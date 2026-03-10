Assine
Maior praia do planeta fica no Brasil; conheça outras praias longas pelo mundo

  • <p>A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva
  • <p>Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.</p>

     Foto: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons
  • <p>2ª Ninety Mile – Austrália – 151km – Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo</p>

     Foto: Canal YouTube Sid Travlog
  • <p>Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.</p>

     Foto: Canal YouTube Sid Travlog
  • <p>3ª Cox’s Bazar – Bangladesh – Índia – 120km – A praia Cox’s Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome.</p>

     Foto: Leemon2010 wikimedia commons
  • <p>Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.</p>

     Foto: Mehediabedin wikimedia commons
  • <p>4ª Fraser Island – Queensland – Austrália – 120km – Fica na ilha Fraser – a maior ilha de areia do mundo – e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo.</p>

     Foto: Havardtl wikimedia commons
  • <p>Na praia Fraser Islandhá existem várias dunas. A área também atrai visitantes pela curiosidade em relação aos naufrágios ocorridos na região. Além disso, eles têm interesse em conhecer as florestas da área.</p>

     Foto: Garry Burns wikimedia commons
  • <p>5ª Padre Island Beach – Texas – Estados Unidos – 110km – A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos.</p>

     Foto: William L Farr wikimedia commons
  • <p>A praia Island Beach se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas. Por isso, tanto a beleza da paisagem como o interesse pela fauna atraem os turistas.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Pedra South Island Youtube
  • <p>6ª Grand Strand – Carolina do Sul – Estados Unidos – 100km – Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown.</p>

     Foto: Melikamp - wikimedia commons
  • <p>O local atrai mais de 10 milhÃµes de turistas todo ano e conta com diversas opÃ§Ãµes para lazer. Existe uma sÃ©rie de ofertas de hospedagem para os visitantes. E o local tambÃ©m Ã© indicado para a prÃ¡tica do surf e do golfe.</p>

     Foto: Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons
  • <p>7ª Novillero – Nayarit – México – 90km – É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro.</p>

     Foto: Christian Frausto Bernal FlickR
  • <p>A praia mexicana Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Indicada para famílias que preferem lugares calmos, sem risco com correntezas.</p>

     Foto: Reprodução Facebook
  • <p>8ª Ibeno Beach – Nigéria – 90km – A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
  • <p>Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
  • <p>9ª Ninety Mile – North Island – Nova Zelândia – 88km – Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
  • <p>Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar a Ninety Mile. É comum ver os veículos passando pela areia.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
  • <p>10ª Sunshine Coast – Austrália – 65km – A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos.</p>

     Foto: Vanderven wikimedia commons
  • <p>Ali vivem coalas, cangurus e lagartos, entre outras espécies . Procurada também por quem gosta de mergulho, pois há trechos indicados para essa prática. E com a vantagem de que é possível ver golfinhos na região.</p>

     Foto: CrazyBirdLady63 wikimedia commons
