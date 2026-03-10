É ver para crer! Esses banheiros públicos existem de verdade
Ao redor do mundo, alguns banheiros públicos vão muito além da função básica e se transformaram em verdadeiras atrações (seja pelo bem ou pelo mal).Foto: Regan Theiler/Pixabay
Conheça 8 banheiros públicos inusitados que desafiam a ideia do convencional e provam que até mesmo os lugares mais simples podem ser surpreendentes!Foto: montagem/wikimedia commons
1) Paris, França – Em Paris, é comum encontrar banheiros públicos automáticos e que se limpam sozinhos em áreas movimentadas da cidade.Foto: Youtube/Caça Viagens
A tecnologia facilita o uso e garante que o local esteja sempre limpo e pronto para o próximo usuário. Esses banheiros são tão famosos que viraram até pontos turísticos!Foto: reprodução/sbt
2) Tóquio, Japão – Chamado de Yoyogi Fukamachi Mini Park, esse banheiro foi projetado pelo arquiteto Shigeru Ban e se tornou um ícone. Feito com vidros coloridos e transparentes, a privacidade é garantida pela tecnologia que torna os vidros opacos quando a porta é trancadaFoto: divulgação/Satoshi Nagare
Em 2023, esse banheiro foi tema central do filme “Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.Foto: reprodução
3) Oslo, Noruega – Esse banheiro fabricado por uma empresa francesa tem as cores da França e o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” estampado do lado de fora.Foto: Wikimedia/Creative Common
Eles ficam localizados em uma região central de Oslo, capital da Noruega, e já se tornaram atração para turistas que visitam a cidade.Foto: wikimedia commons/Leonhard Lenz
4) Kansas, EUA – Localizado no Riverside Park, em Wichita, e construído durante a Grande Depressão (1929), o banheiro público apelidado de “Comfort Station” é um verdadeiro marco histórico.Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons
O lugar surgiu para resolver um problema comum na época: a falta de banheiros no parque, onde muitas famílias se reuniam para piqueniques e encontros.Foto: reprodução do site icintheict.com
O designer Lewis William Clapp criou o projeto no estilo art déco, usando formas geométricas. Hoje, o banheiro não só cumpre sua função, mas também conta um pouco da história da cidade.Foto: reprodução do site icintheict.com
5) Fukuoka, Japão – Esse banheiro do Japão que mais parece um bunker de guerra fica em um parque à beira-mar, no Momochi Seaside Park.Foto: Wikimedia/Creative Commons
O local tem uma praia artificial, além de restaurantes e espaços para atividades esportivas, sendo um ponto de lazer muito popular na região.Foto: wikimedia commons/Creative Commons
6) Amsterdã, Holanda – Quem caminha pelas ruas de Amsterdã conhece bem esses banheiros públicos que se tornaram símbolos da cidade.Foto: wikimedia commons/Creative Commons
Apesar de icônicos, essas cabines com mictórios a céu aberto — e sem porta — costumam deixar um certo mau cheiro para quem passar perto.Foto: wikimedia commons/Creative Commons
7) Chott el Djerid, Tunísia – Localizado na beira da estrada, esse banheiro é famoso por ficar próximo de uma região com um grande lago salgado no sul da Tunísia.Foto: flickr - David Stanley
Um dos fatores que tornaram o local famoso foi ter sido palco das filmagens de “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” (1977).Foto: wikimedia commons/Creative Commons
8) Tibete, China – Na região sudoeste da China, as condições dos banheiros públicos são conhecidas por serem precárias.Foto: reprodução/instagram
As paredes sÃ£o de pedra, mas as necessidades sÃ£o feitas em um buraco na areia, estruturado com tÃ¡buas de madeira. Os resÃduos ficam armazenados em um espaÃ§o vazio embaixo da terra, sem nenhum sistema de esgoto.Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
