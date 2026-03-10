Conheça os apelidos de cada capital brasileira
Elas atraem um maior foco por serem as sedes administrativas, centros do poder regional. Mas sabia que todas têm apelidos carinhosos? Veja como as capitais brasileiras são conhecidas…Foto: Allice Hunter wikimedia commons
Manaus (Capital do Amazonas ) – Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantesFoto: Arne Müseler / wikimedia commons
Porto Velho (Capital de Rondônia) – Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 milFoto: Heitor Carvalho Jorge wikimedia commons
Rio Branco (Capital do Acre) – Apelido: Capital da Natureza. População: 413 milFoto: MTur Destinos wikimedia commons
Boa Vista (Capital de Roraima) – Apelido: BV. População: 419 milFoto: SallesNeto wikimedia commons
Macapá (Capital do Amapá) – Apelido: Macapaba. População: 512 milFoto: Allice Hunter wikimedia commons
Belém (Capital do Pará) – Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhãoFoto: Helderserralva wikimedia commons
Teresina (Capital do PiauÃ) – Apelido: Terehell. PopulaÃ§Ã£o: 868 milFoto: Heitor Carvalho Jorge - wikimedia commons
São Luís (Capital do Maranhão) – Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhãoFoto: Mauricioalexandre55 -wikimedia commons
Fortaleza (Capital do Ceará) – Apelido: Fortal. População: 2,6 milhõesFoto: Deltafrut flickR wikimedia commons
Natal (Capital do Rio Grande do Norte) – Apelido: Noiva do Sol. População: – Apelido: Noiva do Sol. População: 890 milFoto: Carla Salgueiro wikimedia commons
João Pessoa (Capital da Paraíba) – Apelido: Jampa. População: 817 milFoto: Peace FlickR wikimedia commons
Recife (Capital de Pernambuco) – Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhãoFoto: Paulo Camelo wikimedia commons
Maceió (Capital de Alagoas) – Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhãoFoto: Adriano Ribeiro FlickR wikimedia common
Aracaju (Capital do Sergipe) – Apelido: Aju. População: 664 milFoto: Divulgacao TV Brasil
Salvador (Capital da Bahia) – Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhõesFoto: Rosino FlickR
Palmas (Capital do Tocantins) – Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 milFoto: Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons
Goiânia (Capital de Goiás) – Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhãoFoto: Leon Pires Carelli wikimedia commons
Brasília (Capital do Brasil) – Apelido: BSB. População: 3 milhõesFoto: Ana Volpe/Agência Senado wikimedia commons
Cuiabá (Capital de Mato Grosso) – Apelido: Cuiabrasa. População: 618 milFoto: Jeff Belmonte wikimedia commons
Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) – Apelido: Cidade Morena. População: 906 milFoto: Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons
Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) – Apelido: Beagá. População: 2,5 milhõesFoto: Wikimedia Commons/ Gabrielacheloni
São Paulo (Capital de São Paulo) – Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhõesFoto: Octávio Frias de Oliveira wikimedia commons
Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) – Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhõesFoto: Foto: Pnc net wikimedia commons
Vitória (Capital do Espírito Santo) – Apelido: Ilha do Mel. População: 366 milFoto: Misstetei - wikimedia commons
Curitiba (Capital do Paraná) – Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhãoFoto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) – Apelido: Poa. População: 1,5 milhãoFoto: TimBray wikimedia commons
Florianópolis (Capital de Santa Catarina) – Apelido: Ilha da Magia. População: 509 milFoto: Andreia Reis wikimedia commons
