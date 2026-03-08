Assine
Como eliminar a caspa sem esforço: acabe com o constrangimento

Redação Flipar
    Além disso, provoca uma coceira que provoca incômodo e ecpõe a pessoa a uma situação vexaminosa. Veja algumas dicas simples para evitar a caspa no dia a dia.

    Foto: Freepik
    1- Não durma com os cabelos molhados – Dormir sem secar os cabelos enfraquece os fios e propicia o surgimento da caspa

     Foto: gpointstudio/Freepik
    Isso porque os cabelos molhados, ao ficarem abafados no travesseiro, atraem a proliferação de fungos. Você pode usar secador para pelo menos atenuar a umidade.

     Foto: Imagem Freepik
    2 – Não lave os cabelos todos os dias – Com receio de

    Foto: Hannah Xu/Unsplash
    A lavagem diária dos cabelos desgasta os fios e retira a oleosidade natural que protege o couro cabeludo, aumentando a produção de sebo. O ideal é lavar dia sim, dia não.

    Foto: Chris Slupski/Unsplash
    3 – Nunca descuide da higiene

    Foto: Freepik
    A limpeza do cabelo deve ser feita conforme o tipo do fio. Portanto, a escolha dos produtos certos e o modo de usar afetam diretamente a manutenção do couro cabeludo.

    Foto: Valuavitaly por Freepik
    4- Use shampoo anticaspa

    Foto: Freepik
    Um shampoo adequado pode ajudar a combater a seborreia, que causa a descamação do couro cabeludo. Após aplicar o produto, é importante fazer movimentos circulares de massagem na cabeça.

    Foto: jacqueline macou pixabay
    5- Não lave os cabelos com água quente

     Foto: pixabay
    A dermatite seborreica acontece por causa da alta oleosidade no couro cabeludo. E temperaturas elevadas intensificam esse problema. Prefira água morna ou fria.

    Foto: user18526052 por freepik
    6- Use máscara capilar de forma correta

     Foto: Freepik
    A máscara capilar ajuda no tratamento do cabelo, mas não deve ser aplicada na raiz, pois isso pode provocar excesso de oleosidade, favorecendo o surgimento de caspas.

     Foto: Freepik
    7 – Evite o estresse e a ansiedade

     Foto: Andrea Piacquadio pexels
    Várias doenças dermatológicas têm origem no descontrole emocional. Por isso, tente conter a ansiedade e o nervosismo com atividades que ajudem a acalmar no dia a dia: exercícios físicos, música, meditação, leitura, etc.

     Foto: Youtube/ Zenws
    8 – Evite usar chapéu e boné por muito tempo

    Foto: Freepik
    Bonés ou chapéus podem deixar seu visual descolado. Mas, se você usá-los com muita frequência, provavelmente vai sofrer com caspas, já que isso impede que a pele “respire”, provocando a proliferação de fungos causadores da seborreia.

     Foto: Racool Studio por freepik
    9 – Faça uma alimentação saudável

    Foto: Jasmin Schreiber Unsplash
    Uma alimentação leve e equilibrada ajuda em tudo no organismo, inclusive nos cabelos e no couro cabeludo. Alguns alimentos, particularmente, fazem bem à saúde capilar. Entre eles, salmão, sardinha, atum, nozes e amêndoas. Fuja de frituras e embutidos.

     Foto: Nadine Primeau/Unsplash
    10 – Procure um dermatologista

     Foto: Imagem Freepik
    Quando a caspa persiste, apesar dos cuidados do dia a dia, é fundamental procurar um especialista que indique o tratamento adequado, inclusive com uso de medicamentos se for necessário.

    Foto: Drazen Zigic/Freepik
overflay