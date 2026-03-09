Prós e contras da Inteligência Artificial na formação educacional
Os defensores da Inteligência Artificial (também conhecida como AI ou IA) dizem que esse recurso colabora para a personalização do ensino, favorecendo o aprendizado dos estudantes.Foto: Gerd Altmann por Pixabay
As plataformas de aprendizagem adaptativa, por exemplo, coletam dados do usuário para adequar o conteúdo ao ritmo e nível de proficiência, criando uma jornada de aprendizagem única.Foto: Gerd Altmann por Pixabay
Há quem defenda que a IA generativa facilite o processo de pesquisa dos estudantes. O que antes exigia uma visita demorada à biblioteca e depois uma leitura de minutos em alguns sites da Internet, hoje pode ser resolvido em poucos segundos depois de uma pergunta ao ChatGPT.Foto: Divulgação Open AI
Além disso, a IA possibilita a oportunidade de aprender em qualquer lugar e a qualquer momento. Os novos sistemas de tradução produzem resultados mais precisos, dando acesso a literaturas estrangeiras e a comunicação em tempo real com estudantes e profissionais de outros países.Foto: Imagem Grátis de SpaceX-Imagery por Pixabay
Empresas afirmam que estão se beneficiando da IA. A plataforma de ensino Open English, por exemplo, lançou a Jenny, assistente com Inteligência Artificial para auxílio aos alunos, tirando dúvidas sobre o idioma e complementando a função do professor real.Foto:
“O papel da IA na educação não é o de uma substituição, mas de capacitação. Os professores podem acessar recursos e insights que atendam ao estilo de aprendizagem único de cada aluno”, explica Andrés Moreno, CEO e fundador da Open English.Foto:
O processo de avaliação escolar também pode recorrer à I.A. As plataformas escolares coletam dados de aprendizagem dos estudantes por meio de atividades, leituras e testes online. O sistema dispensa a correção manual e gera relatório de resultados para os professores e gestores da escola.Foto: sujin soman/Pixabay
Por outro lado, há também aspectos negativos que costumam ser debatidos. A dependência excessiva de tecnologias de IA pode desencorajar a criatividade e a resolução de problemas.Foto: Pixabay
Há quem alerte que os alunos podem se tornar muito dependentes das respostas automáticas, em vez de desenvolver suas habilidades cognitivas. Daí a importância do equilibrio.Foto: hippopx.com / Creative Commons
Além disso, as ferramentas de pesquisa alimentadas por IA geram textos baseados em bancos de dados. Elas são treinadas para emitir respostas verossímeis, que reúnam elementos frequentemente citados por diversas fontes. Porém, nem sempre essas informações são verdadeiras.Foto: Freepik
O próprio ChatGPT, em sua tela inicial, alerta: “Cheque seus fatos. Embora tenhamos garantias, o ChatGPT pode fornecer informações imprecisas”.Foto: Divulgação/Open AI
Já os geradores de imagem facilitam a propagação de imagens falsas, como a que viralizou recentemente, mostrando o presidente americano Donald Trump sendo perseguido por policiais.Foto: reprodução redes sociais
Além disso, o uso intensivo da Inteligência Artificial pode levar a uma aprendizagem mecânica, marcada por repetições e reprodução de textos, sem reflexão aprofundada sobre o assunto.Foto: Pixabay
Esses tipo de aprendizado também cria um abismo entre quem tem recursos para acessar a tecnologia e os grupos desfavorecidos que possuem menos aparelhos e estão menos conectados à internet.Foto: Marcelo Casal - Agência Brasil
O fato é que a Inteligência Artificial veio para ficar. Então os debates são necessários para que haja um equilíbrio no uso da ferramenta de modo a aproveitar apenas os aspectos positivos, com olhar atento para evitar exageros e falhas.Foto: Gerd Altmann por Pixabay