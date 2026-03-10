Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Conheça lugares tão afastados que dificultam a visita

RF
Redação Flipar
  • <p>Hanga Roa (Ilha de Páscoa): Hanga Roa é a principal e única cidade da Ilha de Páscoa, localizada no Chile. Com uma população modesta, serve como centro administrativo, cultural e turístico da ilha.</p>

    Hanga Roa (Ilha de Páscoa): Hanga Roa é a principal e única cidade da Ilha de Páscoa, localizada no Chile. Com uma população modesta, serve como centro administrativo, cultural e turístico da ilha.

     Foto: Márcio Cabral de Moura - Flickr
  • <p>Remota, Hanga Roa também costuma ser um ponto de exploração de sítios arqueológicos, além de contar com uma rica herança cultural, incluindo os famosos moai.</p>

    Remota, Hanga Roa também costuma ser um ponto de exploração de sítios arqueológicos, além de contar com uma rica herança cultural, incluindo os famosos moai.

     Foto: Imagem de Jolande por Pixabay
  • <p>Ittoqqortoormiit (Groenlândia): Esta é uma pequena e isolada vila localizada na costa leste da Gronelândia. Com uma população de cerca de 450 habitantes, é um dos assentamentos mais remotos do mundo.</p>

    Ittoqqortoormiit (Groenlândia): Esta é uma pequena e isolada vila localizada na costa leste da Gronelândia. Com uma população de cerca de 450 habitantes, é um dos assentamentos mais remotos do mundo.

     Foto: earthXplorer - Flickr
  • <p>A vila é conhecida por suas paisagens árticas deslumbrantes, com fiordes, icebergs e montanhas cobertas de neve. Os moradores locais dependem da pesca, caça e turismo para subsistência.</p>

    A vila é conhecida por suas paisagens árticas deslumbrantes, com fiordes, icebergs e montanhas cobertas de neve. Os moradores locais dependem da pesca, caça e turismo para subsistência.

     Foto: Richard Collier - Flickr
  • <p>Vestmannaeyjar, Islândia: Localizado na costa sul da Islândia, esta cidade faz parte da ilha Heimaey. A região é um destino popular para observação de aves, especialmente papagaios-do-mar, e oferece oportunidades para explorar cavernas marinhas e fazer trilhas.</p>

    Vestmannaeyjar, Islândia: Localizado na costa sul da Islândia, esta cidade faz parte da ilha Heimaey. A região é um destino popular para observação de aves, especialmente papagaios-do-mar, e oferece oportunidades para explorar cavernas marinhas e fazer trilhas.

     Foto: Sig Holm - Flickr
  • <p>Vestmannaeyjar ainda abriga o Museu Eldheimar, que conta a história da erupção vulcânica de 1973 que atingiu a ilha.</p>

    Vestmannaeyjar ainda abriga o Museu Eldheimar, que conta a história da erupção vulcânica de 1973 que atingiu a ilha.

     Foto: Hansueli Krapf - Wikimédia Commons
  • <p>Spitsbergen (Noruega): É a maior e a única ilha habitada do arquipélago de Svalbard, situado no Ártico norueguês. O lugar conta com paisagens deslumbrantes, incluindo fiordes, geleiras, montanhas e uma vasta vida selvagem, como ursos polares, renas e aves marinhas.</p>

    Spitsbergen (Noruega): É a maior e a única ilha habitada do arquipélago de Svalbard, situado no Ártico norueguês. O lugar conta com paisagens deslumbrantes, incluindo fiordes, geleiras, montanhas e uma vasta vida selvagem, como ursos polares, renas e aves marinhas.

     Foto: Imagem de jagabriele por Pixabay
  • <p>Além disso, Svalbard é conhecida por suas políticas de preservação ambiental rigorosas e é um importante centro de pesquisa polar. A ilha ainda tem atividades como passeios de trenó puxados por cães e observação da aurora boreal.</p>

    Além disso, Svalbard é conhecida por suas políticas de preservação ambiental rigorosas e é um importante centro de pesquisa polar. A ilha ainda tem atividades como passeios de trenó puxados por cães e observação da aurora boreal.

