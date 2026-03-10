Cachorros de Sthefany Brito sofrem ataque de porco-espinho; um foi internado
Segundo ela, London, Montaltino e Donatina — como são chamados — apareceram com vários espinhos no corpo e no rosto, e precisaram ser levados ao veterinário.Foto: Reprodução/Redes Sociais
A retirada dos espinhos exigiu sedação, já que eles precisam ser removidos um a um. Apesar do susto, a atriz afirmou que os cachorros não correm risco de vida.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Embora o porco-espinho carregue uma reputação um tanto quanto negativa, nem sempre essa concepção faz jus à sua verdadeira personalidade.Foto: Flickr - Jan Barnier
Ao contrário do que muitos pensam, eles não são animais agressivos que saem por aí atacando tudo o que veem; na verdade, eles são bastante pacíficos, desde que se mantenha uma distância respeitosa.Foto: Alexa/Pixabay
porco-espinho é um mamífero roedor conhecido principalmente pelos espinhos que cobrem grande parte do seu corpo, usados como mecanismo de defesa contra predadores.
O porco-espinho é um mamífero roedor conhecido principalmente pelos espinhos que cobrem grande parte do seu corpo, usados como mecanismo de defesa contra predadores.Foto: Wikimedia Commons/NasserHalaweh
Apesar do nome, ele não tem relação direta com os porcos; é chamado dessa forma apenas por causa do corpo robusto e do focinho arredondado.Foto: Daniel Schulz/Pixabay
Existem cerca de 25 espécies de porcos-espinhos no mundo, distribuídas principalmente em dois grandes grupos: os porcos-espinhos do Velho Mundo, encontrados na África, Europa e Ásia, e os do Novo Mundo, que vivem nas Américas.Foto: iNaturalist/Steven Lamonde
Esses dois grupos evoluíram separadamente, embora apresentem características semelhantes. Os espinhos são, na verdade, pelos modificados feitos de queratina — a mesma proteína presente nas unhas e cabelos humanos.Foto: Domínio Público
Dependendo da espécie, um porco-espinho pode ter mais de 30 mil espinhos no corpo e, ao contrário de um mito popular, eles não “disparam” seus espinhos contra inimigos.Foto: Wikimedia Commons/Klugschnacker
Quando o animal se sente ameaçado, ele contrai os músculos subcutâneos, o que faz com que os espinhos fiquem eretos e prontos para servir de mecanismo de defesa.Foto: Flickr - Cindy
Se um predador for descuidado o suficiente para tocar nesses espinhos, eles se soltam com facilidade e ficam presos na pele do agressor, causando uma dor considerável por causa das minúsculas farpas na ponta.Foto: Jeffrey Hamilton/Unsplash
O tamanho desses animais varia bastante. Algumas espécies medem cerca de 40 centímetros, enquanto outras podem ultrapassar 90 centímetros de comprimento, sem contar a cauda.Foto: Freepik/vladimircech
De modo geral, o porco-espinho é um roedor solitário e noturno. Durante o dia, prefere ficar escondido em tocas, cavernas ou no alto das copas das árvores, economizando energia.Foto: Potawatomi Zoo/Wikimedia Commons
Como sÃ£o herbÃvoros, eles tÃªm um metabolismo relativamente lento e nÃ£o sÃ£o exatamente velocistas, por isso sua armadura natural Ã© uma necessidade evolutiva absoluta.Foto: Laurie Snell/Unsplash
Além disso, os porcos-espinhos desempenham um papel ecológico crucial, especialmente na dispersão de sementes e no controle do crescimento excessivo de certas plantas.Foto: Flickr - tontantravel