Benefícios e riscos da Aromaterapia
Os óleos essenciais utilizados na aromaterapia também podem ser aplicados diretamente sobre a pele ou adicionados em hidratantes ou loções.Foto: Imagem de Eva Michálková por Pixabay
A prática da aromaterapia é tradicional em vários países em diferentes continentes. Entre eles, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Austrália. No Brasil, este tipo de terapia não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, pois não existem comprovações científicas da sua eficácia.Foto: Imagem de Monika por Pixabay
No entanto, é oferecido pelo SUS, como parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).Foto: Imagem de lucianafratelli por Pixabay
É importante ressaltar que a aromaterapia não substitui o tratamento com remédios. É necessário que haja conhecimento prévio do médico que acompanha o paciente.Foto: Chokniti Khongchum - pixabay
A aromaterapia auxilia no tratamento de diversas condições de saúde, como ansiedade, depressão, estresse, agitação, irritabilidade, cansaço físico ou mental.Foto: Imagem de Mareefe por Pixabay
Além dessas, também auxilia no reumatismo, infecções na pele, diminuição da libido, cólica menstrual, má digestão, náuseas e tonturas.Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Além disso, a aromaterapia pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e aliviar sintomas de tosse, nariz entupido ou escorrendo causados por gripes, resfriados, dor de garganta, sinusite, asma ou bronquite.Foto: Imagem de Mareefe por Pixabay
A aromaterapia também pode ajudar a atenuar os efeitos colaterais da quimioterapia para o tratamento do câncer ou fazer parte dos cuidados paliativos.Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
O uso da aromaterapia deve ser feito apenas como complemento do tratamento médico convencional e deve ter orientação de um profissional especialista em plantas medicinais.Foto: Imagem de uluer servet yüce por Pixabay
Os óleos essenciais são feitos de produtos natural, como alecrim, lavanda, bergamota, eucalipto, limão, cravo e erva-doce.Foto: Imagem de mitchf1 por Pixabay
A principal e mais benéfica forma de utilizar os óleos essenciais é a inalação, pois permite que as moléculas cheguem facilmente no sistema límbico do cérebro, criando alterações no funcionamento do corpo, que o tornam capaz de auxiliar na recuperação.Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
No entanto, os óleos também podem ser usados de outras formas: com aromatizador, evaporização, sprays, vaporização, massagem, banhos e também com colar de aromaterapia.Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
Atenção! Nem todo mundo pode realizar a aromaterapia. Existem contraindicações e é bom ficar ligado.Foto: Imagem de Linda Roisum por Pixabay
A aromaterapia não deve ser feita por crianças, mulheres grávidas ou em amamentação, sem que tenha sido indicada pelo médico.Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
Além disso, a aromaterapia deve ser feita com cautela em pessoas com epilepsia, pressão alta ou pessoas que tenham asma ou rinite alérgica, pois pode causar crises de asma ou reações respiratórias alérgicas.Foto: Imagem de dungthuyvunguyen por Pixabay
O uso dos óleos essenciais também deve ser feito com cautela sobre a pele, nos casos de eczema e psoríase, pois pode provocar alergias ou irritação na pele.Foto: Imagem de FinjaM por Pixabay