Hábitos curiosos de etiqueta em diferentes países

Redação Flipar
    A globalização também tem papel importante nesse processo, promovendo uma troca internacional de práticas, ainda que cada país preserve suas particularidades.

     Foto: Priscilla Du Preez ????????/Unsplash
    “O que já foi obrigatório no século 19, por exemplo, hoje pode soar irrelevante”, explica a consultora de etiqueta e hospitalidade, Luciane Segarra.

     Foto: Bruno/Pixabay
    Baseado na plataforma de gastronomia TasteAltas, confira a seguir uma lista com hábitos curiosos de 15 países quando o assunto é etiqueta!

     Foto: Comida, talheres, mesa, etiqueta - Freepik
    Alemanha: Servir batatas amassadas na Alemanha — em vez de cortadas — não é falta de educação, mas sim um sinal de respeito.

     Foto: Peter Schad/Unsplash
    Coreia do Sul: Se alguém servir um chá, um café ou um prato de uma pessoa mais velha, receber segurando com as duas mãos simboliza respeito.

    Foto: ??? ORIENTO/Unsplash
    Itália: Se alguém te oferecer um cafezinho após a refeição na Itália, não peça um capuccino pois a bebida só é considerada conveniente no café da manhã.

     Foto: Matt Hoffman/Unsplash
    Japão: Ao contrário do Brasil, tomar sopa ou comer macarrão fazendo barulho no Japão é considerado um sinal de que se está apreciando a comida.

     Foto: Freepik
    Estados Unidos: Durante as refeições, é habitual que garfo e faca troquem de mão conforme o uso. Entre uma garfada e outra, os talheres podem ser descansados no prato ou sobre o guardanapo.

     Foto: Farhad Ibrahimzade/Unsplash
    Índia: O hábito de comer com as mãos é considerado comum na Índia, mas atenção: por estar ligada a outros rituais, a mão esquerda não deve tocar os alimentos.

     Foto: Ashwini Chaudhary(Monty)/Unsplash
    Portugal: Em terras portuguesas, solicitar temperos adicionais pode ser visto como um sinal de insatisfação com o prato.

     Foto: micheile henderson/Unsplash
    Cazaquistão: Mesmo fora do horário das refeições, é comum oferecer chá e pão aos visitantes, já que o pão é considerado um alimento sagrado e símbolo de hospitalidade.

     Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
    China: O hábito de “raspar o prato” na China pode ser mal visto. O ideal é deixar um pouquinho de comida para sinalizar que você foi bem servido.

     Foto: Alex Stone/Unsplash
    Chile: Não estranhe se hambúrgueres ou mesmo lanches mais simples vierem acompanhados de garfo e faca no Chile.

    Foto: You Le/Unsplash
    França: Sabe aquele pãozinho para beliscar antes do prato principal? Na França ele não é só uma entradinha e serve para acompanhar a refeição.

     Foto: Pexels/cottonbro studio
    Líbia: Assim como na Índia, comer com as mãos na Líbia é um gesto comum. Outra tradição é molhar os dedos em água aromatizada em um ritual de pureza.

    Foto: Freepik/jcomp
    Inglaterra: No Reino Unido, onde o chá é uma tradição cultural, a etiqueta à mesa é levada a sério. Mexer a bebida sem fazer barulho e – no caso das comidas – deixar o garfo com os dentes para baixo são sinais de educação.

    Foto: Lisa/Pexels
    Quênia: Os quenianos não costumam comer e beber ao mesmo tempo, algo bem comum no Brasil, por exemplo.

    Foto: stockking/Freepik
    No Brasil, a etiqueta à mesa combina influências europeias, principalmente portuguesas e francesas, com costumes próprios marcados pela hospitalidade e informalidade.

    Foto: Oleksandr Pidvalnyi/Pixabay
    O uso de faca e garfo é comum em ocasiões formais, e conversar durante as refeições é considerado natural.

     Foto: Freepik/Drazen Zigic
