Estados Unidos adotam sobretaxa para tentar conter turismo excessivo em parques nacionais

Redação Flipar
  • <p>O país tem um enorme sistema de áreas protegidas administradas pelo governo federal, formado por 433 unidades que ocupam cerca de 34 milhões de hectares.</p>

     Foto: Christiane Wilden/Pixabay
  • <p>Esses parques oferecem uma grande variedade de paisagens e atrações naturais, atraindo milhões de visitantes todos os anos, mas enfrenta o desafio de ter metade de seu fluxo de visitantes concentrado em apenas 25 localidades.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/King of Hearts
  • <p>Para tentar aliviar essa pressão, o governo dos Estados Unidos instituiu, em 2026, uma taxa adicional para turistas estrangeiros que visitam alguns dos parques mais populares.</p>

     Foto: Pexels/valery anatolievich
  • <p>Na prÃ¡tica, porÃ©m, a nova regra trouxe alguns efeitos inesperados. Relatos indicam que as filas de entrada em certos parques ficaram ainda maiores, jÃ¡ que os funcionÃ¡rios agora precisam verificar documentos e confirmar a cidadania de cada visitante.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Dietmar Rabich
  • <p>Profissionais que trabalham dentro e ao redor dessas áreas naturais demonstram ceticismo quanto à eficácia da medida, como afirmou um dos fundadores da EXP Journeys, que oferece experiências em alguns parques famosos.</p>

     Foto: Flickr - NPS Natural Resources
  • <p>“É improvável que o aumento dos ingressos, sozinho, reduza significativamente o turismo excessivo na alta estação”, declarou Kevin Jackson.</p>

     Foto: Danika Perkinson/Unsplash
  • <p>“A demanda pelos parques emblemáticos permanece alta e, para o tipo de viagens que oferecemos, o ingresso mais caro representa um percentual relativamente pequeno do custo total da viagem”, justificou.</p>

     Foto: LoggaWiggler/Pixabay
  • <p>Mesmo assim, Jackson observa que alguns turistas estrangeiros podem acabar escolhendo destinos menos famosos, onde a sobretaxa não existe, como o <span class=Parque Nacional de Canyonlands por exemplo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Mesa_Arch_Canyonlands_sunrise-e1773156275613.jpg?20260310144251" width="1114" height="626">

     Foto: Wikimedia Commons/Thomas Wolf
  • <p>Para Dulani Porter, vice-presidente executiva da empresa de marketing turístico SPARK, a questão vai além do preço dos ingressos: “O turismo excessivo é fundamentalmente uma questão sistêmica”.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Ela lembra que o grande fluxo de pessoas em parques como <span class=Parque Nacional de Zion e Yosemite está fortemente ligado a fatores internos dos Estados Unidos, como as férias de verão, os calendários escolares e as limitações da infraestrutura, incluindo estradas e estacionamentos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Zion-National-Park-Reproducao-.jpg?20260310144249" width="1114" height="626">

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Ela também destaca possíveis impactos econômicos nas cidades próximas aos parques, já que turistas internacionais costumam gastar mais durante as viagens, contribuindo significativamente para hotéis, restaurantes e empresas de turismo locais.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
