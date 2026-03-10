Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Folhas das raízes são úteis e nutrem mais do que muitos alimentos

RF
Redação Flipar
  • <p>Essas folhas são comestíveis e podem enriquecer a alimentação cotidiana. Além disso, ajudam a reduzir o desperdício e ampliam as possibilidades culinárias de forma simples e econômica.</p>

    Essas folhas são comestíveis e podem enriquecer a alimentação cotidiana. Além disso, ajudam a reduzir o desperdício e ampliam as possibilidades culinárias de forma simples e econômica.

     Foto: Pixabay
  • <p>As folhas da beterraba estão entre as mais nutritivas. Elas concentram ferro, fibras, vitamina A e antioxidantes importantes para o organismo.</p>

    As folhas da beterraba estão entre as mais nutritivas. Elas concentram ferro, fibras, vitamina A e antioxidantes importantes para o organismo.

     Foto: Pixabay
  • <p>Esse conjunto de nutrientes contribui para a saúde do sangue e do sistema imunológico. Também favorece o bom funcionamento do intestino e a vitalidade do corpo.</p>

    Esse conjunto de nutrientes contribui para a saúde do sangue e do sistema imunológico. Também favorece o bom funcionamento do intestino e a vitalidade do corpo.

     Foto: Pixabay
  • <p>As folhas de nabo também se destacam pelo valor nutricional. São ricas em vitamina C, cálcio e compostos naturais que ajudam na defesa do organismo.</p>

    As folhas de nabo também se destacam pelo valor nutricional. São ricas em vitamina C, cálcio e compostos naturais que ajudam na defesa do organismo.

     Foto: Pixabay
  • <p>Seu consumo regular pode auxiliar na manutenção dos ossos e da imunidade. Quando bem preparadas, têm sabor suave e agradável.</p>

    Seu consumo regular pode auxiliar na manutenção dos ossos e da imunidade. Quando bem preparadas, têm sabor suave e agradável.

     Foto: Pixabay
  • <p>Já as folhas de cenoura contêm clorofila e minerais variados. Apesar de pouco usadas, podem ser aproveitadas em receitas simples do dia a dia.</p>

    Já as folhas de cenoura contêm clorofila e minerais variados. Apesar de pouco usadas, podem ser aproveitadas em receitas simples do dia a dia.

     Foto: Pixabay
  • <p>Elas funcionam bem em caldos, sopas e refogados leves. Assim, transformam-se em um ingrediente versátil e nutritivo para refeições variadas.</p>

    Elas funcionam bem em caldos, sopas e refogados leves. Assim, transformam-se em um ingrediente versátil e nutritivo para refeições variadas.

     Foto: Pixabay
  • <p>As folhas de rabanete também merecem atenção. Possuem fibras e antioxidantes que colaboram para a digestão e o equilíbrio alimentar.</p>

    As folhas de rabanete também merecem atenção. Possuem fibras e antioxidantes que colaboram para a digestão e o equilíbrio alimentar.

     Foto: Benoît Prieur wikimedia commons
  • <p>Podem ser picadas e adicionadas a omeletes, farofas e recheios. Dessa forma, agregam sabor e valor nutricional às refeições.</p>

    Podem ser picadas e adicionadas a omeletes, farofas e recheios. Dessa forma, agregam sabor e valor nutricional às refeições.

     Foto: Ross Dunn wikimedia commons
  • <p>Outro ponto importante é o aproveitamento integral dos alimentos. Utilizar folhas e talos reduz o desperdício doméstico e valoriza cada ingrediente comprado.</p>

    Outro ponto importante é o aproveitamento integral dos alimentos. Utilizar folhas e talos reduz o desperdício doméstico e valoriza cada ingrediente comprado.

     Foto: Pixabay
  • <p>Essa prática também favorece a economia na cozinha. Com criatividade, é possível ampliar o cardápio sem aumentar os gastos.</p>

    Essa prática também favorece a economia na cozinha. Com criatividade, é possível ampliar o cardápio sem aumentar os gastos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Antes do consumo, é essencial lavar bem as folhas em água corrente. Retirar partes muito duras garante melhor textura nas preparações.</p>

    Antes do consumo, é essencial lavar bem as folhas em água corrente. Retirar partes muito duras garante melhor textura nas preparações.

     Foto: Pixabay
  • <p>Incluir essas folhas na alimentação é uma escolha saudável e sustentável. Além de nutritivas, elas revelam novos sabores e ampliam o uso dos alimentos.</p>

    Incluir essas folhas na alimentação é uma escolha saudável e sustentável. Além de nutritivas, elas revelam novos sabores e ampliam o uso dos alimentos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Curiosamente a batata-doce também tem folhas na plantação,  mas nunca as vemos no mercado. Entretanto, essas folhas são comestíveis. Em vários países são consumidas refogadas ou em sopas, pois são nutritivas e ricas em fibras e vitaminas.</p>

    Curiosamente a batata-doce também tem folhas na plantação,  mas nunca as vemos no mercado. Entretanto, essas folhas são comestíveis. Em vários países são consumidas refogadas ou em sopas, pois são nutritivas e ricas em fibras e vitaminas.

     Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay