Excesso de gases: causas comuns e o que fazer para reduzir
-
A sensação de inchaço abdominal é um dos sintomas mais frequentes associados aos gases.Foto: Imagem Freepik
Ela pode surgir após refeições e gerar dor, pressão e sensação de estômago estufado.
-
Em alguns casos, o desconforto pode ser intenso e interferir na rotina e no sono.Foto: Imagem Freepik
Isso afeta a qualidade de vida e pode levar à irritabilidade e falta de concentração.
-
Embora geralmente não seja grave, o excesso de gases pode indicar desequilíbrios digestivos.Foto: Imagem Freepik
Problemas como intolerâncias alimentares e má digestão merecem atenção e investigação.
-
Quando persistente, o quadro pode estar ligado à síndrome do intestino irritável.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
Também pode acompanhar gastrite, constipação e alterações na microbiota intestinal.
-
-
A alimentação é uma das principais causas da formação excessiva de gases.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
Certos alimentos fermentam no intestino e liberam gases durante a digestão.
-
Feijão, brócolis, repolho e bebidas gaseificadas são exemplos comuns.Foto: Reprodução do Instagram
Consumo rápido de alimentos e falar enquanto mastiga também favorecem o problema.
-
Engolir ar em excesso, hábito conhecido como aerofagia, contribui para o desconforto.Foto: Imagem Freepik
Mascar chiclete e beber com canudo podem intensificar esse processo.
-
-
O estresse e a ansiedade também afetam o funcionamento do sistema digestivo.Foto: Imagem de Graphix Made por Pixabay
Em momentos de tensão, o intestino pode produzir mais gases e causar dor.
-
Entre as consequências estão distensão abdominal, cólicas e sensação de peso.Foto: Reprodução do Youtube Canal motivationaldoc
Em situações extremas, pode haver dificuldade para se alimentar adequadamente.
-
Para evitar o problema, é importante mastigar devagar e manter horários regulares.Foto: Imagem Freepik
Beber água ao longo do dia auxilia o funcionamento adequado do intestino.
-
-
Alimentos ricos em fibras solúveis ajudam a equilibrar a flora intestinal. Aveia, frutas e legumes contribuem para uma digestão mais eficiente.Foto: Reprodução do Youtube Canal Med Today
-
Chás como erva-doce, hortelã e gengibre podem reduzir a formação de gases.Foto: Reprodução de Instagram
Eles auxiliam na digestão e proporcionam sensação de alívio abdominal.
-
Medidas simples no cotidiano fazem grande diferença na prevenção do desconforto.Foto: Imagem Freepik
Adotar hábitos alimentares equilibrados e observar o próprio corpo é essencial.
-