Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Origem, indicações para o uso e precauções das lentes de contato

RF
Redação Flipar
  • <p>Colocar uma lente na superfície do olho para corrigir problemas de visão. Seu estudo foi registrado no “Codex do Olho” e baseava-se na alteração da visão ao submergir os olhos na água. No entanto, o conceito permaneceu apenas teórico por séculos.</p>

    Colocar uma lente na superfície do olho para corrigir problemas de visão. Seu estudo foi registrado no “Codex do Olho” e baseava-se na alteração da visão ao submergir os olhos na água. No entanto, o conceito permaneceu apenas teórico por séculos.

     Foto: ???? ??/Wikimédia Commons
  • <p>No século XVII, René Descartes aprimorou essa ideia, sugerindo o uso de uma lente diretamente sobre a córnea. Contudo, sua concepção era impraticável, pois impedia o ato de piscar.</p>

    No século XVII, René Descartes aprimorou essa ideia, sugerindo o uso de uma lente diretamente sobre a córnea. Contudo, sua concepção era impraticável, pois impedia o ato de piscar.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
  • <p>Apenas no século XIX os primeiros experimentos concretos surgiram. Em 1801, Thomas Young desenvolveu um protótipo rudimentar, utilizando um tubo com água e uma pequena lente.</p>

    Apenas no século XIX os primeiros experimentos concretos surgiram. Em 1801, Thomas Young desenvolveu um protótipo rudimentar, utilizando um tubo com água e uma pequena lente.

     Foto: Reprodução do quadro de Michael Nicholson
  • <p>Em 1827, Sir John Herschel sugeriu afilar as lentes para que se ajustassem melhor à superfície do olho. A primeira lente funcional foi desenvolvida em 1887 por F. E. Muller, e no ano seguinte, os médicos Adolf Eugen Fick e Edouard Kalt começaram a usá-las para corrigir deficiências visuais.</p>

    Em 1827, Sir John Herschel sugeriu afilar as lentes para que se ajustassem melhor à superfície do olho. A primeira lente funcional foi desenvolvida em 1887 por F. E. Muller, e no ano seguinte, os médicos Adolf Eugen Fick e Edouard Kalt começaram a usá-las para corrigir deficiências visuais.

     Foto: Divulgação
  • <p>No início, as lentes eram feitas de vidro e cobriam toda a esclera (a parte branca do olho), o que causava desconforto. Mas um avanço significativo ocorreu em 1936.</p>

    No início, as lentes eram feitas de vidro e cobriam toda a esclera (a parte branca do olho), o que causava desconforto. Mas um avanço significativo ocorreu em 1936.

     Foto: Divulgação
  • <p>Foi quando o oftalmologista William Feinbloom (foto) combinou vidro e plástico para criar uma versão mais leve. Em 1948, Kevin Tuohy projetou uma lente de contato apenas para a córnea, reduzindo ainda mais o desconforto.</p>

    Foi quando o oftalmologista William Feinbloom (foto) combinou vidro e plástico para criar uma versão mais leve. Em 1948, Kevin Tuohy projetou uma lente de contato apenas para a córnea, reduzindo ainda mais o desconforto.

     Foto: Pennsylvania College of Optometry
  • <p>A década de 1960 marcou uma revolução no setor com a invenção das lentes gelatinosas, feitas de um material plástico hidrofílico, mais flexível e confortável. Otto Wichterle (foto) e Drahoslav Lim foram pioneiros na criação desse tipo de lente. Nos anos 70, as lentes começaram a ser produzidas em larga escala, com versões para miopia, hipermetropia e astigmatismo.</p>

    A década de 1960 marcou uma revolução no setor com a invenção das lentes gelatinosas, feitas de um material plástico hidrofílico, mais flexível e confortável. Otto Wichterle (foto) e Drahoslav Lim foram pioneiros na criação desse tipo de lente. Nos anos 70, as lentes começaram a ser produzidas em larga escala, com versões para miopia, hipermetropia e astigmatismo.

     Foto: Reprodução do livro Uma História Ilustrada da Miséria Eslava
  • <p>A introdução das lentes descartáveis e multifocais nas décadas de 80 e 90 consolidou o uso das lentes de contato como uma alternativa viável aos óculos.</p>

    A introdução das lentes descartáveis e multifocais nas décadas de 80 e 90 consolidou o uso das lentes de contato como uma alternativa viável aos óculos.

     Foto: Flickr Marc
  • <p>Atualmente, as lentes de contato são produzidas com materiais avançados, permitindo maior oxigenação dos olhos e adaptação personalizada para diferentes necessidades visuais. Elas são indicadas para diversas condições visuais, incluindo miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.</p>

    Atualmente, as lentes de contato são produzidas com materiais avançados, permitindo maior oxigenação dos olhos e adaptação personalizada para diferentes necessidades visuais. Elas são indicadas para diversas condições visuais, incluindo miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Elas também são utilizadas para finalidades estéticas e terapêuticas, como no tratamento de doenças oculares específicas ou para corrigir irregularidades na córnea.</p>

    Elas também são utilizadas para finalidades estéticas e terapêuticas, como no tratamento de doenças oculares específicas ou para corrigir irregularidades na córnea.

     Foto: Rhcastilhos/Wikimédia Commons
  • <p>Entre os principais benefícios das lentes de contato estão a ampliação do campo de visão, a possibilidade de prática de esportes sem restrições, a ausência de reflexos indesejados e o fato de não interferirem na estética facial.</p>

    Entre os principais benefícios das lentes de contato estão a ampliação do campo de visão, a possibilidade de prática de esportes sem restrições, a ausência de reflexos indesejados e o fato de não interferirem na estética facial.

