Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

É ver para crer! Esses banheiros públicos existem de verdade

RF
Redação Flipar
  • <p>Ao redor do mundo, alguns banheiros públicos vão muito além da função básica e se transformaram em verdadeiras atrações (seja pelo bem ou pelo mal).</p>

    Ao redor do mundo, alguns banheiros públicos vão muito além da função básica e se transformaram em verdadeiras atrações (seja pelo bem ou pelo mal).

     Foto: Regan Theiler/Pixabay
  • <p>Conheça 8 banheiros públicos inusitados que desafiam a ideia do convencional e provam que até mesmo os lugares mais simples podem ser surpreendentes!</p>

    Conheça 8 banheiros públicos inusitados que desafiam a ideia do convencional e provam que até mesmo os lugares mais simples podem ser surpreendentes!

     Foto: montagem/wikimedia commons
  • <p>1) Paris, França – Em Paris, é comum encontrar banheiros públicos automáticos e que se limpam sozinhos em áreas movimentadas da cidade.</p>

    1) Paris, França – Em Paris, é comum encontrar banheiros públicos automáticos e que se limpam sozinhos em áreas movimentadas da cidade.

     Foto: Youtube/Caça Viagens
  • <p>A tecnologia facilita o uso e garante que o local esteja sempre limpo e pronto para o próximo usuário. Esses banheiros são tão famosos que viraram até pontos turísticos!</p>

    A tecnologia facilita o uso e garante que o local esteja sempre limpo e pronto para o próximo usuário. Esses banheiros são tão famosos que viraram até pontos turísticos!

     Foto: reprodução/sbt
  • <p>2) Tóquio, Japão – Chamado de Yoyogi Fukamachi Mini Park, esse banheiro foi projetado pelo arquiteto Shigeru Ban e se tornou um ícone. Feito com vidros coloridos e transparentes, a privacidade é garantida pela tecnologia que torna os vidros opacos quando a porta é trancada</p>

    2) Tóquio, Japão – Chamado de Yoyogi Fukamachi Mini Park, esse banheiro foi projetado pelo arquiteto Shigeru Ban e se tornou um ícone. Feito com vidros coloridos e transparentes, a privacidade é garantida pela tecnologia que torna os vidros opacos quando a porta é trancada

     Foto: divulgação/Satoshi Nagare
  • <p>Em 2023, esse banheiro foi tema central do filme “Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.</p>

    Em 2023, esse banheiro foi tema central do filme “Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

     Foto: reprodução
  • <p>3) Oslo, Noruega – Esse banheiro fabricado por uma empresa francesa tem as cores da França e o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” estampado do lado de fora.</p>

    3) Oslo, Noruega – Esse banheiro fabricado por uma empresa francesa tem as cores da França e o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” estampado do lado de fora.

     Foto: Wikimedia/Creative Common
  • <p>Eles ficam localizados em uma região central de Oslo, capital da Noruega, e já se tornaram atração para turistas que visitam a cidade.</p>

    Eles ficam localizados em uma região central de Oslo, capital da Noruega, e já se tornaram atração para turistas que visitam a cidade.

     Foto: wikimedia commons/Leonhard Lenz
  • <p>4) Kansas, EUA – Localizado no Riverside Park, em Wichita, e construído durante a Grande Depressão (1929), o banheiro público apelidado de “Comfort Station” é um verdadeiro marco histórico.</p>

    4) Kansas, EUA – Localizado no Riverside Park, em Wichita, e construído durante a Grande Depressão (1929), o banheiro público apelidado de “Comfort Station” é um verdadeiro marco histórico.

     Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons
  • <p>O lugar surgiu para resolver um problema comum na época: a falta de banheiros no parque, onde muitas famílias se reuniam para piqueniques e encontros.</p>

    O lugar surgiu para resolver um problema comum na época: a falta de banheiros no parque, onde muitas famílias se reuniam para piqueniques e encontros.

     Foto: reprodução do site icintheict.com
  • <p>O designer Lewis William Clapp criou o projeto no estilo art déco, usando formas geométricas. Hoje, o banheiro não só cumpre sua função, mas também conta um pouco da história da cidade.</p>

    O designer Lewis William Clapp criou o projeto no estilo art déco, usando formas geométricas. Hoje, o banheiro não só cumpre sua função, mas também conta um pouco da história da cidade.

     Foto: reprodução do site icintheict.com
  • <p>5) Fukuoka, Japão – Esse banheiro do Japão que mais parece um bunker de guerra fica em um parque à beira-mar, no Momochi Seaside Park.</p>

    5) Fukuoka, Japão – Esse banheiro do Japão que mais parece um bunker de guerra fica em um parque à beira-mar, no Momochi Seaside Park.

     Foto: Wikimedia/Creative Commons
  • <p>O local tem uma praia artificial, além de restaurantes e espaços para atividades esportivas, sendo um ponto de lazer muito popular na região.</p>

    O local tem uma praia artificial, além de restaurantes e espaços para atividades esportivas, sendo um ponto de lazer muito popular na região.

     Foto: wikimedia commons/Creative Commons
  • <p>6) Amsterdã, Holanda – Quem caminha pelas ruas de Amsterdã conhece bem esses banheiros públicos que se tornaram símbolos da cidade.</p>

    6) Amsterdã, Holanda – Quem caminha pelas ruas de Amsterdã conhece bem esses banheiros públicos que se tornaram símbolos da cidade.

     Foto: wikimedia commons/Creative Commons
  • <p>Apesar de icônicos, essas cabines com mictórios a céu aberto — e sem porta — costumam deixar um certo mau cheiro para quem passar perto.</p>

    Apesar de icônicos, essas cabines com mictórios a céu aberto — e sem porta — costumam deixar um certo mau cheiro para quem passar perto.

     Foto: wikimedia commons/Creative Commons
  • <p>7) Chott el Djerid, Tunísia – Localizado na beira da estrada, esse banheiro é famoso por ficar próximo de uma região com um grande lago salgado no sul da Tunísia.</p>

    7) Chott el Djerid, Tunísia – Localizado na beira da estrada, esse banheiro é famoso por ficar próximo de uma região com um grande lago salgado no sul da Tunísia.

     Foto: flickr - David Stanley
  • <p>Um dos fatores que tornaram o local famoso foi ter sido palco das filmagens de “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” (1977).</p>

    Um dos fatores que tornaram o local famoso foi ter sido palco das filmagens de “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” (1977).

     Foto: wikimedia commons/Creative Commons
  • <p>8) Tibete, China – Na região sudoeste da China, as condições dos banheiros públicos são conhecidas por serem precárias.</p>

    8) Tibete, China – Na região sudoeste da China, as condições dos banheiros públicos são conhecidas por serem precárias.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>As paredes sÃ£o de pedra, mas as necessidades sÃ£o feitas em um buraco na areia, estruturado com tÃ¡buas de madeira. Os resÃ­duos ficam armazenados em um espaÃ§o vazio embaixo da terra, sem nenhum sistema de esgoto.</p>

    As paredes sÃ£o de pedra, mas as necessidades sÃ£o feitas em um buraco na areia, estruturado com tÃ¡buas de madeira. Os resÃ­duos ficam armazenados em um espaÃ§o vazio embaixo da terra, sem nenhum sistema de esgoto.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay