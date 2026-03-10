Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Históricos! Animais que habitam a Terra há milhões de anos

RF
Redação Flipar
  • <p>Tartaruga: As tartarugas surgiram antes dos próprios dinossauros e sobreviveram a todas as grandes extinções. Estima-se que algumas espécies tenham surgido há cerca de 220 milhões de anos.</p>

    Tartaruga: As tartarugas surgiram antes dos próprios dinossauros e sobreviveram a todas as grandes extinções. Estima-se que algumas espécies tenham surgido há cerca de 220 milhões de anos.

     Foto: Mfield, Matthew Field –Wikimédia Commons
  • <p>Tubarão: Os tubarões também já existiam antes dos dinossauros. Segundo estudos, as primeiras espécies já habitavam os oceanos há cerca de 400 milhões de anos!</p>

    Tubarão: Os tubarões também já existiam antes dos dinossauros. Segundo estudos, as primeiras espécies já habitavam os oceanos há cerca de 400 milhões de anos!

     Foto: Hemming1952 / Wikimedia Commons
  • <p>Jacaré e Crocodilo: São parentes próximos dos dinossauros e praticamente não mudaram desde o período Triássico. Os primeiros indivíduos da espécie existiam há mais de 200 milhões de anos.</p>

    Jacaré e Crocodilo: São parentes próximos dos dinossauros e praticamente não mudaram desde o período Triássico. Os primeiros indivíduos da espécie existiam há mais de 200 milhões de anos.

     Foto: Pexels/Pixabay
  • <p>Celacanto: Acreditava-se que esse peixe havia sido extinto desde o período Cretáceo (entre 100 e 66 milhões de anos atrás), até ele ser redescoberto em 1938.</p>

    Celacanto: Acreditava-se que esse peixe havia sido extinto desde o período Cretáceo (entre 100 e 66 milhões de anos atrás), até ele ser redescoberto em 1938.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Escorpião: Pouca gente sabe, mas existem registros científicos da existência dos escorpiões há mais de 400 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros animais a viver em terra firme.</p>

    Escorpião: Pouca gente sabe, mas existem registros científicos da existência dos escorpiões há mais de 400 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros animais a viver em terra firme.

     Foto: Rui Andrade - Flickr
  • <p>Tuatara: Esse réptil natural da Nova Zelândia tem sua origem datada há cerca de 240 milhões de anos. Embora pareça um lagarto, ele pertence a uma ordem única, a Rhynchocephalia.</p>

    Tuatara: Esse réptil natural da Nova Zelândia tem sua origem datada há cerca de 240 milhões de anos. Embora pareça um lagarto, ele pertence a uma ordem única, a Rhynchocephalia.

     Foto: Wikimedia Commons/Judi Lapsley Miller
  • <p>Náutilo: Esse molusco marinho com concha espiralada é considerado um verdadeiro “fóssil vivo”. Estima-se que ele habite a Terra há aproximadamente 500 milhões de anos!</p>

    Náutilo: Esse molusco marinho com concha espiralada é considerado um verdadeiro “fóssil vivo”. Estima-se que ele habite a Terra há aproximadamente 500 milhões de anos!

     Foto: Wikimedia Commons/Manuae
  • <p>Libélula: Embora fósseis de insetos gigantes, semelhantes a libélulas, tenham sido encontrados há 325 milhões de anos, as libélulas como conhecemos hoje datam do Jurássico Inferior (há cerca de 200 milhões de anos).</p>

    Libélula: Embora fósseis de insetos gigantes, semelhantes a libélulas, tenham sido encontrados há 325 milhões de anos, as libélulas como conhecemos hoje datam do Jurássico Inferior (há cerca de 200 milhões de anos).

     Foto: Pixabay
  • <p>Caranguejo-ferradura: Apesar do nome, o cranguejo-ferradura está mais próximo dos aracnídeos do que dos caranguejos. Sua origem data de mais de 450 milhões de anos.</p>

    Caranguejo-ferradura: Apesar do nome, o cranguejo-ferradura está mais próximo dos aracnídeos do que dos caranguejos. Sua origem data de mais de 450 milhões de anos.

     Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
  • <p>Myxini (ou “peixe-bruxa”): Esse animal marinho com forma de enguia é um dos vertebrados mais primitivos ainda vivos. Sua origem data de mais de 300 milhões de anos.</p>

    Myxini (ou “peixe-bruxa”): Esse animal marinho com forma de enguia é um dos vertebrados mais primitivos ainda vivos. Sua origem data de mais de 300 milhões de anos.

     Foto: iNaturalist/Peter Southwood
  • <p>Dragão-de-Komodo: Embora não seja tão antigo quanto outros na lista, este lagarto gigante da Indonésia tem grande semelhança com seus antepassados que surgiram há 100 milhões de anos.</p>

    Dragão-de-Komodo: Embora não seja tão antigo quanto outros na lista, este lagarto gigante da Indonésia tem grande semelhança com seus antepassados que surgiram há 100 milhões de anos.

     Foto: Mark Dumont/wikimedia commons
  • <p>Lampreias: Estes peixes sem mandíbula com bocas em forma de disco cheias de dentes afiados existem há mais de 360 milhões de anos.</p>

    Lampreias: Estes peixes sem mandíbula com bocas em forma de disco cheias de dentes afiados existem há mais de 360 milhões de anos.

     Foto: Wikimedia Commons/Fernando Losada Rodríguez
  • <p>Esturjão: Conhecidos como “fósseis vivos”, os esturjões nadam pelos rios há mais de 200 milhões de anos, com uma aparência que remonta à era dos dinossauros.</p>

    Esturjão: Conhecidos como “fósseis vivos”, os esturjões nadam pelos rios há mais de 200 milhões de anos, com uma aparência que remonta à era dos dinossauros.

     Foto: Bri_J - Flickr
  • <p>Baratas: Apesar de muitas vezes serem indesejadas, as baratas são verdadeiras sobreviventes. Os primeiros registros fósseis delas datam de 300 milhões de anos!</p>

    Baratas: Apesar de muitas vezes serem indesejadas, as baratas são verdadeiras sobreviventes. Os primeiros registros fósseis delas datam de 300 milhões de anos!

     Foto: annemiek59/Pixabay
  • <p>Águas-vivas: As águas-vivas têm ancestrais que datam de 700 milhões de anos, o que faz com que elas sejam uma das espécies mais antigas do planeta.</p>

    Águas-vivas: As águas-vivas têm ancestrais que datam de 700 milhões de anos, o que faz com que elas sejam uma das espécies mais antigas do planeta.

     Foto: Wikimedia Commons/Dan90266
  • <p>Aves: Vale lembrar que as aves, no geral, são descendentes vivos dos dinossauros. Elas evoluíram dos grupos dos terópodes.</p>

    Aves: Vale lembrar que as aves, no geral, são descendentes vivos dos dinossauros. Elas evoluíram dos grupos dos terópodes.

     Foto: S. Nagel/Pixabay
  • <p>Algumas aves, como o casuar e o bico-de-sapato, são frequentemente citadas por sua aparência e comportamento que lembram seus parentes dinossauros.</p>

    Algumas aves, como o casuar e o bico-de-sapato, são frequentemente citadas por sua aparência e comportamento que lembram seus parentes dinossauros.

     Foto: Wikimedia Commons/Olaf Oliviero Riemer
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay