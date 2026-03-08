Arquivos, capela e até banco: o que tem no Vaticano

Assine
    Em 2023, os Museus do Vaticano já haviam ficado em segundo lugar, recebendo 6,7 milhões de visitantes, atrás do Louvre, que atraiu 8,8 milhões. Conheça mais sobre o Vaticano e suas histórias!

     Foto: Iafiguradelpadre Congreso wikimedia commons
    O Estado da Cidade do Vaticano, oficialmente o menor país independente do mundo, destaca-se tanto pela sua reduzida área — apenas 0,49 km² — quanto pela população, que gira em torno de 800 habitantes em 2024. A maioria é composta por membros do clero, guardas suíços e funcionários ligados à Santa Sé.

     Foto: Maik por Pixabay
    Localizado no coração de Roma, Itália, o Vaticano funciona como centro espiritual da Igreja Católica e a residência oficial do Papa.

     Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
    A Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, é uma das igrejas mais importantes do mundo e um local de peregrinação para milhões de católicos.

     Foto: Andrei Popescu/Unsplash
    A cúpula da Basílica, desenhada por Michelangelo, é uma das maiores e mais belas do mundo. E ainda oferece uma vista panorâmica de Roma.

     Foto: Maik por Pixabay
    Embora a Igreja Católica tenha uma história milenar, o Estado da Cidade do Vaticano foi oficialmente fundado em 11 de fevereiro de 1929, por meio dos Tratados de Latrão, assinado entre a Santa Sé e o Reino da Itália.

     Foto: Divulgação
    Desde 1984, o Vaticano é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial, destacando seu valor universal.

     Foto: Youtube/ Geo e Ale
    Fundados pelo Papa Júlio II no início do século XVI, os Museus do Vaticano abrigam obras de arte que foram acumuladas ao longo dos séculos pelos Papas. Conheça algumas!

     Foto: Angel Chavez por Pixabay
    Capela Sistina: Famosa por seus magníficos afrescos de Michelangelo, impressiona com o teto e a parede do altar, formando um dos maiores tesouros da arte renascentista.

     Foto: FSU Guy - Wikimédia Commons
    Galeria dos Mapas: Esta galeria apresenta mapas detalhados da Itália do século XVI, com belos afrescos que cobrem as paredes e o teto.

     Foto: flickr/xiquinhosilva
    Sala de Rafael: Uma série de salas decoradas pelo artista renascentista Rafael e seus alunos. A “Escola de Atenas”, um dos afrescos mais famosos de Rafael, fica neste lugar.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    Laocoonte e Seus Filhos: Esta famosa escultura helenística, descoberta em Roma em 1506, é uma das peças mais icônicas do Vaticano. Retrata o sacerdote troiano Laocoonte e seus filhos sendo atacados por serpentes marinhas.

     Foto: Divulgação Vaticano
    Pietà: Embora tecnicamente não faça parte dos Museus do Vaticano, a Pietà de Michelangelo, localizada na Basílica de São Pedro, é uma das esculturas mais famosas do mundo. Retrata Maria segurando o corpo de Cristo após a crucificação.

     Foto: Stanislav Traykov wikimedia commons
    Outra curiosidade a respeito do Vaticano são os conhecidos “Arquivos Secretos do Vaticano”, hoje conhecidos como Arquivo Apostólico Vaticano.

     Foto: Simone Savoldi/Unsplash
    Trata-se de uma vasta coleção de documentos que datam do século VIII, contendo correspondências papais, tratados, registros históricos, que são de imenso valor para estudiosos da história eclesiástica e mundial.

     Foto: Site Vatican News
    O livro “O Código da Vinci”, de Dan Brown, estabeleceu uma conexão, embora ficcional, entre os Arquivos Secretos Vaticanos e uma série de mistérios e conspirações históricas.

    Foto: Reprodução Sextante
    Em 2006, estreou nos cinemas o filme “O Código Da Vinci”, baseado no livro de sucesso. Nomes grandes como Tom Hanks, Ian McKellen e Jean Reno fizeram parte do elenco.

     Foto: Reprodução/ Código da Vinci
    Guarda Suíça: O exército do Vaticano é composto pela Guarda Suíça, que serve como guarda-costas do Papa. Fundada em 1506, a Guarda é famosa por seus uniformes coloridos e históricos.

     Foto: wikimedia commons/Paul Ronga
    Banco do Vaticano: O Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, é uma instituição financeira única, usada para o gerenciamento de fundos da Igreja Católica.

     Foto: JEROME CLARYSSE por Pixabay
    Jardins do Vaticano: Ocupando quase metade da área da cidade-estado, os Jardins do Vaticano são uma área verde reservada para o Papa e seus convidados, com belas fontes, esculturas e uma vasta biodiversidade.

     Foto: wikimedia commons/Marek.69 talk
    As línguas oficiais do Vaticano são o latim e o italiano e a moeda oficial é o euro.

     Foto: Marta Posemuckel/Pixabay