     Foto: Flickr Shallyn
  • <p>Além disso, para muitas pessoas, elas oferecem uma alternativa mais confortável e conveniente em comparação com os óculos. Os modelos mais modernos incluem lentes de uso diário, mensal e prolongado, além de opções descartáveis, que oferecem maior praticidade e higiene.</p>

    Além disso, para muitas pessoas, elas oferecem uma alternativa mais confortável e conveniente em comparação com os óculos. Os modelos mais modernos incluem lentes de uso diário, mensal e prolongado, além de opções descartáveis, que oferecem maior praticidade e higiene.

     Foto: Flickr Day Pham
  • <p>Embora sejam uma opção prática e eficiente, as lentes de contato exigem cuidados rigorosos para evitar infecções e complicações oculares. Afinal, a higiene adequada é essencial para garantir a segurança e durabilidade das lentes. Assim, eis alguns passos importantes para seguir.</p>

    Embora sejam uma opção prática e eficiente, as lentes de contato exigem cuidados rigorosos para evitar infecções e complicações oculares. Afinal, a higiene adequada é essencial para garantir a segurança e durabilidade das lentes. Assim, eis alguns passos importantes para seguir.

     Foto: Flickr Simon Wilkinson
  • <p>Antes de manusear as lentes, é fundamental lavar as mãos com água e sabonete antibacteriano, evitando produtos oleosos que possam comprometer a qualidade das lentes. A secagem deve ser feita com um tecido que não solte fiapos.</p>

    Antes de manusear as lentes, é fundamental lavar as mãos com água e sabonete antibacteriano, evitando produtos oleosos que possam comprometer a qualidade das lentes. A secagem deve ser feita com um tecido que não solte fiapos.

     Foto: Divulgação
  • <p>O soro fisiológico, amplamente utilizado no passado, não é mais recomendado, pois não remove resíduos de proteína e gordura da mucosa ocular. A solução multipropósito é a melhor opção, pois limpa, desinfeta e hidrata as lentes de forma eficaz.</p>

    O soro fisiológico, amplamente utilizado no passado, não é mais recomendado, pois não remove resíduos de proteína e gordura da mucosa ocular. A solução multipropósito é a melhor opção, pois limpa, desinfeta e hidrata as lentes de forma eficaz.

     Foto: Divulgação
  • <p>O estojo das lentes também deve ser limpo regularmente, utilizando a mesma solução empregada na higienização das lentes. Ele deve ser enxaguado e deixado secar naturalmente para evitar a proliferação de bactérias.</p>

    O estojo das lentes também deve ser limpo regularmente, utilizando a mesma solução empregada na higienização das lentes. Ele deve ser enxaguado e deixado secar naturalmente para evitar a proliferação de bactérias.

     Foto: Divulgação
  • <p>A água da torneira contém impurezas e micro-organismos que podem causar infecções. Nunca utilize água comum, saliva ou soluções caseiras para limpar as lentes.</p>

    A água da torneira contém impurezas e micro-organismos que podem causar infecções. Nunca utilize água comum, saliva ou soluções caseiras para limpar as lentes.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Iniciar a limpeza sempre pelo mesmo olho: esse hábito reduz as chances de confusão entre as lentes, garantindo que cada uma seja colocada no olho correto.</p>

    Iniciar a limpeza sempre pelo mesmo olho: esse hábito reduz as chances de confusão entre as lentes, garantindo que cada uma seja colocada no olho correto.

     Foto: Flickr Ana Milani
  • <p>Além dessas medidas, é essencial seguir as instruções do fabricante e as orientações do oftalmologista para garantir o uso seguro e eficaz das lentes de contato.</p>

    Além dessas medidas, é essencial seguir as instruções do fabricante e as orientações do oftalmologista para garantir o uso seguro e eficaz das lentes de contato.

     Foto: Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
  • <p>As lentes de contato revolucionaram a forma como milhões de pessoas corrigem sua visão, proporcionando conforto, praticidade e uma alternativa estética aos óculos.</p>

    As lentes de contato revolucionaram a forma como milhões de pessoas corrigem sua visão, proporcionando conforto, praticidade e uma alternativa estética aos óculos.

     Foto: - Reprodução do Youtube
  • <p>Com a evolução dos materiais e das técnicas de fabricação, as lentes de contato continuam a oferecer novas possibilidades para usuários com diferentes necessidades visuais. No entanto, seu uso requer cuidados específicos para evitar problemas oculares e garantir uma experiência segura e confortável.</p>

    Com a evolução dos materiais e das técnicas de fabricação, as lentes de contato continuam a oferecer novas possibilidades para usuários com diferentes necessidades visuais. No entanto, seu uso requer cuidados específicos para evitar problemas oculares e garantir uma experiência segura e confortável.

     Foto: Flickr Marc
  • <p>Seguir as orientações de higiene, respeitar o tempo de uso indicado e realizar consultas regulares ao oftalmologista são medidas fundamentais para quem deseja aproveitar os benefícios das lentes de contato sem comprometer a saúde dos olhos.</p>

    Seguir as orientações de higiene, respeitar o tempo de uso indicado e realizar consultas regulares ao oftalmologista são medidas fundamentais para quem deseja aproveitar os benefícios das lentes de contato sem comprometer a saúde dos olhos.

     Foto: Imagem de Ben Kerckx por Pixabay
  • <p>Dessa forma, essa tecnologia continua a desempenhar um papel essencial na melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.</p>

    Dessa forma, essa tecnologia continua a desempenhar um papel essencial na melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.

     Foto: Creative Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay