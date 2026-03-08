Arquivos, capela e até banco: o que tem no Vaticano
-
Em 2023, os Museus do Vaticano já haviam ficado em segundo lugar, recebendo 6,7 milhões de visitantes, atrás do Louvre, que atraiu 8,8 milhões. Conheça mais sobre o Vaticano e suas histórias!Foto: Iafiguradelpadre Congreso wikimedia commons
-
O Estado da Cidade do Vaticano, oficialmente o menor país independente do mundo, destaca-se tanto pela sua reduzida área — apenas 0,49 km² — quanto pela população, que gira em torno de 800 habitantes em 2024. A maioria é composta por membros do clero, guardas suíços e funcionários ligados à Santa Sé.Foto: Maik por Pixabay
-
Localizado no coração de Roma, Itália, o Vaticano funciona como centro espiritual da Igreja Católica e a residência oficial do Papa.Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
-
A Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, é uma das igrejas mais importantes do mundo e um local de peregrinação para milhões de católicos.Foto: Andrei Popescu/Unsplash
-
-
A cúpula da Basílica, desenhada por Michelangelo, é uma das maiores e mais belas do mundo. E ainda oferece uma vista panorâmica de Roma.Foto: Maik por Pixabay
-
Embora a Igreja Católica tenha uma história milenar, o Estado da Cidade do Vaticano foi oficialmente fundado em 11 de fevereiro de 1929, por meio dos Tratados de Latrão, assinado entre a Santa Sé e o Reino da Itália.Foto: Divulgação
-
Desde 1984, o Vaticano é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial, destacando seu valor universal.Foto: Youtube/ Geo e Ale
-
-
Fundados pelo Papa Júlio II no início do século XVI, os Museus do Vaticano abrigam obras de arte que foram acumuladas ao longo dos séculos pelos Papas. Conheça algumas!Foto: Angel Chavez por Pixabay
-
Capela Sistina: Famosa por seus magníficos afrescos de Michelangelo, impressiona com o teto e a parede do altar, formando um dos maiores tesouros da arte renascentista.Foto: FSU Guy - Wikimédia Commons
-
Galeria dos Mapas: Esta galeria apresenta mapas detalhados da Itália do século XVI, com belos afrescos que cobrem as paredes e o teto.Foto: flickr/xiquinhosilva
-
-
Sala de Rafael: Uma série de salas decoradas pelo artista renascentista Rafael e seus alunos. A “Escola de Atenas”, um dos afrescos mais famosos de Rafael, fica neste lugar.Foto: wikimedia commons/domínio público
-
Laocoonte e Seus Filhos: Esta famosa escultura helenística, descoberta em Roma em 1506, é uma das peças mais icônicas do Vaticano. Retrata o sacerdote troiano Laocoonte e seus filhos sendo atacados por serpentes marinhas.Foto: Divulgação Vaticano
-
Pietà: Embora tecnicamente não faça parte dos Museus do Vaticano, a Pietà de Michelangelo, localizada na Basílica de São Pedro, é uma das esculturas mais famosas do mundo. Retrata Maria segurando o corpo de Cristo após a crucificação.Foto: Stanislav Traykov wikimedia commons
-
-
Outra curiosidade a respeito do Vaticano são os conhecidos “Arquivos Secretos do Vaticano”, hoje conhecidos como Arquivo Apostólico Vaticano.Foto: Simone Savoldi/Unsplash
-
Trata-se de uma vasta coleção de documentos que datam do século VIII, contendo correspondências papais, tratados, registros históricos, que são de imenso valor para estudiosos da história eclesiástica e mundial.Foto: Site Vatican News
-
O livro “O Código da Vinci”, de Dan Brown, estabeleceu uma conexão, embora ficcional, entre os Arquivos Secretos Vaticanos e uma série de mistérios e conspirações históricas.Foto: Reprodução Sextante
-
-
Em 2006, estreou nos cinemas o filme “O Código Da Vinci”, baseado no livro de sucesso. Nomes grandes como Tom Hanks, Ian McKellen e Jean Reno fizeram parte do elenco.Foto: Reprodução/ Código da Vinci
-
Guarda Suíça: O exército do Vaticano é composto pela Guarda Suíça, que serve como guarda-costas do Papa. Fundada em 1506, a Guarda é famosa por seus uniformes coloridos e históricos.Foto: wikimedia commons/Paul Ronga
-
Banco do Vaticano: O Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, é uma instituição financeira única, usada para o gerenciamento de fundos da Igreja Católica.Foto: JEROME CLARYSSE por Pixabay
-
-
Jardins do Vaticano: Ocupando quase metade da área da cidade-estado, os Jardins do Vaticano são uma área verde reservada para o Papa e seus convidados, com belas fontes, esculturas e uma vasta biodiversidade.Foto: wikimedia commons/Marek.69 talk
-
As línguas oficiais do Vaticano são o latim e o italiano e a moeda oficial é o euro.Foto: Marta Posemuckel/Pixabay