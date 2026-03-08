Vaticano lidera consumo de vinho e basílica usa padrão exclusivo
Essa marca impressiona porque a populaÃ§Ã£o local Ã© pequena e composta majoritariamente por religiosos e funcionÃ¡rios. AlÃ©m disso, eventos comunitÃ¡rios, confraternizaÃ§Ãµes e cerimÃŽnias contribuem para manter o consumo elevado ao longo do ano.Foto: Andrei Popescu/Unsplash
No território, o vinho não é apenas uma preferência cultural: ele é elemento essencial da liturgia católica. Por isso, há atenção especial às garrafas que serão usadas em celebrações, desde a origem da uva até o método de produção.Foto: Pexels/Tomas Williams
O chamado vinho de missa precisa cumprir regras especÃficas, sendo natural, puro de uva, sem adiÃ§Ãµes indevidas e tradicionalmente mais escuro que vinhos comuns. Esse cuidado garante qualidade, simbolismo e respeito Ã s normas religiosas.Foto: congerdesign/Pixabay
Mesmo com variedade disponível no mercado europeu, nem qualquer garrafa chega às taças do Vaticano. Ali, a preferência recai sobre o vinho litúrgico, considerado exclusivo e adequado ao uso sacramental, reforçando sua importância espiritual.Foto: Frepik
O vinho usado no Vaticano precisa atender a regras específicas. Uma delas é que ele deve ser mais escuro do que os vinhos comuns.Foto: Alfonso Scarpa/Unsplash
Outra regra: o vinho precisa ser feito apenas com uvas bem maduras e não pode levar nenhum tipo de conservante, corante, açúcar ou outros aditivos.Foto: Jill Wellington/Pixabay
Além disso, o teor alcoólico não pode passar de 18 graus, conforme regras definidas pelo Concílio de Florença, em 1438.Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay
A vinícola Heras Cordón, na região de Rioja, na Espanha, é uma das fornecedoras oficiais de vinho litúrgico ao Vaticano, reconhecida por atender critérios rigorosos da Igreja. Embora seja a mais famosa, não há exclusividade, e outros produtores também são certificados.Foto: Reprodução/YouTube
O vinho tem um papel central na liturgia cristã, simbolizando o sangue de Cristo durante a consagração na Santa Missa.Foto: pexels MART PRODUCTION
Essa prática tem origem no relato bíblico da Última Ceia, quando Jesus ofereceu o vinho aos discípulos e disse: “Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para remissão dos pecados”.Foto: janeb13/Pixabay
Também conhecido como vinho eucarístico, o vinho de missa é um tipo especial de vinho utilizado em celebrações religiosas, principalmente na Eucaristia da Igreja Católica.Foto: Chico Lopez/Pixabay
Muitas ordens religiosas, como os beneditinos e os cistercienses, ao longo dos séculos produziram seus próprios vinhos para uso litúrgico.Foto: Annie Williams/Unsplash
Em casos excepcionais, pode-se usar mosto de uva (suco não fermentado) para missas com restrições alcoólicas, mas isso requer autorização eclesiástica.Foto: Pexels/Amy Farías
No Brasil, existem produtores dedicados exclusivamente à confecção de vinhos litúrgicos que obedecem rigorosamente as normas da Santa Sé.Foto: Wikimedia Commons/Lance Cpl. Tammy Hineline