Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

O legado de Mahatma Gandhi que inspirou uma data global contra a violência

RF
Redação Flipar
  • <p>Nascido em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, em Gujarat (Índia), tornou-se ícone da paz mundial. A ONU transformou essa data no Dia Internacional da Não-Violência, em reconhecimento ao seu legado. Assim, celebra valores que ele defendeu: paz, caridade e resistência pacífica contra a opressão.</p>

    Nascido em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, em Gujarat (Índia), tornou-se ícone da paz mundial. A ONU transformou essa data no Dia Internacional da Não-Violência, em reconhecimento ao seu legado. Assim, celebra valores que ele defendeu: paz, caridade e resistência pacífica contra a opressão.

     Foto: reprodução
  • <p>Chamado Mohandas Karamchand Gandhi, ele veio de uma família influente: seu pai era primeiro-ministro de Porbandar e sua mãe, profundamente religiosa, influenciou sua espiritualidade e disciplina.</p>

    Chamado Mohandas Karamchand Gandhi, ele veio de uma família influente: seu pai era primeiro-ministro de Porbandar e sua mãe, profundamente religiosa, influenciou sua espiritualidade e disciplina.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Estudou Direito em Londres, onde teve contato com ideias ocidentais, vegetarianismo e textos religiosos diversos. Essa fase moldou sua visão ética e filosófica.</p>

    Estudou Direito em Londres, onde teve contato com ideias ocidentais, vegetarianismo e textos religiosos diversos. Essa fase moldou sua visão ética e filosófica.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Em 1893, Gandhi foi para a África do Sul trabalhar como advogado. Lá, enfrentou racismo e injustiça, o que o levou a desenvolver sua filosofia de resistência pacífica, o satyagraha.</p>

    Em 1893, Gandhi foi para a África do Sul trabalhar como advogado. Lá, enfrentou racismo e injustiça, o que o levou a desenvolver sua filosofia de resistência pacífica, o satyagraha.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Satyagraha, que significa “insistência na verdade”, tornou-se o método central dele para combater injustiças sem recorrer à violência. Ele acreditava que a verdade e o amor eram mais poderosos que a força bruta.</p>

    Satyagraha, que significa “insistência na verdade”, tornou-se o método central dele para combater injustiças sem recorrer à violência. Ele acreditava que a verdade e o amor eram mais poderosos que a força bruta.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Gandhi incentivava o uso do tear manual (charkha) como símbolo de autossuficiência e resistência ao colonialismo britânico. Fiando seu próprio tecido, ele rejeitava os produtos industriais britânicos.</p>

    Gandhi incentivava o uso do tear manual (charkha) como símbolo de autossuficiência e resistência ao colonialismo britânico. Fiando seu próprio tecido, ele rejeitava os produtos industriais britânicos.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Gandhi voltou à Índia em 1915 e rapidamente se tornou uma figura central no movimento pela independência. Ele viajou pelo país, ouvindo o povo e promovendo a união entre hindus e muçulmanos.</p>

    Gandhi voltou à Índia em 1915 e rapidamente se tornou uma figura central no movimento pela independência. Ele viajou pelo país, ouvindo o povo e promovendo a união entre hindus e muçulmanos.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Em 1930, ele liderou a Marcha do Sal, uma caminhada de 380 quilômetros até o mar para produzir sal, desafiando o monopólio britânico. Tal ato de desobediência civil inspirou o mundo.</p>

    Em 1930, ele liderou a Marcha do Sal, uma caminhada de 380 quilômetros até o mar para produzir sal, desafiando o monopólio britânico. Tal ato de desobediência civil inspirou o mundo.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Gandhi usava o jejum como instrumento político e espiritual. Seus jejuns eram uma forma de pressionar líderes, apelar à consciência pública e promover a paz entre grupos em conflito.</p>

    Gandhi usava o jejum como instrumento político e espiritual. Seus jejuns eram uma forma de pressionar líderes, apelar à consciência pública e promover a paz entre grupos em conflito.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Embora fosse hindu, Gandhi estudou profundamente o cristianismo, o islamismo e outras religiões. Ele acreditava que todas as religiões continham verdades universais e pregava a convivência pacífica.</p>

    Embora fosse hindu, Gandhi estudou profundamente o cristianismo, o islamismo e outras religiões. Ele acreditava que todas as religiões continham verdades universais e pregava a convivência pacífica.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Lutou contra a marginalização dos dalits, os “intocáveis”. Chamava-os de “Harijans” (filhos de Deus) e defendia sua inclusão social e espiritual.</p>

