Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Chorinho, Patrimônio Cultural do Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Criado por volta de 1870 no Rio de Janeiro, esse gênero musical brasileiro teve como principal expoente a canção “Flor Amorosa”, de Joaquim Callado.</p>

    Criado por volta de 1870 no Rio de Janeiro, esse gênero musical brasileiro teve como principal expoente a canção “Flor Amorosa”, de Joaquim Callado.

     Foto: reprodução g1
  • <p>A decisão unânime veio em 29/2/2024 depois de uma reunião entre os 22 membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.</p>

    A decisão unânime veio em 29/2/2024 depois de uma reunião entre os 22 membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

     Foto: flickr Governo do Estado de São Paulo
  • <p>Ao contrário de objetos ou lugares, o patrimônio imaterial se refere aos conhecimentos culturais transmitidos de uma geração para outra, essenciais para a construção da identidade cultural de uma sociedade.</p>

    Ao contrário de objetos ou lugares, o patrimônio imaterial se refere aos conhecimentos culturais transmitidos de uma geração para outra, essenciais para a construção da identidade cultural de uma sociedade.

     Foto: flickr Governo do Estado de São Paulo
  • <p>O pedido foi feito inicialmente pelo Clube do Choro, que fica em Brasília (foto), e ganhou o apoio de outras casas, como o Clube do Choro de Santos e o Instituto Casa do Choro, do Rio de Janeiro.</p>

    O pedido foi feito inicialmente pelo Clube do Choro, que fica em Brasília (foto), e ganhou o apoio de outras casas, como o Clube do Choro de Santos e o Instituto Casa do Choro, do Rio de Janeiro.

     Foto: divulgação
  • <p>O choro — ou chorinho — é caracterizado por uma formação instrumental flexível, mas geralmente composta por violão, cavaquinho, pandeiro e flauta.</p>

    O choro — ou chorinho — é caracterizado por uma formação instrumental flexível, mas geralmente composta por violão, cavaquinho, pandeiro e flauta.

     Foto: reprodução g1
  • <p>O choro tem influências de diversos estilos musicais, como a polca, o lundu, o maxixe e a modinha, e é caracterizado por sua alegria e vivacidade.</p>

    O choro tem influências de diversos estilos musicais, como a polca, o lundu, o maxixe e a modinha, e é caracterizado por sua alegria e vivacidade.

     Foto: reprodução g1
  • <p>As rodas de choro, encontros informais onde músicos se reuniam para improvisar e celebrar a música, foram fundamentais para o desenvolvimento do gênero.</p>

    As rodas de choro, encontros informais onde músicos se reuniam para improvisar e celebrar a música, foram fundamentais para o desenvolvimento do gênero.

     Foto: reprodução g1
  • <p>O bandolim, instrumento de cordas dedilhadas, também é um dos pilares do gênero, com Jacob do Bandolim sendo um dos seus maiores expoentes. Veja alguns dos artistas que foram pioneiros do choro no Brasil!</p>

    O bandolim, instrumento de cordas dedilhadas, também é um dos pilares do gênero, com Jacob do Bandolim sendo um dos seus maiores expoentes. Veja alguns dos artistas que foram pioneiros do choro no Brasil!

     Foto: wikimedia commons Jo Dusepo
  • <p>Jacob do Bandolim: Virtuoso do bandolim, Jacob do Bandolim era conhecido por sua técnica impecável e por composições como “Doce de Coco” e “Brasileirinho”.</p>

    Jacob do Bandolim: Virtuoso do bandolim, Jacob do Bandolim era conhecido por sua técnica impecável e por composições como “Doce de Coco” e “Brasileirinho”.

     Foto: domínio público
  • <p>Joaquim Callado: Conhecido como o “Pai do Choro”, encantava com sua flauta virtuosa e melodias inesquecíveis. Uma de suas músicas mais famosas é “Flor Amorosa”, que é considerada uma das primeiras composições de gênero.</p>

    Joaquim Callado: Conhecido como o “Pai do Choro”, encantava com sua flauta virtuosa e melodias inesquecíveis. Uma de suas músicas mais famosas é “Flor Amorosa”, que é considerada uma das primeiras composições de gênero.

     Foto: domínio público
  • <p>Chiquinha Gonzaga: A famosa “Rainha do Choro”, Chiquinha Gonzaga quebrava barreiras e revolucionou o gênero com suas composições inovadoras. É conhecida por clássicos como “Corta-Jaca” e “Atraente”.</p>

    Chiquinha Gonzaga: A famosa “Rainha do Choro”, Chiquinha Gonzaga quebrava barreiras e revolucionou o gênero com suas composições inovadoras. É conhecida por clássicos como “Corta-Jaca” e “Atraente”.

     Foto: wikimedia commons Edinha Diniz
  • <p>Ernesto Nazareth: Era conhecido como o “Poeta do Piano”, com suas valsas e polcas que encantaram o mundo. Algumas de suas composições mais conhecidas incluem “Odeon”, “Brejeiro” e “Apanhei-te, Cavaquinho”.</p>

    Ernesto Nazareth: Era conhecido como o “Poeta do Piano”, com suas valsas e polcas que encantaram o mundo. Algumas de suas composições mais conhecidas incluem “Odeon”, “Brejeiro” e “Apanhei-te, Cavaquinho”.

     Foto: wikimedia commons
  • <p>Pixinguinha: Considerado um dos maiores compositores e instrumentistas da história do choro, Pixinguinha é conhecido por clássicos como “Carinhoso” e “Um a Zero”.</p>

    Pixinguinha: Considerado um dos maiores compositores e instrumentistas da história do choro, Pixinguinha é conhecido por clássicos como “Carinhoso” e “Um a Zero”.

     Foto: domínio público
  • <p>Waldir Azevedo: Conhecido por popularizar o choro na década de 1950 com sua composição “Delicado”, Waldir Azevedo foi um dos maiores cavaquinistas da história do gênero.</p>

    Waldir Azevedo: Conhecido por popularizar o choro na década de 1950 com sua composição “Delicado”, Waldir Azevedo foi um dos maiores cavaquinistas da história do gênero.

     Foto: wikimedia commons EduardoAP
  • <p>O gênero teve um papel importante na história da música brasileira, contribuindo para o desenvolvimento de outros estilos, como a Bossa Nova e a Música Popular Brasileira.</p>

    O gênero teve um papel importante na história da música brasileira, contribuindo para o desenvolvimento de outros estilos, como a Bossa Nova e a Música Popular Brasileira.

     Foto: reprodução g1
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay