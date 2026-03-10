Por onde anda Mônica Torres? Atriz é destaque na reprise de “Rainha da Sucata”
-
“Rainha da Sucata” foi originalmente exibida em 1990 e acompanha a história de Maria do Carmo, uma empresária milionária que enriqueceu com ferro-velho e tenta conquistar espaço na alta sociedade paulistana. Ela se apaixona e se casa com Edu, interpretado por Tony Ramos, um aristocrata falido, mas passa a enfrentar as perseguições de Laurinha Figueroa, personagem de Glória Menezes.Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Embora não tenha mantido presença constante em produções inéditas na TV aberta nos últimos anos, a atriz, em 2025, foi destaque em “Beleza Fatal”, primeira novela original brasileira da plataforma HBO Max, depois exibida pela Band, protagonizada por Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli. Na produção, ela deu vida a Ana Argento, mulher de Átila, interpretado por Herson Capri, inicialmente dada como morta.Foto: Divulgação
-
“Beleza Fatal” acompanha a história de Sofia, que busca vingança contra sua prima Lola, interpretada por Camila Pitanga, após a armação que levou à prisão e morte injusta de sua mãe. Acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira, personagem de Giovanna Antonelli, Sofia assume uma nova identidade com o objetivo de destruir Lola.Foto: Divulgação
-
Nascida em 20 de janeiro de 1958, Mônica Torres construiu carreira na televisão, no cinema e no teatro desde o fim da década de 1970. Estreou no cinema em 1979, com o filme “Lerfá Mú”. Em seguida, passou a integrar o elenco da TV Globo, onde participou de diversas produções, entre novelas, séries e programas de humor.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Ao longo da trajetória na emissora, atuou em produções de destaque como “As Três Marias”, “Ti-Ti-Ti”, “Elas por Elas”, “Sol de Verão”, “Quatro por Quatro”, “Salsa e Merengue”, “Mulher”, “Malhação”, “Estrela-Guia”, “Da Cor do Pecado”, “Você Decide”, “A Vida Como Ela É” e “Belíssima”.Foto: Reprodução TV Globo
-
Em 2009, foi para a Record, onde integrou o elenco da série “A Lei e o Crime”, no papel de Tereza, e da novela “Ribeirão do Tempo”, como Célia Santos Fernandes. Em 2012, retornou à TV Globo e participou das novelas “Cheias de Charme”, “Sangue Bom” e “Geração Brasil”.Foto: Reprodução TV Globo
-
Sem contrato fixo com a emissora, passou a realizar trabalhos pontuais. Atuou na série “Psi”, da HBO Brasil, em 2015, e voltou à TV Globo em “A Lei do Amor”, em 2016. Posteriormente, esteve nas novelas bíblicas “Apocalipse” em 2017 e “Gênesis” em 2021, da Record. Depois disso, retornou às novelas apenas em 2025, com “Beleza Fatal”.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Nos últimos anos, a atriz reduziu a presença em produções da TV aberta e passou parte do tempo na Europa. Morou por seis anos em Portugal, onde acompanhou de perto a rotina dos filhos e dividiu a agenda entre o país europeu e compromissos profissionais no Brasil.Foto: Reprodução / Instagram
-
Mônica Torres foi casada com dois atores famosos. O primeiro foi José Wilker, um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira e referência na televisão, no cinema e no teatro. Eles se casaram em 1986 e permaneceram juntos por cerca de dez anos, até a separação, em 1996. Dessa união nasceu Isabel Wilker, nascida em 1985, que seguiu a carreira dos pais e é atriz.Foto: Reprodução / Instagram
-
José Wilker, falecido em 2014, marcou a televisão brasileira com personagens emblemáticos, como o protagonista de “Roque Santeiro”, exibida em 1985 pela TV Globo, e o carismático Giovanni Improtta em “Senhora do Destino”, novela da mesma emissora exibida em 2004.Foto: Youtube/BRUNA LOMBARDI
-
-
Após o término do casamento, Mônica iniciou um relacionamento com Marcello Antony, conhecido por interpretar diversos personagens de destaque na TV Globo entre 1996 e 2014, em novelas como “Terra Nostra”, “Senhora do Destino”, “Passione” e “Belíssima”.Foto: Reprodução Globoplay
-
O casal permaneceu junto de 1997 a 2010 e, nesse período, adotou dois filhos: Stephanie e Francisco. Francisco foi adotado quando tinha 1 ano, após Mônica conhecê-lo durante trabalho voluntário em um orfanato. Dois anos depois, a família cresceu com a adoção de Stephanie, então com 5 anos.Foto: Reprodução / Instagram
-
Sobre a separação de Marcello Antony, Mônica afirmou em entrevistas que o término ocorreu de forma amigável. Segundo a atriz, a decisão foi tomada com maturidade, sempre com foco na estabilidade emocional dos filhos. Ela destacou que ambos mantiveram uma relação respeitosa após o divórcio e que a proximidade entre as residências facilitou a convivência.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Os dois filhos adotivos, porém, se mudaram para Portugal com o pai, onde Marcello Antony também trabalha como corretor de imóveis de alto padrão. Recentemente, o ator tornou pública a história da adoção de Francisco, que nasceu com o vírus HIV devido à condição de saúde da mãe biológica, mas não desenvolveu a doença.Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
-
Mônica e Francisco compartilharam, em dezembro de 2025, um vídeo nas redes sociais que repercutiu amplamente. O jovem retornou ao Brasil para passar as festas de fim de ano com a mãe, e Mônica foi ao aeroporto recebê-lo ao lado da filha, Isabel Wilker. Na ocasião, ela declarou que amava ser mãe dele, e Francisco respondeu que amava ser filho dela.Foto: Reprodução / Instagram