas de doces e também sao vendidas frequentemente em padarias. Rivaliza geralmente com a versão de maracujá.Foto: Imagem de lucasampaio por Pixabay
-
-
Além da limonada, uma outra forma líquida de ingerir o limão é o suco de limão com couve, que traz benefícios para o corpo com a união de propriedades de dois alimentos fortes.Foto: Youtube/Quero Mais Receitas