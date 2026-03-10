Alex Escobar anuncia afastamento da TV Globo para realizar cirurgia nas cordas vocais
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista contou que convive com pólipos nas cordas vocais desde o fim do ano passado. Segundo ele, a condição exigiu cuidados especiais para que pudesse cumprir compromissos profissionais no início do ano com a Globo, especialmente durante a cobertura do Carnaval.
“Eu estou desde o final do ano passado numa luta com pólipos nas cordas vocais. Para trabalhar no Carnaval, tive que contar com o apoio precioso da Débora, nossa fonoaudióloga da Globo, que conseguiu colocar minha voz no lugar. Fiz três madrugadas bem, mas eu preciso operar”, comentou.
Além disso, o procedimento precisou ser adiado após o apresentador contrair uma gripe, o que obrigou a mudança nos planos médicos. Enquanto aguarda uma nova data para a cirurgia, Escobar permanecerá afastado das atividades. “Assim que eu conseguir resolver essa questão, estarei de volta”, disse.
Nascido em 15 de outubro de 1974, no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, Alex Escobar se tornou um rosto conhecido do público da televisão ao longo das últimas duas décadas, especialmente por seu trabalho em programas esportivos da TV Globo.
Antes de alcançar notoriedade na mídia, ele trilhou caminhos profissionais bastante distintos e chegou a trabalhar como comissário de voo entre 1996 e 2000.
Torcedor do tradicional America, Escobar iniciou sua carreira na comunicação pelo rádio, atuando como locutor. Seu primeiro grande destaque nesse meio foi como apresentador do programa Rock Bola, da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro.
Em 2003, ingressou na televisão ao compor a equipe do canal SporTV, onde atuou como comentarista e participou de diferentes atrações da emissora, entre elas o programa “Tá na Área”. O trabalho no canal esportivo marcou sua transição definitiva para o jornalismo televisivo e ampliou sua visibilidade nacional.
A chegada à TV Globo ocorreu em 2008, quando passou a apresentar o noticiário esportivo do “Bom Dia Brasil”. Antes disso, também havia colaborado com comentários esportivos no “Bom Dia Rio”.
Pouco tempo depois, em 2009, passou a integrar a equipe do “Globo Esporte”, inicialmente substituindo a apresentadora Glenda Kozlowski em algumas edições.
Com o tempo, acabou assumindo o comando da versão carioca do programa, que se tornou um dos espaços mais associados ao seu nome na televisão.
Durante a Copa do Mundo de 2010, Escobar protagonizou um episódio que ganhou repercussão nacional. Em uma coletiva de imprensa da Seleção Brasileira, então comandada pelo técnico Dunga, o treinador reagiu de forma irritada ao perceber o jornalista conversando ao celular. O momento acabou sendo captado pelos microfones e divulgado amplamente, gerando debates e manifestações de torcedores nas redes sociais.
Ao longo da carreira, o jornalista também diversificou suas atividades dentro da televisão. Desde 2013, passou a integrar a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, atuando ao lado da jornalista Mariana Gross na cobertura da Série A do Carnaval.
No ano seguinte, experimentou outra função no jornalismo esportivo ao estrear como narrador de futebol, iniciando essa atividade em uma partida entre Flamengo e Bangu, no Maracanã. pelo Campeonato Carioca de 2014. Escobar seguiu realizando algumas transmissões até 2017, incluindo sete jogos da Copa do Mundo realizada no Brasil, em 2014.
Em 2015, deixou temporariamente a apresentação do “Globo Esporte”e no Rio de Janeiro para comandar o “Esporte Espetacular”, substituindo Ivan Moré. A mudança durou pouco mais de um ano. Em 2016, retornou à apresentação do programa local.
A partir de 2017, assumiu também o comando da transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, substituindo o narrador Luís Roberto. No mesmo ano, participou da primeira temporada do reality musical “Popstar”, exibido pela TV Globo, experiência que marcou sua incursão no entretenimento televisivo.
Entre novembro de 2021 e março de 2025, Escobar ganhou uma nova função de destaque na emissora ao ser escolhido para apresentar o quadro esportivo “Gols do Fantástico” no lugar de Tadeu Schmidt, que passou a comandar o Big Brother Brasil.
Alex Escobar é casado com a jornalista Thamine Leta, com quem tem dois filhos, Francisco e José. Ele também é pai de Mariana e Pedro, de um relacionamento anterior.