     Foto: nunatak nl - Flick
  • <p>Costa dos Esqueletos (Namíbia): É uma desolada e árida faixa costeira localizada no sudoeste da Namíbia, na África. O nome é por conta da presença de inúmeros destroços de navios que encalharam ao longo da costa devido às fortes correntes, névoas e ventos turbulentos.</p>

    Costa dos Esqueletos (Namíbia): É uma desolada e árida faixa costeira localizada no sudoeste da Namíbia, na África. O nome é por conta da presença de inúmeros destroços de navios que encalharam ao longo da costa devido às fortes correntes, névoas e ventos turbulentos.

     Foto: Imagem de juls26 por Pixabay
  • <p>Esta região remota é caracterizada por suas paisagens com dunas de areia, penhascos escarpados e um deserto árido que se estende até o oceano Atlântico. a atmosfera desolada atrai viajantes aventureiros em busca de fotos únicas!</p>

    Esta região remota é caracterizada por suas paisagens com dunas de areia, penhascos escarpados e um deserto árido que se estende até o oceano Atlântico. a atmosfera desolada atrai viajantes aventureiros em busca de fotos únicas!

     Foto: MarkDhawn - Wikimédia Commons
  • <p>Munnar, Índia: É uma estação de montanha localizada no estado de Kerala, no sul da Índia. Situada nas Western Ghats, é conhecida por suas exuberantes plantações de chá, montanhas cobertas de verde e cachoeiras deslumbrantes.</p>

    Munnar, Índia: É uma estação de montanha localizada no estado de Kerala, no sul da Índia. Situada nas Western Ghats, é conhecida por suas exuberantes plantações de chá, montanhas cobertas de verde e cachoeiras deslumbrantes.

     Foto: Rosario Lizana - Flickr
  • <p>Em Munnar, os turistas podem explorar trilhas desafiadoras, museus e pontos de vista panorâmicos, como o Pico de Anamudi, a montanha mais alta do sul da Índia.</p>

    Em Munnar, os turistas podem explorar trilhas desafiadoras, museus e pontos de vista panorâmicos, como o Pico de Anamudi, a montanha mais alta do sul da Índia.

     Foto: Imagem de KarloKolumno por Pixabay
  • <p>Tristão da Cunha (Oceano Atlântico): É um arquipélago vulcânico remoto no Atlântico Sul, administrado pelo Reino Unido como um território ultramarino. É um dos lugares mais isolados do mundo, situado a cerca de 2.400 quilômetros da África do Sul.</p>

    Tristão da Cunha (Oceano Atlântico): É um arquipélago vulcânico remoto no Atlântico Sul, administrado pelo Reino Unido como um território ultramarino. É um dos lugares mais isolados do mundo, situado a cerca de 2.400 quilômetros da África do Sul.

     Foto: wikimedia commons
  • <p>O arquipélago consiste em quatro ilhas principais, sendo Tristão da Cunha a maior delas. A população é pequena, com menos de 300 habitantes. A região é famosa por sua geologia vulcânica e paisagens impressionantes, incluindo o vulcão ativo chamado Queen Mary’s Peak.</p>

    O arquipélago consiste em quatro ilhas principais, sendo Tristão da Cunha a maior delas. A população é pequena, com menos de 300 habitantes. A região é famosa por sua geologia vulcânica e paisagens impressionantes, incluindo o vulcão ativo chamado Queen Mary’s Peak.

     Foto: domínio público
  • <p>Devido ao seu isolamento, a vida na ilha é desafiadora, dependendo muito da pesca e do apoio do governo britânico. Visitantes são raros, e a principal atividade econômica é a venda de selos postais e produtos relacionados à sua fauna única.</p>

    Devido ao seu isolamento, a vida na ilha é desafiadora, dependendo muito da pesca e do apoio do governo britânico. Visitantes são raros, e a principal atividade econômica é a venda de selos postais e produtos relacionados à sua fauna única.

     Foto: Varp wikimedia commons
  • <p>Ilha Geórgia do Sul: Este é mais um território britânico ultramarino no Atlântico Sul. Fica localizado a aproximadamente 2.000 quilômetros a leste da ponta sul da América do Sul.</p>

    Ilha Geórgia do Sul: Este é mais um território britânico ultramarino no Atlântico Sul. Fica localizado a aproximadamente 2.000 quilômetros a leste da ponta sul da América do Sul.

