Cataratas e cachoeiras espetaculares espalhadas mundo afora

Hoje, esse monumento natural, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil. Inclusive, lançou um novo passeio, para contemplação do pôr do sol, conforme o FLIPAR mostrou na galeria sobre a história das Cataratas do Iguaçu. Veja a galeria que tem o título “Novo passeio oferece visão do pôr do sol nas Cataratas do Iguaçu”