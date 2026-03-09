Assine
Setenil de las Bodegas: a cidade sob rochas gigantes

RF
Redação Flipar
  Conhecida por suas casas construídas sob enormes formações rochosas, a cidade parece ter sido esculpida simultaneamente pela natureza e pelas mãos humanas.

    Conhecida por suas casas construídas sob enormes formações rochosas, a cidade parece ter sido esculpida simultaneamente pela natureza e pelas mãos humanas.

    Foto: - Reprodução do Flickr CARLOS MARIN
  A origem da cidade remonta à época medieval, quando as formações rochosas serviam como abrigo natural e proteção estratégica contra invasores. Durante o período de domínio muçulmano na Península Ibérica, Setenil assumiu importância militar, tornando-se um ponto fortificado difícil de conquistar.

    A origem da cidade remonta à época medieval, quando as formações rochosas serviam como abrigo natural e proteção estratégica contra invasores. Durante o período de domínio muçulmano na Península Ibérica, Setenil assumiu importância militar, tornando-se um ponto fortificado difícil de conquistar.

    Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
  O que mais chama atenção em Setenil de las Bodegas é a forma como suas construções se integram de maneira orgânica ao ambiente.

    O que mais chama atenção em Setenil de las Bodegas é a forma como suas construções se integram de maneira orgânica ao ambiente.

    Foto: MauroMarinelli /Wikimédia Commons
  Em vez de moldar a paisagem para erguer casas, foi a arquitetura que se adaptou às cavernas e às saliências naturais do paredão. Muitas residências possuem apenas uma parede frontal visível, pois o restante se prolonga para dentro da rocha, aproveitando sua estabilidade térmica.

    Em vez de moldar a paisagem para erguer casas, foi a arquitetura que se adaptou às cavernas e às saliências naturais do paredão. Muitas residências possuem apenas uma parede frontal visível, pois o restante se prolonga para dentro da rocha, aproveitando sua estabilidade térmica.

    Foto: Falconaumanni /Wikimédia Commons
  No verão, as casas permanecem frescas sob a sombra maciça das formações, enquanto, no inverno, mantêm calor de forma natural. É um mecanismo de climatização que existe muito antes de qualquer tecnologia moderna.

    No verão, as casas permanecem frescas sob a sombra maciça das formações, enquanto, no inverno, mantêm calor de forma natural. É um mecanismo de climatização que existe muito antes de qualquer tecnologia moderna.

     Foto: Imagem de Waldo Miguez por Pixabay
  As ruas Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra são dois dos pontos mais emblemáticos da cidade, onde o visitante encontra a imagem que tornou Setenil famosa: lajes rochosas gigantescas que funcionam como teto para bares, restaurantes e moradias.

    As ruas Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra são dois dos pontos mais emblemáticos da cidade, onde o visitante encontra a imagem que tornou Setenil famosa: lajes rochosas gigantescas que funcionam como teto para bares, restaurantes e moradias.

    Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  A paisagem, combinada ao burburinho de mesas ao ar livre e fachadas brancas típicas da Andaluzia, transforma o local em um cenário vivo, quase cinematográfico.

    A paisagem, combinada ao burburinho de mesas ao ar livre e fachadas brancas típicas da Andaluzia, transforma o local em um cenário vivo, quase cinematográfico.

     Foto: elpanteradejerez /Wikimédia Commons
  As igrejas de Nossa Senhora da Encarnação e San Sebastián, construídas após a reconquista cristã, preservam elementos góticos e muçulmanos que testemunham a convivência de diferentes culturas ao longo dos séculos.

    As igrejas de Nossa Senhora da Encarnação e San Sebastián, construídas após a reconquista cristã, preservam elementos góticos e muçulmanos que testemunham a convivência de diferentes culturas ao longo dos séculos.

    Foto: Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
  As pequenas ruas e escadarias do centro histórico ainda conservam traços da Espanha tradicional, com casas revestidas de cal, varandas floridas e uma atmosfera que mistura tranquilidade e identidade local.

    As pequenas ruas e escadarias do centro histórico ainda conservam traços da Espanha tradicional, com casas revestidas de cal, varandas floridas e uma atmosfera que mistura tranquilidade e identidade local.

     Foto: Reprodução do Flickr Jorge Cardim
  A natureza também desempenha papel fundamental no encanto da cidade. Os arredores de Setenil são marcados por colinas, trilhas rurais, olivais e plantações que revelam o típico cenário andaluz.

    A natureza também desempenha papel fundamental no encanto da cidade. Os arredores de Setenil são marcados por colinas, trilhas rurais, olivais e plantações que revelam o típico cenário andaluz.

    Foto: Reprodução do Flickr Chani_Luc
  A região é popular entre caminhantes e ciclistas que buscam rotas menos exploradas, conectando o município a vilarejos brancos vizinhos, como Ronda e Olvera.

    A região é popular entre caminhantes e ciclistas que buscam rotas menos exploradas, conectando o município a vilarejos brancos vizinhos, como Ronda e Olvera.

    Foto: Reprodução do Flickr Miguel Herrera
  A gastronomia local complementa a experiência, com destaque para produtos como azeites artesanais, embutidos, queijos e vinhos regionais, além dos tradicionais doces andaluzes.

    A gastronomia local complementa a experiência, com destaque para produtos como azeites artesanais, embutidos, queijos e vinhos regionais, além dos tradicionais doces andaluzes.

     Foto: Reprodução do Flickr Pep.1984
  Nos últimos anos, Setenil de las Bodegas ganhou atenção global nas redes sociais e em plataformas de turismo, tornando-se destino obrigatório para viajantes fascinados por lugares incomuns.

    Nos últimos anos, Setenil de las Bodegas ganhou atenção global nas redes sociais e em plataformas de turismo, tornando-se destino obrigatório para viajantes fascinados por lugares incomuns.

    Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  Apesar do aumento do movimento turístico, a cidade ainda preserva hábitos locais, ritmo tranquilo e um forte senso de comunidade. Essa combinação de autenticidade e paisagens extraordinárias ajuda a explicar por que Setenil é considerada uma das "cidades mais curiosas da Espanha".

    Apesar do aumento do movimento turístico, a cidade ainda preserva hábitos locais, ritmo tranquilo e um forte senso de comunidade. Essa combinação de autenticidade e paisagens extraordinárias ajuda a explicar por que Setenil é considerada uma das “cidades mais curiosas da Espanha”.

     Foto: Reprodução do Instagram @karinazpt
  Com sua arquitetura singular, história rica e integração perfeita entre natureza e vida urbana, Setenil de las Bodegas representa uma joia rara na Andaluzia.

    Com sua arquitetura singular, história rica e integração perfeita entre natureza e vida urbana, Setenil de las Bodegas representa uma joia rara na Andaluzia.

    Foto: - Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
  Em meio a formações rochosas milenares e casas que se encaixam harmoniosamente na paisagem, Setenil reafirma o valor da criatividade humana e da capacidade de convivência com a natureza.

    Em meio a formações rochosas milenares e casas que se encaixam harmoniosamente na paisagem, Setenil reafirma o valor da criatividade humana e da capacidade de convivência com a natureza.

     Foto: Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