    Lutou contra a marginalização dos dalits, os “intocáveis”. Chamava-os de “Harijans” (filhos de Deus) e defendia sua inclusão social e espiritual.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Gandhi era um orador poderoso, mas preferia a ação silenciosa. Seus discursos e escritos influenciaram líderes como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela.</p>

    Gandhi era um orador poderoso, mas preferia a ação silenciosa. Seus discursos e escritos influenciaram líderes como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Ele fundou jornais como “Young India” e “Harijan”, onde divulgava suas ideias sobre política, ética, espiritualidade e justiça social. Seus textos, aliás, são referência até hoje.</p>

    Ele fundou jornais como “Young India” e “Harijan”, onde divulgava suas ideias sobre política, ética, espiritualidade e justiça social. Seus textos, aliás, são referência até hoje.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Gandhi vivia com simplicidade extrema: vestia-se com roupas feitas por ele mesmo, comia pouco, caminhava muito e evitava luxos. A simplicidade era parte de sua filosofia.</p>

    Gandhi vivia com simplicidade extrema: vestia-se com roupas feitas por ele mesmo, comia pouco, caminhava muito e evitava luxos. A simplicidade era parte de sua filosofia.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Embora lutasse contra o domínio britânico, ele respeitava os britânicos como indivíduos. Ele acreditava que a independência deveria ser conquistada sem ódio.</p>

    Embora lutasse contra o domínio britânico, ele respeitava os britânicos como indivíduos. Ele acreditava que a independência deveria ser conquistada sem ódio.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Gandhi foi preso várias vezes por desafiar leis coloniais. Mesmo na prisão, continuava a escrever, jejuar e inspirar milhões. Sua resistência era moral, não física.</p>

    Gandhi foi preso várias vezes por desafiar leis coloniais. Mesmo na prisão, continuava a escrever, jejuar e inspirar milhões. Sua resistência era moral, não física.

     Foto: reprodução
  • <p>Em 15 de agosto de 1947, a Índia conquistou sua independência. Gandhi, embora não estivesse no poder, foi reconhecido como o pai da nação por seu papel fundamental.</p>

    Em 15 de agosto de 1947, a Índia conquistou sua independência. Gandhi, embora não estivesse no poder, foi reconhecido como o pai da nação por seu papel fundamental.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>A divisão da Índia e do Paquistão em 1947 trouxe violência entre hindus e muçulmanos. Gandhi tentou impedir os conflitos, jejuando e apelando à paz, mas ficou profundamente abalado.</p>

    A divisão da Índia e do Paquistão em 1947 trouxe violência entre hindus e muçulmanos. Gandhi tentou impedir os conflitos, jejuando e apelando à paz, mas ficou profundamente abalado.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
  • <p>Em 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por Nathuram Godse, um extremista hindu que discordava de sua postura conciliadora com os muçulmanos. O mundo lamentou profundamente sua perda.</p>

    Em 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por Nathuram Godse, um extremista hindu que discordava de sua postura conciliadora com os muçulmanos. O mundo lamentou profundamente sua perda.

     Foto:
  • <p>Gandhi inspirou movimentos de direitos civis em todo o mundo. Sua filosofia de não-violência influenciou líderes como Luther King, Mandela e Dalai Lama.</p>

    Gandhi inspirou movimentos de direitos civis em todo o mundo. Sua filosofia de não-violência influenciou líderes como Luther King, Mandela e Dalai Lama.

     Foto: reprodução
  • <p>Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado cinco vezes, sendo a última pouco antes de seu assassinato. Ainda assim, é considerado um dos maiores pacifistas da história. Sua vida é estudada em escolas, universidades e homenageada por líderes mundiais.</p>

    Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado cinco vezes, sendo a última pouco antes de seu assassinato. Ainda assim, é considerado um dos maiores pacifistas da história. Sua vida é estudada em escolas, universidades e homenageada por líderes mundiais.

     Foto: Reprodução/ Nobel Media
  • <p>Mais de sete décadas após sua morte, Gandhi continua sendo símbolo de resistência pacífica, ética política e espiritualidade ativa. Seu nascimento em 2 de outubro é lembrado como um chamado à paz.</p>

    Mais de sete décadas após sua morte, Gandhi continua sendo símbolo de resistência pacífica, ética política e espiritualidade ativa. Seu nascimento em 2 de outubro é lembrado como um chamado à paz.

     Foto: reprodução/ gandhi ashram sevagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay