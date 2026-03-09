Casbás: conheça essas cidadelas fortificadas que têm memórias milenares

Visitar um casbá é mais do que turismo: é um encontro com a alma do Norte da África. Essas cidadelas guardam histórias, saberes e emoções que transcendem gerações. Ao partir, o viajante leva consigo mais do que fotos — leva inspiração e respeito. Os casbás continuam de pé, como guardiões silenciosos de um legado eterno.