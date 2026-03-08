Assine
Benefícios, cautelas e forma correta de consumir as frutas secas

Redação Flipar
    Na culinária, as frutas secas adicionam um toque de doçura e sabor a pratos salgados, saladas, iogurtes e cereais.

    Foto: Imagem de Iris Hamelmann por Pixabay
    Elas também são ingredientes frequentes em receitas de bolos, biscoitos e granolas, conferindo uma textura única e realçando o paladar.

     Foto: Imagem de AquaSpiritLens por Pixabay
    Entretanto, é importante consumi-las com moderação, pois, embora sejam nutritivas, também podem ser calóricas devido à concentração de açúcares naturais.

     Foto: Imagem de butterflyinjune por Pixabay
    Pessoas com restrições alimentares, como diabetes, por exemplo, devem monitorar o consumo de frutas secas devido ao teor de açúcares.

     Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
    Uma dica é, ao escolher frutas secas, optar por opções sem adição de açúcares ou conservantes, priorizando aquelas que mantêm sua forma original, sem aditivos prejudiciais à saúde.

     Foto: Imagem de Framania por Pixabay
    Outro benefício das frutas secas é que suas fibras podem ajudar a regular o intestino e prevenir a constipação. Confira exemplos de frutas secas famosas!

     Foto: Imagem de falco por Pixabay
    Passas: São uvas desidratadas. Elas são uma boa fonte de fibras, vitamina K e potássio. As passas podem ser consumidas como lanche, adicionadas a cereais ou saladas, ou usadas em receitas de sobremesas.

     Foto: Imagem de 683440 por Pixabay
    Ameixas secas: São uma boa fonte de fibras, potássio e vitamina B6. As ameixas secas podem ser consumidas como lanche, adicionadas a cereais ou saladas, ou usadas em receitas de sobremesas.

     Foto: Flickr/Paulo Pedro P. R. Costa
    Tâmaras secas: São uma fonte concentrada de energia, contendo nutrientes como fibras, vitaminas (como a vitamina B6 e a vitamina K) e minerais (como potássio, magnésio e cobre).

    Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
    Figos secos: Assim como as tâmaras, os figos secos são frequentemente incorporados em receitas de sobremesas, pães, cereais, iogurtes e pratos salgados. Mas fique atento: os figos secos são mais concentrados em calorias e açúcares do que os frescos.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
    Maçãs secas: As maçãs secas são frequentemente consumidas como lanche, mas também são usadas em uma variedade de receitas, incluindo cereais, iogurtes, saladas, bolos e compotas.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
    Peras secas: Do ponto de vista nutricional, as peras secas mantêm muitos dos nutrientes encontrados nas peras frescas, incluindo fibras, vitaminas (como a vitamina C e a vitamina K) e minerais (como potássio), mas como todas as outras, seu consumo deve ser moderado devido à alta concentração de açúcar.

     Foto: Imagem de Jeno Szabó por Pixabay
    Algumas receitas famosas que incluem o uso de frutas secas são: O panetone, um tradicional pão doce italiano consumido principalmente durante as festas de fim de ano, muitas vezes contém frutas secas, como uvas-passas e frutas cristalizadas.

     Foto: Imagem de CiranoTondi por Pixabay
    Stollen: É um pão de frutas alemão que também é popular durante a temporada de Natal. Ele é frequentemente preparado com frutas secas, como passas, damascos e ameixas.

     Foto: Imagem de Monika Schröder por Pixabay
    Granola caseira: A granola caseira frequentemente inclui uma variedade de frutas secas, como cranberries, damascos, figos ou maçãs, proporcionando sabor e textura ao cereal.

     Foto: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay
    Bolo de frutas secas: Bolos de frutas secas são clássicos em diversas culturas. Eles podem incluir uma mistura de passas, figos, tâmaras e outros frutos secos, proporcionando um bolo rico e suculento.

     Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
    Cuscuz Marroquino: O famoso cuscuz marroquino muitas vezes é preparado com frutas secas, como tâmaras e ameixas, adicionando um toque doce e agridoce ao prato.

     Foto: Reprodução/Youtube
    Barra de granola: As barras de granola comuns, que são vendidas em qualquer supermercado e lojas de produtos naturais, muitas vezes contêm uma variedade de frutas secas para adicionar sabor e nutrientes.

     Foto: Flickr/mary
     Foto: Youtube Canal SBT
