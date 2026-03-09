Todos vêm do porco, mas não são iguais: veja as diferenças entre o bacon, a pancetta e o guanciale
Os três são muito usados na culinária de diferentes países, especialmente na Europa e na América do Norte. Veja as diferenças básicas entre esses alimentos!Foto: Divulgação/Freepik/Unsplash
Bacon: É provavelmente o mais difundido e utilizado no mundo. Ele é feito a partir da barriga do porco, a mesma região que produz o chamado “toucinho”.
O grande diferencial do bacon em relação aos outros dois é que ele passa por um processo de cura, em muitos casos com sal, açúcar e especiarias.Foto: Pexels/Nicolas Postiglioni
Depois disso, o bacon costuma ser defumado, o que lhe dá um aroma característico e sabor intenso. Em geral ele é vendido cru, em fatias, e precisa ser frito ou assado antes de ser consumido.Foto: Pexels/Alex Pelsh
É muito popular em países como os Estados Unidos e aparece em pratos como sanduíches, ovos com bacon, hambúrgueres, saladas e massas.Foto: Fidel Fernando/Unsplash
Pancetta: É um produto tradicional da culinária italiana. Assim como o bacon, ela também vem da barriga do porco, mas a principal diferença está no método de preparo.
A pancetta normalmente é curada com sal, pimenta, ervas e especiarias, mas não é defumada, o que preserva um sabor de carne suína mais puro e delicado.Foto: Reprodução/Freepik
stesa, que é a peça esticada e geralmente usada para fritar em cubos, e a arrotolata, que é enrolada como um rocambole e servida em fatias finas como um antepasto.
A pancetta é ideal para pratos nos quais se busca a gordura e o sal sem mascarar os outros ingredientes da receita. Na cozinha italiana, é usada para dar sabor a molhos, sopas e massas.Foto: Freepik/chandlervid85
Guanciale: É o mais específico e valorizado entre os três, sendo o ingrediente autêntico de algumas das receitas mais clássicas da culinária italiana.
É feito a partir de um corte diferente: a bochecha ou papada do porco. Essas partes costumam ter uma proporção de gordura muito maior e uma textura mais firme e amanteigada do que a carne da barriga.Foto: Divulgac?a?o
O guanciale também passa por cura com sal e especiarias, mas geralmente não é defumado. O resultado é um produto mais aromático, com gordura que derrete facilmente quando aquecida.Foto: Reprodução
Spaghetti alla Carbonara e Pasta all’Amatriciana, onde sua gordura ajuda a formar o molho.
Em resumo, as diferenças principais entre os três estão no corte do porco e no método de preparo. Essas diferenças influenciam diretamente o aroma, a textura e o papel de cada um na cozinha.Foto: David Trinks/Unsplash
Enquanto o bacon é muito usado frito como acompanhamento, pancetta e guanciale aparecem mais frequentemente como ingredientes de base em pratos tradicionais da culinária italiana.Foto: Aga_Ba/Pixabay