     Foto: Imagem de Sybille H. por Pixabay
  • <p>A ilha abriga algumas das maiores populações de aves marinhas e focas do mundo. Durante o século 20, a Ilha Geórgia do Sul desempenhou um papel significativo nas explorações antárticas.</p>

    A ilha abriga algumas das maiores populações de aves marinhas e focas do mundo. Durante o século 20, a Ilha Geórgia do Sul desempenhou um papel significativo nas explorações antárticas.

     Foto: Wofratz - Wikimédia Commons
  • <p>Ilhas Cocos (AustrÃ¡lia): Este Ã© um territÃ³rio australiano no Oceano Ãndico, localizado a aproximadamente 2.750 quilÃŽmetros a noroeste da costa da AustrÃ¡lia.</p>

    Ilhas Cocos (AustrÃ¡lia): Este Ã© um territÃ³rio australiano no Oceano Ãndico, localizado a aproximadamente 2.750 quilÃŽmetros a noroeste da costa da AustrÃ¡lia.

     Foto: MUK - WikimÃ©dia Commons
  • <p>As Ilhas Cocos são famosas por suas praias de areia branca e águas cristalinas, tornando-se um destino popular para mergulho e snorkeling. A cultura local é uma mistura de influências malaias, europeias e australianas.</p>

    As Ilhas Cocos são famosas por suas praias de areia branca e águas cristalinas, tornando-se um destino popular para mergulho e snorkeling. A cultura local é uma mistura de influências malaias, europeias e australianas.

     Foto: Zhilal Darma - Wikimédia Commons
  • <p>McMurdo (Antártica): A Base McMurdo é a maior instalação de pesquisa científica dos Estados Unidos na Antártica. Localizada na ilha de Ross, ela é operada pela Fundação Nacional de Ciência dos EUA (NSF) e serve como uma base de apoio para várias atividades de pesquisa na região.</p>

    McMurdo (Antártica): A Base McMurdo é a maior instalação de pesquisa científica dos Estados Unidos na Antártica. Localizada na ilha de Ross, ela é operada pela Fundação Nacional de Ciência dos EUA (NSF) e serve como uma base de apoio para várias atividades de pesquisa na região.

     Foto: Gaelen Marsden - Wikimédia Commons
  • <p>A base abriga uma população sazonal de pesquisadores e pessoal de apoio, chegando a milhares de pessoas durante o verão antártico.</p>

    A base abriga uma população sazonal de pesquisadores e pessoal de apoio, chegando a milhares de pessoas durante o verão antártico.

     Foto: Eli Duke - Flickr
  • <p>Foula (Escócia): É uma pequena ilha do arquipélago das Shetland, localizado no extremo norte da Escócia, no Reino Unido. Com uma população muito reduzida, Foula é conhecida por sua natureza intocada e paisagens deslumbrantes.</p>

    Foula (Escócia): É uma pequena ilha do arquipélago das Shetland, localizado no extremo norte da Escócia, no Reino Unido. Com uma população muito reduzida, Foula é conhecida por sua natureza intocada e paisagens deslumbrantes.

     Foto: DJ Racer X - Flickr
  • <p>A vida na ilha é voltada para a pesca e a agricultura, e o acesso é feito por barco ou avião, tornando-a um local extremamente remoto e isolado.</p>

    A vida na ilha é voltada para a pesca e a agricultura, e o acesso é feito por barco ou avião, tornando-a um local extremamente remoto e isolado.

     Foto: Sidney Tulloch - Flick
  • <p>Oymyakon (Rússia): Essa é uma pequena vila localizada no nordeste da Rússia, na região da República de Sakha (Yacútia). É reconhecidamente o lugar habitado mais frio da Terra, com temperaturas que podem atingir -50°C.</p>

    Oymyakon (Rússia): Essa é uma pequena vila localizada no nordeste da Rússia, na região da República de Sakha (Yacútia). É reconhecidamente o lugar habitado mais frio da Terra, com temperaturas que podem atingir -50°C.

     Foto: Maarten Takens - Flickr
  • <p>Apesar do clima inóspito, algumas pessoas vivem em Oymyakon, principalmente envolvidas na criação de renas, caça e pesca.</p>

    Apesar do clima inóspito, algumas pessoas vivem em Oymyakon, principalmente envolvidas na criação de renas, caça e pesca.

     Foto: outdoorfilms cz - Flick
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay