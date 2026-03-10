Saiba como saborear delícias refrescantes do café nos dias quentes
O café também tem muitas alternativas frias ou geladas, ideais para quem busca refrescância. Bebidas e sobremesas à base do grão ganham novas versões quando levadas à geladeira. Veja algumas delícias feitas com café que ficam ainda mais saborosas quando servidas bem geladas.Foto: YouTube/J'adore???
Sorvete de café – Misturando 1 lata de leite condensado, 1 colher de essência de baunilha, 1 lata de creme de leite e 2 colheres de café solúvel, é possível obter um sorvete saboroso, com a cafeína que nos energiza.Foto: Youtube Canal Marisa de Athayde
Também existe a versão em forma de picolé de café, que pode até ser feita em casa de forma simples e prática. Basta preparar o café, adoçar a gosto e levar ao congelador em forminhas próprias. O resultado é uma sobremesa refrescante e perfeita para os dias quentes.Foto: Divulgação
Duas colheres de sobremesa de café solúvel se juntam a 40g de chocolate meio amargo, 1 colher de chá de cacau em pó, 400 ml de leite e 40g de açúcar mascavo. Se preferir faça sem o chocolate (pode usar baunilha).Foto: Divulgação Rede Oba
Para quem prefere comprar sorvete pronto, a La Basque tem o irresistível café crocante. A combinação do creme gelado com pedaços crocantes e sabor intenso de café conquista quem aprecia sobremesas marcantes e sofisticadas. É uma opção prática e cheia de personalidade para os amantes dessa bebida.Foto: Divulgação
A Starbucks também tem sorvete de café, mantendo o padrão de qualidade que consagrou a marca no mundo das bebidas. A sobremesa preserva o sabor marcante do grão e a cremosidade característica da rede. É mais uma opção para quem aprecia café em versões geladas e sofisticadas.Foto: Larissa - Flickr
Outra forma de consumir café de maneira alternativa é como calda para sorvete. O sorvete pode ser de qualquer sabor, e a calda de café dá aquele complemento especial.Foto: Daniel Twal pixabay
Outra delícia é o frapê de café, feito com 1 lata de leite condensado, 2 colheres de café solúvel, 4 bolas de sorvete de creme, ,eia xícara de água e chantilly para decorar.Foto: Eudes Santana - Flickr
Há quem goste do próprio café ou do capuccino (foto) gelado, batido no liquidificador.Foto: Imagem de Denis Boldyrev por Pixabay
E as guloseimas também podem ser em forma de bolo ou torta, combinando o café com cremes diversos, por conta da criatividade e do gosto de cada um.Foto: KATIA FONSECA - Flickr
Vários chocolates também contêm café em sua composição. Também a versão ao leite como a dark, para quem prefere chocolate meio amargo.Foto: Reprodução
As balas de café também são alternativa para manter o gostinho do café sem encarar uma temperatura elevada.Foto: Youtube Canal Criando para viver melhor
Uma receita saborosa para os fãs de café é o manjar, feito com 3 gemas, 3 xícaras de leite, 1 xícara de café em infusão bem forte, 1 xícara e meia de açúcar e 10 colheres (sopa) de maisena.Foto: Youtube Canal Nutricionista Patricia Leite
O pudim de café também é uma tentação: 1 lata de leite condensado, 2 medidas (lata) de leite integral, 3 ovos e 2 colheres (sopa) de café solúvel.Foto: Marcelo Träsel - Flickr
A mousse de Café é uma outra opção: 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 2 colheres (sopa) de café solúvel, 200 ml de água, 2 envelopes de gelatina incolor.Foto: Youtube Canal Cocina Conmigo
Em para fechar a galeria, milkshake de café: 3 xícaras de sorvete de creme, 1 xícara de leite; 6 colheres de licor de café, 1/2 xícara de infusão de café forte e calda de chocolate.Foto: J Oshiro e Rodrigo Arabori - Flickr
