Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Veja as cidades da América do Sul onde param os cruzeiros marítimos

RF
Redação Flipar
  • <p>Com paisagens que vão de praias tropicais a cidades históricas, os itinerários sul-americanos oferecem aos viajantes experiências únicas, combinando conforto e aventura. Veja cidades que recebem os navios com frequência fora do Brasil As brasileiras estão em outra galeria.</p>

    Com paisagens que vão de praias tropicais a cidades históricas, os itinerários sul-americanos oferecem aos viajantes experiências únicas, combinando conforto e aventura. Veja cidades que recebem os navios com frequência fora do Brasil As brasileiras estão em outra galeria.

     Foto: Imagem de Ross por Pixabay
  • <p>Valparaíso, Chile: Com seu porto movimentado, Valparaíso recebe anualmente cerca de 40 cruzeiros e 100 mil visitantes, sendo uma parada estratégica para cruzeiros que exploram a costa chilena.</p>

    Valparaíso, Chile: Com seu porto movimentado, Valparaíso recebe anualmente cerca de 40 cruzeiros e 100 mil visitantes, sendo uma parada estratégica para cruzeiros que exploram a costa chilena.

     Foto: - Flickr Chris&Steve (cands)
  • <p>Buenos Aires, Argentina: A capital argentina combina charme europeu e cultura latina, sendo uma escala frequente para cruzeiros que navegam pelo Atlântico Sul.</p>

    Buenos Aires, Argentina: A capital argentina combina charme europeu e cultura latina, sendo uma escala frequente para cruzeiros que navegam pelo Atlântico Sul.

     Foto: Reprodução do Instagram @01argentina
  • <p>Montevidéu, Uruguai: Com sua arquitetura histórica e praias urbanas, Montevidéu é uma parada acolhedora para cruzeiros que exploram o Rio da Prata.</p>

    Montevidéu, Uruguai: Com sua arquitetura histórica e praias urbanas, Montevidéu é uma parada acolhedora para cruzeiros que exploram o Rio da Prata.

     Foto: Reprodução do X @emekavoces
  • <p>Cartagena das Índias, Colômbia: Conhecida por sua cidade murada e rica história colonial, Cartagena é uma parada popular para cruzeiros no Caribe sul-americano.</p>

    Cartagena das Índias, Colômbia: Conhecida por sua cidade murada e rica história colonial, Cartagena é uma parada popular para cruzeiros no Caribe sul-americano.

     Foto: Reprodução do X @derlilopeza
  • <p>Lima (Callao), Peru: O porto de Callao serve como porta de entrada para Lima, oferecendo aos passageiros de cruzeiros acesso à rica história e gastronomia peruana.</p>

    Lima (Callao), Peru: O porto de Callao serve como porta de entrada para Lima, oferecendo aos passageiros de cruzeiros acesso à rica história e gastronomia peruana.

     Foto: Divulgação
  • <p>Punta Arenas, Chile: Situada no estreito de Magalhães, Punta Arenas é uma escala para cruzeiros que exploram as paisagens austrais da Patagônia chilena.</p>

    Punta Arenas, Chile: Situada no estreito de Magalhães, Punta Arenas é uma escala para cruzeiros que exploram as paisagens austrais da Patagônia chilena.

     Foto: CARLOS TEIXIDOR CADENAS/Wikimédia Commons
  • <p>Ushuaia, Argentina: Conhecida como a cidade mais austral do mundo, Ushuaia é ponto de partida para cruzeiros com destino à Antártica.</p>

    Ushuaia, Argentina: Conhecida como a cidade mais austral do mundo, Ushuaia é ponto de partida para cruzeiros com destino à Antártica.

     Foto: Divulgação
  • <p>Punta del Este, Uruguai: Conhecida como a “Pérola do Atlântico”, Punta del Este é um dos destinos mais sofisticados da América do Sul, frequentemente incluído nos itinerários de cruzeiros marítimos.</p>

    Punta del Este, Uruguai: Conhecida como a “Pérola do Atlântico”, Punta del Este é um dos destinos mais sofisticados da América do Sul, frequentemente incluído nos itinerários de cruzeiros marítimos.

     Foto: Reprodução do X @emekavoces
  • <p>Guayaquil, Equador: Localizada às margens do rio Guayas, Guayaquil é o principal porto do Equador, recebendo diversos cruzeiros que exploram a costa do Pacífico sul-americano.</p>

    Guayaquil, Equador: Localizada às margens do rio Guayas, Guayaquil é o principal porto do Equador, recebendo diversos cruzeiros que exploram a costa do Pacífico sul-americano.

     Foto: - Flickr Michael
  • <p>Ilo, Peru: Situado no sul do Peru, o Porto de Ilo é uma alternativa crescente para cruzeiros, conectando os viajantes a atrações turísticas da região de Arequipa.</p>

    Ilo, Peru: Situado no sul do Peru, o Porto de Ilo é uma alternativa crescente para cruzeiros, conectando os viajantes a atrações turísticas da região de Arequipa.

     Foto: Divulgação
  • <p>San Antonio, Chile: Localizado na costa central do Chile, San Antonio é um dos portos mais movimentados do país, servindo como ponto de escala para cruzeiros que exploram a região central chilena.</p>

    San Antonio, Chile: Localizado na costa central do Chile, San Antonio é um dos portos mais movimentados do país, servindo como ponto de escala para cruzeiros que exploram a região central chilena.

     Foto: Divulgação
  • <p>Antofagasta, Chile: Situada no norte do Chile, Antofagasta é um porto que recebe cruzeiros que exploram o deserto de Atacama e a costa do Pacífico.</p>

    Antofagasta, Chile: Situada no norte do Chile, Antofagasta é um porto que recebe cruzeiros que exploram o deserto de Atacama e a costa do Pacífico.

     Foto: Reprodução do X @PortalPortuario
  • <p>Buenaventura, Colômbia: Situado na costa do Pacífico colombiano, Buenaventura é o principal porto do país, recebendo cruzeiros que exploram a biodiversidade e cultura da região.</p>

    Buenaventura, Colômbia: Situado na costa do Pacífico colombiano, Buenaventura é o principal porto do país, recebendo cruzeiros que exploram a biodiversidade e cultura da região.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal W Radio Colombia
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay