Taça romana de 16 séculos impressiona por mudar de cor

  • <p>Chamada de Taça de Licurgo, o cálice romano do século IV apresenta propriedades ópticas únicas e provavelmente foi usado para ocasiões especiais. </p>

    Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • <p>O cálice é decorado com uma cena mitológica, retratando o rei Licurgo da Trácia coberto por videiras.</p>

     Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • <p>Reza a lenda que a divindade ficou nessa situação depois de cometer atos malignos contra o deus grego do vinho, Dionísio. </p>

    Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • <p>No entanto, o que mais intriga não é a temática mitológica, mas sim sua capacidade de “mudar de cor”: quando iluminado pela frente, apresenta um tom verde-jade, enquanto com luz traseira exibe um vermelho-sangue.</p>

     Foto: montagem/British Museum Collection/Wikimedia Commons
  • <p>O cálice, adquirido pelo Museu Britânico na década de 1950, permaneceu um mistério até 1990, quando fragmentos foram analisados sob um microscópio por pesquisadores na Inglaterra. </p>

    Foto: wikimedia commons Vassil
  • <p>Eles descobriram que o vidro continha partículas nanométricas de metais, como prata e ouro, que explicavam o efeito óptico único.</p>

     Foto: wikimedia commons Johnbod
  • <p>As partículas moídas em tamanhos de 50 nanômetros eram menores que um milésimo de um grão de sal!</p>

     Foto: Bruno por Pixabay
  • <p>Essa mistura de metais faz os elétrons das partículas vibrarem, alterando a cor conforme a posição do observador. </p>

    Foto: Milada Vigerova Unsplash
  • <p>Em entrevista à a revista Smithsonian, o engenheiro Gang Logan Liu, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, afirmou que “os romanos sabiam como fazer e usar nanopartículas para belas artes”.</p>

     Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • <p>Embora o engenheiro não tenha tido acesso direto à Taça de Licurgo, ele sugeriu que o fluido dentro do cálice poderia influenciar o comportamento dos elétrons das nanopartículas, alterando sua cor.</p>

     Foto: wikimedia commons Johnbod
  • <p>O processo seria semelhante ao método de detecção dos testes caseiros de gravidez feitos hoje em dia, por exemplo.</p>

     Foto: Julia Fiedler - pixabay
  • <p>Para testar essa hipótese, sua equipe criou placas de plástico com nanopartículas de ouro e prata, imitando a composição do cálice.</p>

     Foto: wikimedia commons Chappsnet
  • <p>Ao adicionar diferentes líquidos, como água, óleo, e soluções de açúcar ou sal, observaram mudanças de cor: água gerava tons verde-claros, enquanto óleo produzia vermelho. </p>

    Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • <p>Esses experimentos confirmam que os romanos, mesmo sem o conhecimento atual, eram capazes de criar objetos nanotecnológicos avançados. </p>

    Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • <p>Compreender melhor essas técnicas pode inspirar novas aplicações, como dispositivos para detecção de patógenos na urina ou na saliva, além de poder impedir o transporte de líquidos perigosos em aviões.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>A nanotecnologia é definida como a manipulação de matéria em escala atômica e molecular, com dimensões que variam entre 1 e 100 nanômetros.</p>

     Foto: KKOLOSOY Pixabay
  Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro, o que destaca o quão pequena é essa escala.

    Foto: freepik
  • <p>Embora seja um campo que se desenvolveu muito nas últimas décadas, essa é uma prova de que vestígios de aplicações nanotecnológicas podem ser encontrados até mesmo em civilizações antigas, como a romana.</p>

     Foto: reprodução/youtube
