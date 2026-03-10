Alex Atala escolhe seus pratos preferidos de 10 países diferentes

Atala foi o único brasileiro a participar da série “Chef’s Table”, da Netflix, produção que retrata, em cada episódio, a trajetória de chefs renomados ao redor do mundo. Também participou de outros programas de televisão, tanto como jurado quanto como convidado. Em 2025, integrou o reality gastronômico “Chef de Alto Nível”, exibido pela TV Globo, atuando como mentor e avaliador. Participou ainda do programa “Mesa para Dois”, exibido pelo GNT, ao lado