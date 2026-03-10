Por onde anda Mônica Torres? Atriz é destaque na reprise de “Rainha da Sucata”

Mônica Torres foi casada com dois atores famosos. O primeiro foi José Wilker, um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira e referência na televisão, no cinema e no teatro. Eles se casaram em 1986 e permaneceram juntos por cerca de dez anos, até a separação, em 1996. Dessa união nasceu Isabel Wilker, nascida em 1985, que seguiu a carreira dos pais e é atriz.