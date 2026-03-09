Taça romana de 16 séculos impressiona por mudar de cor
Chamada de Taça de Licurgo, o cálice romano do século IV apresenta propriedades ópticas únicas e provavelmente foi usado para ocasiões especiais.Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
O cálice é decorado com uma cena mitológica, retratando o rei Licurgo da Trácia coberto por videiras.Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
Reza a lenda que a divindade ficou nessa situação depois de cometer atos malignos contra o deus grego do vinho, Dionísio.Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
No entanto, o que mais intriga não é a temática mitológica, mas sim sua capacidade de “mudar de cor”: quando iluminado pela frente, apresenta um tom verde-jade, enquanto com luz traseira exibe um vermelho-sangue.Foto: montagem/British Museum Collection/Wikimedia Commons
O cálice, adquirido pelo Museu Britânico na década de 1950, permaneceu um mistério até 1990, quando fragmentos foram analisados sob um microscópio por pesquisadores na Inglaterra.Foto: wikimedia commons Vassil
Eles descobriram que o vidro continha partículas nanométricas de metais, como prata e ouro, que explicavam o efeito óptico único.Foto: wikimedia commons Johnbod
As partículas moídas em tamanhos de 50 nanômetros eram menores que um milésimo de um grão de sal!Foto: Bruno por Pixabay
Essa mistura de metais faz os elétrons das partículas vibrarem, alterando a cor conforme a posição do observador.Foto: Milada Vigerova Unsplash
Em entrevista à a revista Smithsonian, o engenheiro Gang Logan Liu, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, afirmou que “os romanos sabiam como fazer e usar nanopartículas para belas artes”.Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
Embora o engenheiro não tenha tido acesso direto à Taça de Licurgo, ele sugeriu que o fluido dentro do cálice poderia influenciar o comportamento dos elétrons das nanopartículas, alterando sua cor.Foto: wikimedia commons Johnbod
O processo seria semelhante ao método de detecção dos testes caseiros de gravidez feitos hoje em dia, por exemplo.Foto: Julia Fiedler - pixabay
Para testar essa hipótese, sua equipe criou placas de plástico com nanopartículas de ouro e prata, imitando a composição do cálice.Foto: wikimedia commons Chappsnet
Ao adicionar diferentes líquidos, como água, óleo, e soluções de açúcar ou sal, observaram mudanças de cor: água gerava tons verde-claros, enquanto óleo produzia vermelho.Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
Esses experimentos confirmam que os romanos, mesmo sem o conhecimento atual, eram capazes de criar objetos nanotecnológicos avançados.Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
Compreender melhor essas técnicas pode inspirar novas aplicações, como dispositivos para detecção de patógenos na urina ou na saliva, além de poder impedir o transporte de líquidos perigosos em aviões.Foto: Pixabay
A nanotecnologia é definida como a manipulação de matéria em escala atômica e molecular, com dimensões que variam entre 1 e 100 nanômetros.Foto: KKOLOSOY Pixabay
Embora seja um campo que se desenvolveu muito nas últimas décadas, essa é uma prova de que vestígios de aplicações nanotecnológicas podem ser encontrados até mesmo em civilizações antigas, como a romana.Foto: reprodução/youtube