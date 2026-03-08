Escova de dentes inteligente faz higiene da boca em 20 segundos

No sÃ©culo 18, a escova de dentes passou a se popularizar gradualmente no Ocidente. O hÃ¡bito de escovar os dentes comeÃ§ou a ser recomendado com mais frequÃªncia por mÃ©dicos, embora ainda estivesse longe de ser universal. A prÃ¡tica era mais comum entre as elites urbanas do que entre as camadas populares.