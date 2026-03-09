Assine
overlay
Início Galeria
Animais

População de emas cresce descontroladamente em cidade da Alemanha

RF
Redação Flipar
  • <p>Plantações de beterrabas e áreas jovens da planta colza são os principais alvos das emas.</p>

    Plantações de beterrabas e áreas jovens da planta colza são os principais alvos das emas.

     Foto: Wikimedia Commons/Iifar
  • <p>As emas são aves grandes e não voadoras nativas da América do Sul, especialmente comuns no Brasil, Argentina e Uruguai.</p>

    As emas são aves grandes e não voadoras nativas da América do Sul, especialmente comuns no Brasil, Argentina e Uruguai.

     Foto: ?? ?/Pixabay
  • <p>Podem atingir até 1,70 metro de altura e pesar mais de 30 quilos, sendo conhecidas pelo pescoço longo, pernas fortes e plumagem acinzentada.</p>

    Podem atingir até 1,70 metro de altura e pesar mais de 30 quilos, sendo conhecidas pelo pescoço longo, pernas fortes e plumagem acinzentada.

     Foto: © Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay