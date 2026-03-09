Assine
Apneia do sono: entenda o risco desse problema e como resolver

    Existem três formas principais de apneia do sono. A mais comum é a obstrutiva, causada pelo relaxamento dos músculos da garganta. A central envolve falhas no sinal do cérebro para respirar. Já a mista combina os dois mecanismos.

     Foto: Sammy Williams/Unsplash
    Ronco alto, pausas respiratórias, engasgos noturnos e sonolência diurna são os sinais mais frequentes. Em muitos casos, é o parceiro de cama quem nota os episódios primeiro.

     Foto: Freepik
    A polissonografia é o exame de referência para identificar o distúrbio. Realizada em laboratórios do sono, ela mede respiração, batimentos cardíacos e atividade cerebral durante a noite.

     Foto: Parentingupstream por Pixabay
    Fatores como obesidade, idade avançada, uso de álcool e histórico familiar aumentam as chances de desenvolver o problema. Homens estão entre os mais afetados, mas mulheres também podem apresentar o distúrbio, sobretudo após a menopausa.

     Foto: freepik
    A apneia também pode afetar crianças. No público infantil, costuma estar associada ao aumento das amígdalas e adenoides, o que gera dificuldades de aprendizado e atraso no crescimento.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    As consequências vão muito além do ronco. Pesquisas relacionam a apneia não tratada a hipertensão, arritmias, infarto e acidente vascular cerebral. A saúde cardiovascular é uma das mais comprometidas.

     Foto: Tumisu por Pixabay
    Estudos recentes investigam a ligação entre apneia e declínio cognitivo. Há indícios de que a baixa oxigenação noturna prejudica a memória e a atenção, o que pode acelerar quadros de demência em longo prazo.

     Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
    Entre os tratamentos disponíveis, o CPAP se destaca. O aparelho envia fluxo contínuo de ar e mantém as vias aéreas abertas. Hoje, versões mais modernas e silenciosas ajudam a melhorar a adesão.

     Foto: Freepik
    Mudanças de hábitos também fazem diferença. Perder peso, evitar álcool antes de dormir e adotar a posição lateral ajudam em casos leves e complementam outros tratamentos.

     Foto: Freepik/benzoix
    Cirurgias são indicadas em situações específicas, como desvio de septo ou excesso de tecido na garganta. Apesar disso, continuam sendo alternativas restritas.

     Foto: Sasin Tipchai/Pixabay
    A estimativa de especialistas é de que milhões de pessoas convivam com o distúrbio sem saber. O desconhecimento e a falta de diagnóstico ainda são grandes obstáculos.

     Foto: Imagem Pixabay
    Por isso, médicos alertam: prestar atenção nos sinais é essencial. O tratamento precoce melhora a qualidade de vida, protege o coração e evita complicações graves.

     Foto: Imagem Freepik
